https://ria.ru/20240815/forum-1966298328.html

Священник рассказал о стенде РПЦ на форуме "Армия-2024"

Священник рассказал о стенде РПЦ на форуме "Армия-2024" - РИА Новости, 15.08.2024

Священник рассказал о стенде РПЦ на форуме "Армия-2024"

Стенд синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами на форуме "Армия-2024" посетили тысячи человек, рассказал... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T04:12

2024-08-15T04:12

2024-08-15T04:12

русская православная церковь

форум "армия — 2024"

общество

россия

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Стенд синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами на форуме "Армия-2024" посетили тысячи человек, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Синодального отдела священник Георгий Шабалов. Форум "Армия-2024" проходил в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа. "Военный отдел был представлен на форуме "Армия-2024". Наш стенд привлек большое внимание, его посетили тысячи человек. Мы были расположены в достаточно хорошем месте. Наверное, каждый третий проходящий так или иначе заострял свое внимание. Многие останавливались, интересовались, как и в каких условиях наши священники несут службу", - сказал отец Георгий Шабалов. По его словам, присутствие Церкви в форуме "Армия" очень важно. "Это свидетельство того, что священство - с нашим воинством. За тысячелетнюю историю православия в нашей стране Церковь всегда была со своим народом, а значит, и со своей армией. Священство и воинство неразрывно связаны. Военные священники работают на фронте: крестят, исповедуют, причащают, совершают молебны, духовно поддерживают, наставляют и благословляют наших бойцов на ратный подвиг по защите Отчества", - заключил собеседник агентства. По данным Синодального отдела, на стенде были представлены экспонаты полевого облачения и экипировки военного священника, видеоряд, печатные издания и справочные материалы о служении военных священников в зоне боевых действий.

https://ria.ru/20240814/patrony-1966117712.html

https://ria.ru/20240812/armiya-1965605118.html

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русская православная церковь, форум "армия — 2024", общество, россия