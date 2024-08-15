https://ria.ru/20240815/eksportery-1966420767.html

Стали известны имена лучших экспортеров Дальнего Востока

Стали известны имена лучших экспортеров Дальнего Востока - РИА Новости, 15.08.2024

Стали известны имена лучших экспортеров Дальнего Востока

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:10

2024-08-15T16:10

2024-08-15T17:06

россия

амурская область

китай

владимир ильичев

вероника никишина

василий орлов (губернатор)

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, определила победителей в Дальневосточном федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Дальневосточный федеральный округ обладает высоким экспортным потенциалом – здесь развиты машиностроение, лесопромышленный комплекс, металлургия и добыча драгметаллов. Кроме того, по итогам 2023 года округ демонстрирует уверенный рост экспорта машиностроения – 37% в сравнении с 2021 годом и 51% в сравнении с 2022 годом. При этом округ обладает значимым конкурентным преимуществом в условиях переориентации поставок на дружественные страны, в данном случае Азиатско-Тихоокеанского региона – выгодным географическим положением с коротким логическим "плечом". Поэтому поздравляю победителей и призеров, а также призываю другие промышленные компании округа попробовать свои силы во внешнеторговой деятельности. Со своей стороны, Минпромторг России готов оказать всестороннюю поддержку на протяжении всего жизненного цикла экспортного проекта", - отметил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов."Лучшие экспортеры Дальнего Востока - это как крупные холдинги, по достоинству завоевавшие свою нишу и в России, и за рубежом, так и небольшие компании, и индивидуальные предприниматели, с большой любовью и гордостью делящиеся с миром частичкой нашей страны - будь то экологически чистый мед, свежайшая рыба или сувениры ручной работы. На Дальнем Востоке активно развивается экспорт туристических и транспортно-логистических услуг, что особенно важно в контексте диверсификации экономики", – сказал замминистра экономического развития Владимир Ильичев."Дальневосточный федеральный округ демонстрирует значительные успехи в экспорте продукции АПК, обеспечивая весомый вклад в продвижение российских товаров за рубеж. В Российском экспортном центре мы гордимся возможностью поддерживать такие достижения, предоставляя комплексные услуги для укрепления экспортного потенциала регион. Особое внимание уделяется премии "Экспортер года", которая становится важным инструментом не только для признания заслуг наших экспортеров, но и для стимулирования развития внешнеэкономической деятельности на всех уровнях. Это событие позволяет нам дать толчок для открытия новых горизонтов для российских предприятий на международной арене", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Награждение лучших экспортеров округа состоится в Благовещенске при участии РЭЦ."Амурские компании производят конкурентоспособные и востребованные продукты, которые могут добиться успеха на мировом рынке. Государственная поддержка стимулирует производителей в том числе расширять рынки сбыта. Мы планируем к 2030 году увеличить экспорт амурской продукции в 4,7 раз. Премия "Экспортер года" служит мощным стимулом для компаний к увеличению экспортных операций, помогает региональным предприятиям налаживать контакты с новыми партнерами и предоставляет зарубежным потребителям уникальную возможность ознакомиться с высококачественной продукцией, произведенной в Амурской области", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.По итогам заседания экспертной комиссии в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (крупный бизнес) первое место присудили АО "Нью Форест Про" из Хабаровского края, которое экспортирует пиломатериалы. Второе место у АО "У-УАЗ" из Бурятии, которое экспортирует вертолеты. Третье - ОАО ДальХимФарм их Хабаровского края с экспортом лекарственных средств, тонизирующего чая "Кабаанатаке".Победителем в этой же номинации у малого и среднего бизнеса стала индивидуальная предпринимательница Харлампьева Светлана Спиридоновна из Республики Саха - Якутия, она экспортирует изделия из мамонтовой кости ручной работы. Второе место у ООО Компания "Саха Таас", также из Якутии, которое экспортирует картины из крошки натуральных камней, флорентийской мозаики, ювелирные эксклюзивные изделия со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней. Третье место у представителя Хабаровского края - ООО "Тумнинский прииск", экспортирующего пиломатериалы различных пород древесины и шпон.