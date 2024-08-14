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Воронежская область отправила гуманитарную помощь в Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
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15:45 14.08.2024 (обновлено: 15:47 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/pomosch-1966179753.html
Воронежская область отправила гуманитарную помощь в Курскую область
Воронежская область отправила гуманитарную помощь в Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
Воронежская область отправила гуманитарную помощь в Курскую область
Воронежская область отправила соседней Курской области около 10 тонн продуктов длительного хранения, предметы гигиены и воду, сообщил воронежский губернатор... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:45
2024-08-14T15:47
общество
россия
курская область
воронежская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Воронежская область отправила соседней Курской области около 10 тонн продуктов длительного хранения, предметы гигиены и воду, сообщил воронежский губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Сегодня мы отправили в Курск очередную партию гуманитарной помощи. В нее вошли продукты длительного хранения для взрослых и детей, предметы гигиены, вода — всего около 10 тонн", - написал Гусев.По его словам, в сборе этой партии помощи приняли участие воронежские сельхозпроизводители и организации из других отраслей, два областных министерства — сельского хозяйства и социальной защиты, администрации районов. "Значительная часть груза куплена на средства, перечисленные воронежцами в областной фонд социальной поддержки населения. Главное управление МЧС по региону помогло с погрузкой и автотранспортом", - добавил Гусев. Он отметил, что это не последняя машина с помощью курянам. "В Воронеж ежедневно приезжают автомобили с гуманитарным грузом из районов; в областном центре каждый день формируются новые партии. Отправки производим по мере загрузки автомобилей", - написал Гусев. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html
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общество, россия, курская область, воронежская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Курская область, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Воронежская область отправила гуманитарную помощь в Курскую область

Гусев: Воронежская область отправила Курской области около десяти тонн продуктов

© пресс-служба губернатора Воронежской областиОтправка гуманитарной помощи в Курск из Воронежской области. Кадр видео
Отправка гуманитарной помощи в Курск из Воронежской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© пресс-служба губернатора Воронежской области
Отправка гуманитарной помощи в Курск из Воронежской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Воронежская область отправила соседней Курской области около 10 тонн продуктов длительного хранения, предметы гигиены и воду, сообщил воронежский губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«
"Сегодня мы отправили в Курск очередную партию гуманитарной помощи. В нее вошли продукты длительного хранения для взрослых и детей, предметы гигиены, вода — всего около 10 тонн", - написал Гусев.
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По его словам, в сборе этой партии помощи приняли участие воронежские сельхозпроизводители и организации из других отраслей, два областных министерства — сельского хозяйства и социальной защиты, администрации районов.
«
"Значительная часть груза куплена на средства, перечисленные воронежцами в областной фонд социальной поддержки населения. Главное управление МЧС по региону помогло с погрузкой и автотранспортом", - добавил Гусев.
Он отметил, что это не последняя машина с помощью курянам.
Воронеж ежедневно приезжают автомобили с гуманитарным грузом из районов; в областном центре каждый день формируются новые партии. Отправки производим по мере загрузки автомобилей", - написал Гусев.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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ОбществоРоссияКурская областьВоронежская областьВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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