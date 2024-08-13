https://ria.ru/20240813/perseidy-1965856130.html

Завораживающие снимки ночного неба: северное сияние и метеорный поток

Завораживающие снимки ночного неба: северное сияние и метеорный поток - РИА Новости, 13.08.2024

Завораживающие снимки ночного неба: северное сияние и метеорный поток

Полярное сияние можно было наблюдать в московском регионе накануне из-за сильной магнитной бури. Также метеорный поток Персеиды, подсвечивающий небо в... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:03

2024-08-13T11:03

2024-08-13T11:03

фото

наука

космос

персеиды

северное сияние

россия

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Полярное сияние можно было наблюдать в московском регионе накануне из-за сильной магнитной бури. Также метеорный поток Персеиды, подсвечивающий небо в июле-августе каждого года, вышел на максимум в 19.00 мск 12 августа. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

космос

персеиды

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2024

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