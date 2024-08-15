https://ria.ru/20240815/rada-1966498595.html

Рада на следующей неделе рассмотрит проект о запрете УПЦ, пишут СМИ

Рада на следующей неделе рассмотрит проект о запрете УПЦ, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024

Рада на следующей неделе рассмотрит проект о запрете УПЦ, пишут СМИ

Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны, РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T23:12

2024-08-15T23:12

2024-08-15T23:12

религия

украина

киев

россия

ирина геращенко

верховная рада украины

украинская православная церковь

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны, сообщает местное агентство УНН. В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. "На следующей неделе Верховная рада собирается рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны со страной-агрессором", - сообщает УНН со ссылкой на проект повестки дня Рады и карточку самого законопроекта. Согласно тексту законопроекта, как отмечает агентство, иностранные религиозные организации могут осуществлять свою деятельность на Украине при условии, что она не вредит национальной или общественной безопасности, правам и свободам других лиц. Деятельность иностранных религиозных организаций, не соответствующих этим критериям, как отмечается в документе, запрещена на Украине. Как следует из текста законопроекта, решение о запрете религиозных организаций будет приниматься окружным административным судом, территориальная юрисдикция которого распространяется на Киев по иску госслужбы по этнополитике и свободе совести. В случае соответствующего принятия судом, апелляционную жалобу можно подать в Верховный суд, однако судебное решение Верховного суда по таким делам будет считаться окончательным и кассационному обжалованию не подлежит. Украинские депутаты 20 июня по инициативе партии Порошенко начали новый сбор подписей для рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ. Как напоминала 22 мая член этой же фракции Ирина Геращенко, Рада не смогла принять решение о вынесении на рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете УПЦ, поскольку не было собрано необходимого количества подписей. Тогда собрать удалось более 100 подписей при необходимых 226. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240723/lavra-1961589879.html

https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, россия, ирина геращенко, верховная рада украины, украинская православная церковь