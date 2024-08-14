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На Солнце произошла новая мощная вспышка - РИА Новости, 14.08.2024
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Наука
 
10:26 14.08.2024 (обновлено: 11:45 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/solntse-1966099198.html
На Солнце произошла новая мощная вспышка
На Солнце произошла новая мощная вспышка - РИА Новости, 14.08.2024
На Солнце произошла новая мощная вспышка
На Солнце произошла новая мощная вспышка — на стороне, обращенной к Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:26
2024-08-14T11:45
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Солнце произошла новая мощная вспышка — на стороне, обращенной к Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.&quot;На Солнце новая вспышка X уровня — точно на линии Солнце — Земля. По данным космических средств слежения, на Солнце примерно в 09:40 утра по московскому времени зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке — уровня X1.1&quot;, — сказал он.Специалист пояснил, что взрыв произошел в северном полушарии Солнца — это довольно необычно для нынешнего солнечного цикла, в котором почти вся активность сосредоточена к югу от экватора. "Центр взрыва, область с номером 3784, находится в данный момент точно на линии Солнце — Земля (отклонение всего два градуса), то есть, по сути, в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю в случае выбросов массы является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью", — добавил Богачёв.Но факт выброса массы, по его словам, пока подтвердить не удалось. За короткий срок солнечное вещество не успевает удалиться от звезды настолько, чтобы его можно было заметить в межпланетном пространстве. Информация поступит в течение одного-двух часов, уточнил собеседник агентства.Сейчас геомагнитная обстановка на Земле оценивается как умеренно стабильная, рассказал Богачёв. По его словам, магнитосфера почти полностью восстановилась после крупной бури 12 августа, но все еще испытывает повышенное давление со стороны возмущенного солнечного ветра."Регистрируются эпизодические возмущения. Риски для Земли со стороны солнечной активности сохранятся еще не менее двух-трех суток. После завершения этого периода активные солнечные центры, оказывающие сейчас воздействие на Землю, уйдут в менее опасные для Земли области", — заключил ученый.
https://ria.ru/20240814/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://rsport.ria.ru/20221107/terapiya-1829753038.html
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Наука, Россия, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук
На Солнце произошла новая мощная вспышка

Новая мощная вспышка произошла на стороне Солнца, направленной на Землю

© AP PhotoВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo
Вспышка на солнце . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Солнце произошла новая мощная вспышка — на стороне, обращенной к Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
«

"На Солнце новая вспышка X уровня — точно на линии Солнце — Земля. По данным космических средств слежения, на Солнце примерно в 09:40 утра по московскому времени зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке — уровня X1.1", — сказал он.

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Специалист пояснил, что взрыв произошел в северном полушарии Солнца — это довольно необычно для нынешнего солнечного цикла, в котором почти вся активность сосредоточена к югу от экватора.
"Центр взрыва, область с номером 3784, находится в данный момент точно на линии Солнце — Земля (отклонение всего два градуса), то есть, по сути, в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю в случае выбросов массы является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью", — добавил Богачёв.
Но факт выброса массы, по его словам, пока подтвердить не удалось. За короткий срок солнечное вещество не успевает удалиться от звезды настолько, чтобы его можно было заметить в межпланетном пространстве. Информация поступит в течение одного-двух часов, уточнил собеседник агентства.
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Сейчас геомагнитная обстановка на Земле оценивается как умеренно стабильная, рассказал Богачёв. По его словам, магнитосфера почти полностью восстановилась после крупной бури 12 августа, но все еще испытывает повышенное давление со стороны возмущенного солнечного ветра.
"Регистрируются эпизодические возмущения. Риски для Земли со стороны солнечной активности сохранятся еще не менее двух-трех суток. После завершения этого периода активные солнечные центры, оказывающие сейчас воздействие на Землю, уйдут в менее опасные для Земли области", — заключил ученый.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Завораживающие снимки ночного неба: северное сияние и метеорный поток
© AP Photo / Pavel Bednyakov

Вероятность полярных сияний на широте Москвы составила 75% в ночь на 13 августа.

Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. В кадре - церковь Рождества Христова

Вероятность полярных сияний на широте Москвы составила 75% в ночь на 13 августа.

© AP Photo / Pavel Bednyakov
1 из 6
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Северное сияние наблюдали в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. На фото: церковь Рождества Христова.

Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. В кадре - церковь Рождества Христова

Северное сияние наблюдали в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. На фото: церковь Рождества Христова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 6
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Минувшая ночь стала временем максимальной интенсивности яркого метеорного потока Персеиды.

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды

Минувшая ночь стала временем максимальной интенсивности яркого метеорного потока Персеиды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 6
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В условиях чистого и незасвеченного неба за ночь можно увидеть не менее 60 персеид.

Метеорный поток Персеиды в предгорье Краснодарского края.

В условиях чистого и незасвеченного неба за ночь можно увидеть не менее 60 персеид.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 6
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Для этого лучше выбраться на природу подальше от городов и поселков.

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды. В кадре – церковь Иоанна Предтечи

Для этого лучше выбраться на природу подальше от городов и поселков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 6
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Персеиды отличаются от метеоров других потоков яркостью и красотой, так как почти все оставляют след – раскаленный в результате пролета метеороидной частички газ атмосферы.

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды. В кадре – церковь Иоанна Предтечи

Персеиды отличаются от метеоров других потоков яркостью и красотой, так как почти все оставляют след – раскаленный в результате пролета метеороидной частички газ атмосферы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 6

Вероятность полярных сияний на широте Москвы составила 75% в ночь на 13 августа.

© AP Photo / Pavel Bednyakov
1 из 6

Северное сияние наблюдали в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. На фото: церковь Рождества Христова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 6

Минувшая ночь стала временем максимальной интенсивности яркого метеорного потока Персеиды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 6

В условиях чистого и незасвеченного неба за ночь можно увидеть не менее 60 персеид.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 6

Для этого лучше выбраться на природу подальше от городов и поселков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 6

Персеиды отличаются от метеоров других потоков яркостью и красотой, так как почти все оставляют след – раскаленный в результате пролета метеороидной частички газ атмосферы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 6
 
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