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" в крупном бизнесе заняло ООО "Пасифик Краб" из Приморья с экспортом крабов. Второе - ООО "АмурАгроКомплекс" из Амурской области, которое экспортирует кукурузу, пшеницу, ячмень и бобовые в Китай. Третье место у представителей этого же региона - ООО "МаслоЭкстракционный завод "Амурский", которое экспортирует высококачественные белковые продукты из сои, комбикорма, масло соевое, лецитин.У малого и среднего бизнеса в этой номинации все три победителя - представители Амурской области: ООО "Белогорское", которое экспортирует соевые бобы для пищевой переработки, пшеницу, кукурузу, ООО "Анновское" с экспортом соевых бобов, пшеницы и ячменя в Китай и замыкает - ООО "Тайга Органика", которое экспортирует в Китай мед.Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) у малого бизнеса стало ООО "Славда-Трэйд" из Приморского края, которое экспортирует минеральную природную столовую воду в Китай. Второе место у индивидуального предпринимателя Грудинина Дмитрия Анатольевича из Бурятии, который экспортирует натуральную жевательную резинку в Монголию.Победителем в номинации "Экспортер года в сфере услуг" у крупного бизнеса стало ГБУЗ АО "Свободненская ГП" (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области "Свободненская городская поликлиника"), которое экспортирует медицинские услуги.У МСП в аналогичной номинации победило ООО "Райзъ" из Приморского края, которое предлагает услуги по международным перевозкам и услуги в сфере ВЭД, включая таможенное оформление. На втором месте ООО "Транс-Логистика" из Бурятии, которое экспортирует грузоперевозки. Третье - ООО "Жассо Тур", также из Бурятии, которое экспортирует туристические услуги.Трейдером года у крупного бизнеса стало ООО "Логистика" из Бурятии, которое экспортирует продукты питания. На втором месте ООО "Таргет Агро", Амурская область. Экспортирует средства защиты растений, семена, минеральные удобрения. Третьим стало Государственное предприятие Республики Бурятия "Бурят-Фармация", которое экспортирует лекарственные препараты.У малого и среднего бизнеса в этой номинации победило ООО "Эдельвейс" из Приморья, которое экспортирует минтай, кету, нерку, сельдь, кальмаров, камбалу. Второе место у ООО "Квант" из Амурской области, которое экспортирует приборы и оборудование. Третье место у ООО "Аквастар" из Приморья, экспортирует замороженную рыбную продукцию.В номинации "Новая география" победило ООО "Пасифик Краб", на втором месте - ООО "Таргет Агро"."Прорывом года" у МСП стало ООО "Белогорское", второе ООО "Эдельвейс", третье - ООО "Транс-Логистика"."Ответственным экспортером ESG" в крупном бизнесе стало АО "У-УАЗ". Второе место у АО "Свинокомплекс "Восточно-Сибирский" из Бурятии, которое экспортирует свинину и свиной жир.Лучшей женщиной-экспортером у МСП стала Цыбикдоржиева Светлана Бальжинимаевна, генеральный директор ООО "Жассо Тур". Вторая - индивидуальная предпринимательница Долгорова Анна Владимировна, которая экспортирует оборудование и устройства для очистки воды, печи, силовые установки и двигатели, ткани из шерстяной пряжи, металлоконструкции. Третье место поделили индивидуальная предпринимательница Харлампьева Светлана Спиридоновна и генеральный директор ООО Компания "Саха Таас" из Якутии Солтыс Изабелла Брониславовна. Компания экспортирует картины из крошки натуральных камней, флорентийской мозаики, ювелирные эксклюзивные изделия со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней.В номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" у МСП победила индивидуальная предпринимательница Ли Лариса Натиговна из Бурятии. Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

https://ria.ru/20240815/eksportery-1966413974.html

https://ria.ru/20240815/rets-1966358976.html

https://ria.ru/20240815/predprinimatelnitsy-1966335182.html

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россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, амурская область, китай, владимир ильичев, вероника никишина, василий орлов (губернатор), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика