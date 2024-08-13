Завораживающие снимки ночного неба: северное сияние и метеорный поток

Вероятность полярных сияний на широте Москвы составила 75% в ночь на 13 августа.
Вероятность полярных сияний на широте Москвы составила 75% в ночь на 13 августа.
Северное сияние наблюдали в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. На фото: церковь Рождества Христова.
Северное сияние наблюдали в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. На фото: церковь Рождества Христова.
Минувшая ночь стала временем максимальной интенсивности яркого метеорного потока Персеиды.
Минувшая ночь стала временем максимальной интенсивности яркого метеорного потока Персеиды.
В условиях чистого и незасвеченного неба за ночь можно увидеть не менее 60 персеид.
В условиях чистого и незасвеченного неба за ночь можно увидеть не менее 60 персеид.
Для этого лучше выбраться на природу подальше от городов и поселков.
Для этого лучше выбраться на природу подальше от городов и поселков.
Персеиды отличаются от метеоров других потоков яркостью и красотой, так как почти все оставляют след – раскаленный в результате пролета метеороидной частички газ атмосферы.
Персеиды отличаются от метеоров других потоков яркостью и красотой, так как почти все оставляют след – раскаленный в результате пролета метеороидной частички газ атмосферы.