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Москва продолжает оказывать помощь Курской области, заявил Собянин - РИА Новости, 14.08.2024
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09:03 14.08.2024 (обновлено: 09:16 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/pomosch-1966083359.html
Москва продолжает оказывать помощь Курской области, заявил Собянин
Москва продолжает оказывать помощь Курской области, заявил Собянин - РИА Новости, 14.08.2024
Москва продолжает оказывать помощь Курской области, заявил Собянин
Москва отправила в Курскую область технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду, предметы гигиены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:03
2024-08-14T09:16
москва
курская область
общество
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москва отправила в Курскую область технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду, предметы гигиены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Мы продолжаем оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в Курской области. По просьбе региональных властей отправили технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду, предметы гигиены — всё, что нужно людям ежедневно", - написал Собянин.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичные клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. Двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек - в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/drug-1966083869.html
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москва, курская область, общество, россия
Москва, Курская область, Общество, Россия
Москва продолжает оказывать помощь Курской области, заявил Собянин

Собянин: Москва отправила в Курскую область более 300 тонн продуктов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москва отправила в Курскую область технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду, предметы гигиены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«
"Мы продолжаем оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в Курской области. По просьбе региональных властей отправили технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду, предметы гигиены — всё, что нужно людям ежедневно", - написал Собянин.
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Вчера, 09:07
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичные клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. Двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек - в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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13 августа, 17:19
 
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