МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Солнце произошла новая мощная вспышка — на стороне, обращенной к Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв."На Солнце новая вспышка X уровня — точно на линии Солнце — Земля. По данным космических средств слежения, на Солнце примерно в 09:40 утра по московскому времени зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке — уровня X1.1", — сказал он.Специалист пояснил, что взрыв произошел в северном полушарии Солнца — это довольно необычно для нынешнего солнечного цикла, в котором почти вся активность сосредоточена к югу от экватора. "Центр взрыва, область с номером 3784, находится в данный момент точно на линии Солнце — Земля (отклонение всего два градуса), то есть, по сути, в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю в случае выбросов массы является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью", — добавил Богачёв.Но факт выброса массы, по его словам, пока подтвердить не удалось. За короткий срок солнечное вещество не успевает удалиться от звезды настолько, чтобы его можно было заметить в межпланетном пространстве. Информация поступит в течение одного-двух часов, уточнил собеседник агентства.Сейчас геомагнитная обстановка на Земле оценивается как умеренно стабильная, рассказал Богачёв. По его словам, магнитосфера почти полностью восстановилась после крупной бури 12 августа, но все еще испытывает повышенное давление со стороны возмущенного солнечного ветра."Регистрируются эпизодические возмущения. Риски для Земли со стороны солнечной активности сохранятся еще не менее двух-трех суток. После завершения этого периода активные солнечные центры, оказывающие сейчас воздействие на Землю, уйдут в менее опасные для Земли области", — заключил ученый.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Солнце произошла новая мощная вспышка — на стороне, обращенной к Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
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"На Солнце новая вспышка X уровня — точно на линии Солнце — Земля. По данным космических средств слежения, на Солнце примерно в 09:40 утра по московскому времени зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке — уровня X1.1", — сказал он.
Специалист пояснил, что взрыв произошел в северном полушарии Солнца — это довольно необычно для нынешнего солнечного цикла, в котором почти вся активность сосредоточена к югу от экватора.
"Центр взрыва, область с номером 3784, находится в данный момент точно на линии Солнце — Земля (отклонение всего два градуса), то есть, по сути, в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю в случае выбросов массы является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью", — добавил Богачёв.
Но факт выброса массы, по его словам, пока подтвердить не удалось. За короткий срок солнечное вещество не успевает удалиться от звезды настолько, чтобы его можно было заметить в межпланетном пространстве. Информация поступит в течение одного-двух часов, уточнил собеседник агентства.
Сейчас геомагнитная обстановка на Земле оценивается как умеренно стабильная, рассказал Богачёв. По его словам, магнитосфера почти полностью восстановилась после крупной бури 12 августа, но все еще испытывает повышенное давление со стороны возмущенного солнечного ветра.
"Регистрируются эпизодические возмущения. Риски для Земли со стороны солнечной активности сохранятся еще не менее двух-трех суток. После завершения этого периода активные солнечные центры, оказывающие сейчас воздействие на Землю, уйдут в менее опасные для Земли области", — заключил ученый.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
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