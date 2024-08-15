https://ria.ru/20240815/koreya-1966307321.html

Президент Южной Кореи представил свое видение объединения с КНДР

Президент Южной Кореи представил свое видение объединения с КНДР - РИА Новости, 15.08.2024

Президент Южной Кореи представил свое видение объединения с КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в речи по случаю Дня освобождения представил видение "мирного и свободного" объединения с КНДР, и призвал различными путями... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T07:17

2024-08-15T07:17

2024-08-15T07:17

в мире

южная корея

пхеньян

юн сок ель

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 15 авг – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в речи по случаю Дня освобождения представил видение "мирного и свободного" объединения с КНДР, и призвал различными путями содействовать созданию изменений в Северной Корее, чтобы у ее граждан "открылись глаза" и они "отчаянно" захотели объединения, речь президента транслировал официальный канал его администрации в YouTube. Президент заявил об этом в обращении по случаю Дня освобождения, который отмечает окончание японской колонизации Кореи в 1945 году. Юн Сок Ёль представил "видение" объединения гражданам как Южной, так и Северной Кореи и поставил ряд задач для его осуществления. По его словам, будущее объединенного государства – это страна "процветающая, свободная" с реформами и инновациями. Президент обозначил три ключевые задачи на пути к объединению - защита свободы в Южной Корее от фейковых новостей и других дестабилизирующих элементов, осуществление изменений в Северной Корее путем улучшения ситуации с правами человека и распространения там информации извне, а также укрепление сотрудничества с международным сообществом. Юн Сок Ёль также предложил официальный диалог на рабочем уровне с Пхеньяном. Как заявил Юн Сок Ёль, необходимо создать изменения, чтобы граждане КНДР "отчаянно" захотели мирного объединения. Так, президент отметил, что многие перебежчики из КНДР поняли из южнокорейских новостей, что пропаганда Пхеньяна ложная, а "свободное объединение - единственный путь" сделать их жизнь лучше. По словам Юн Сок Ёля, остальные северокорейцы также станут "мощной, дружественной силой", выступающей за объединение, когда поймут это. "Очень важно сделать так, чтобы у граждан Северной Кореи открылись глаза для понимания ценности свободы…Чтобы граждане Северной Кореи могли более разнообразными путями получать доступ к разной информации извне, правительство Южной Кореи расширит их доступ к информации и тем поможет объединению", - заявил Юн Сок Ёль. Как именно будет расширен доступ к информации для граждан КНДР, президент не уточнил, но добавил, что опыт перебежчиков из КНДР будет учитываться в политике объединения. Также для создания в гражданах КНДР "отчаянного" желания перемен и свободы Южная Корея увеличит усилия по улучшению состояния ситуации с правами человека в КНДР. Сеул будет показывать ситуацию в КНДР с правами человека, "как она есть", международному сообществу, делать такие доклады еще "усерднее". Для самих южнокорейцев будут созданы образовательные программы, чтобы будущие поколения могли иметь "надежду и мечту о свободном объединении", имели "твердую" систему ценностей. На пленуме ЦК ТПК в декабре прошлого года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын объявил о смене политики в отношении Южной Кореи, заявив, что "с этой Республикой Корея объединения никогда не случится". Он отметил, что "отношения между Севером и Югом больше не являются внутринациональными, однородными отношениями, а представляют собой отношений двух враждебных государств, двух воюющих государств, находящихся в состоянии войны". Впоследствии, выступая с посланием к сессии Верховного народного собрания, Ким Чен Ын отметил, что "лучше бы не использовать рудиментарные слова, вводящие в заблуждение о том, что Север и Юг — это одна и та же нация". Вскоре после этого в КНДР начали последовательно удаляться все символы объединения: перестали работать интернет-ресурсы, посвященные межкорейскому сотрудничеству, из СМИ стали удалять соответствующие статьи, на северокорейском телевидении начали демонстрироваться карты Кореи, включающие только фактически подконтрольную Пхеньяну северную половину Корейского полуострова. В конце января в КНДР также был демонтирован располагавшийся на южной окраине Пхеньяна Монумент трех хартий объединения Родины, посвященный планам северокорейского руководства по воссоединению с Южной Кореей. Предполагается, что КНДР может готовить и новую редакцию конституции страны, где также не будет упоминаться перспектива объединения Кореи.

https://ria.ru/20240808/koreja-1964805801.html

https://ria.ru/20240304/koreya-1931023745.html

https://ria.ru/20240708/rossija-1958298409.html

южная корея

пхеньян

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, пхеньян, юн сок ель, ким чен ын, кндр (северная корея)