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Завораживающие снимки ночного неба: северное сияние и метеорный поток - РИА Новости, 13.08.2024
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11:03 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/perseidy-1965856130.html
Завораживающие снимки ночного неба: северное сияние и метеорный поток
Завораживающие снимки ночного неба: северное сияние и метеорный поток - РИА Новости, 13.08.2024
Завораживающие снимки ночного неба: северное сияние и метеорный поток
Полярное сияние можно было наблюдать в московском регионе накануне из-за сильной магнитной бури. Также метеорный поток Персеиды, подсвечивающий небо в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:03
2024-08-13T11:03
фото
наука
космос
персеиды
северное сияние
россия
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Полярное сияние можно было наблюдать в московском регионе накануне из-за сильной магнитной бури. Также метеорный поток Персеиды, подсвечивающий небо в июле-августе каждого года, вышел на максимум в 19.00 мск 12 августа. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
космос
персеиды
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фото, фото, наука, космос, персеиды, северное сияние, россия
Фото, Наука, Космос, Персеиды, северное сияние, Россия

Завораживающие снимки ночного неба: северное сияние и метеорный поток

Читать ria.ru в
Полярное сияние можно было наблюдать в московском регионе накануне из-за сильной магнитной бури. Также метеорный поток Персеиды, подсвечивающий небо в июле-августе каждого года, вышел на максимум в 19.00 мск 12 августа. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Pavel Bednyakov

Вероятность полярных сияний на широте Москвы составила 75% в ночь на 13 августа.

Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. В кадре - церковь Рождества Христова

Вероятность полярных сияний на широте Москвы составила 75% в ночь на 13 августа.

© AP Photo / Pavel Bednyakov
1 из 6
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Северное сияние наблюдали в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. На фото: церковь Рождества Христова.

Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. В кадре - церковь Рождества Христова

Северное сияние наблюдали в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. На фото: церковь Рождества Христова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 6
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Минувшая ночь стала временем максимальной интенсивности яркого метеорного потока Персеиды.

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды

Минувшая ночь стала временем максимальной интенсивности яркого метеорного потока Персеиды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В условиях чистого и незасвеченного неба за ночь можно увидеть не менее 60 персеид.

Метеорный поток Персеиды в предгорье Краснодарского края.

В условиях чистого и незасвеченного неба за ночь можно увидеть не менее 60 персеид.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Для этого лучше выбраться на природу подальше от городов и поселков.

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды. В кадре – церковь Иоанна Предтечи

Для этого лучше выбраться на природу подальше от городов и поселков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 6
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Персеиды отличаются от метеоров других потоков яркостью и красотой, так как почти все оставляют след – раскаленный в результате пролета метеороидной частички газ атмосферы.

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды. В кадре – церковь Иоанна Предтечи

Персеиды отличаются от метеоров других потоков яркостью и красотой, так как почти все оставляют след – раскаленный в результате пролета метеороидной частички газ атмосферы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 6
 
ФотоНаукаКосмосПерсеидысеверное сияниеРоссия
 
 
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