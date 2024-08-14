https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html
ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией - РИА Новости, 14.08.2024
ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T21:23
2024-08-14T21:23
2024-08-14T22:08
в мире
здоровье - общество
африка
демократическая республика конго
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ЖЕНЕВА, 14 авг — РИА Новости. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.Накануне Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили ЧС в области здравоохранения из-за вспышки этого заболевания. "Сегодня Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался и сообщил мне, что происходящее является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет", — сказал Гебрейесус. По его словам, в 2023-м число зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно возросло, а в этом году оно превысило прошлогодний показатель — зарегистрировали более 14 тысяч случаев, их которых 524 смертельных."Быстрое распространение новой разновидности оспы обезьян в восточной части ДР Конго, ее обнаружение в соседних странах и возможность распространения в Африке и за ее пределами вызывают большую тревогу. В дополнение к вспышкам других разновидностей оспы в других частях Африки очевидно, что для прекращения этих и спасения жизней необходимы скоординированные ответные меры", — подчеркнул глава ВОЗ. Он указал, что организация разработала региональный план, требующий первоначальных 15 миллионов долларов, из которых 1,45 миллиона она выделила из своего чрезвычайного фонда, а оставшуюся часть просит профинансировать доноров.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные спазмы, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://ria.ru/20240613/ospa-1952506280.html
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в мире, здоровье - общество, африка, демократическая республика конго, тедрос адханом гебрейесус, воз
В мире, Здоровье - Общество, Африка, Демократическая Республика Конго, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения
ЖЕНЕВА, 14 авг — РИА Новости. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Накануне Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили ЧС в области здравоохранения из-за вспышки этого заболевания.
"Сегодня Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался и сообщил мне, что происходящее является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет", — сказал Гебрейесус.
По его словам, в 2023-м число зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно возросло, а в этом году оно превысило прошлогодний показатель — зарегистрировали более 14 тысяч случаев, их которых 524 смертельных.
"Быстрое распространение новой разновидности оспы обезьян в восточной части ДР Конго, ее обнаружение в соседних странах и возможность распространения в Африке
и за ее пределами вызывают большую тревогу. В дополнение к вспышкам других разновидностей оспы в других частях Африки очевидно, что для прекращения этих и спасения жизней необходимы скоординированные ответные меры", — подчеркнул глава ВОЗ.
Он указал, что организация разработала региональный план, требующий первоначальных 15 миллионов долларов, из которых 1,45 миллиона она выделила из своего чрезвычайного фонда, а оставшуюся часть просит профинансировать доноров.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные спазмы, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.