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На "Армии" назвали победителей II акселератора проектов двойного назначения - РИА Новости, 14.08.2024
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18:38 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/pobediteli-1966250179.html
На "Армии" назвали победителей II акселератора проектов двойного назначения
На "Армии" назвали победителей II акселератора проектов двойного назначения - РИА Новости, 14.08.2024
На "Армии" назвали победителей II акселератора проектов двойного назначения
Фонд "ЭРА" (группа ПСБ) подвел итоги второго акселератора инновационных проектов двойного назначения, его победителями стали восемь команд разработчиков... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:38
2024-08-14T18:38
форум "армия — 2024"
москва
россия
московская область (подмосковье)
патриот
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Фонд "ЭРА" (группа ПСБ) подвел итоги второго акселератора инновационных проектов двойного назначения, его победителями стали восемь команд разработчиков воентех-решений из разных регионов России, сообщает пресс-служба банка. Подписание соглашений о сотрудничестве с фондом "ЭРА", а также церемония награждения победителей прошли на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024". В рамках второго акселератора фонд "ЭРА" собрал более 900 проектов со всей России. Наибольшее количество заявок пришло из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижнего Новгорода. Участники прошли специальную программу информационных сессий, где познакомились с особенностями подготовки к апробации изделий, возможностями получения статуса участника технополиса "ЭРА", подготовкой бизнес-модели, а также защитили свои проекты в Минобороны России и подтвердили востребованность своих разработок. Победителями стали восемь команд, которые смогут получить до 200 миллионов рублей от фонда "ЭРА" на реализацию проектов. Среди них - комплексная система связи БПЛА "Атмосфера" и серия ударных и разведывательных дронов компании "Стратим" из Москвы, высокоманевренный беспилотный катер "Сарган-М" с системой технического зрения и высокой дальностью управления от научного центра "МореАгроБиоТех" из города Севастополя, автоматическая турель "Чапай" с искусственным интеллектом для более точного прицеливания от компании "Техмет18" из города Люберцы Московской области, накопитель энергии для БПЛА компании "Enerlab" с расширенным температурным диапазоном работы от минус 55 до минус 20 градусов из Санкт-Петербурга. "С началом специальной военной операции рынок воентеха вырос в разы, появилось большое количество малых компаний, перспективных инженерных команд, которым сегодня необходима финансовая поддержка и помощь во взаимодействии с заказчиком – структурами Минобороны России. Все это помогает обеспечить наш фонд. За время работы мы поддержали 15 перспективных проектов двойного назначения на общую сумму 1,5 миллиарда рублей, ряд из которых уже успешно применяется в зоне СВО. Убеждены, что проекты победителей смогут внести значимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны", — цитирует пресс-служба вице-президента, директора департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240814/razrabotki-1966151962.html
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москва
россия
московская область (подмосковье)
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форум "армия — 2024", москва, россия, московская область (подмосковье), патриот
Форум "Армия — 2024", Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Патриот
На "Армии" назвали победителей II акселератора проектов двойного назначения

На "Армии" назвали победителей II акселератора проектов двойного назначения

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкХ Международный военно-технический форум "Армия-2024"
Х Международный военно-технический форум Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Х Международный военно-технический форум "Армия-2024"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Фонд "ЭРА" (группа ПСБ) подвел итоги второго акселератора инновационных проектов двойного назначения, его победителями стали восемь команд разработчиков воентех-решений из разных регионов России, сообщает пресс-служба банка.
Подписание соглашений о сотрудничестве с фондом "ЭРА", а также церемония награждения победителей прошли на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".
На форуме Армия показали высокотехнологичные разработки компаний Москвы - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
На форуме "Армия" показали высокотехнологичные разработки компаний Москвы
Вчера, 16:17
В рамках второго акселератора фонд "ЭРА" собрал более 900 проектов со всей России. Наибольшее количество заявок пришло из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижнего Новгорода. Участники прошли специальную программу информационных сессий, где познакомились с особенностями подготовки к апробации изделий, возможностями получения статуса участника технополиса "ЭРА", подготовкой бизнес-модели, а также защитили свои проекты в Минобороны России и подтвердили востребованность своих разработок.
Победителями стали восемь команд, которые смогут получить до 200 миллионов рублей от фонда "ЭРА" на реализацию проектов. Среди них - комплексная система связи БПЛА "Атмосфера" и серия ударных и разведывательных дронов компании "Стратим" из Москвы, высокоманевренный беспилотный катер "Сарган-М" с системой технического зрения и высокой дальностью управления от научного центра "МореАгроБиоТех" из города Севастополя, автоматическая турель "Чапай" с искусственным интеллектом для более точного прицеливания от компании "Техмет18" из города Люберцы Московской области, накопитель энергии для БПЛА компании "Enerlab" с расширенным температурным диапазоном работы от минус 55 до минус 20 градусов из Санкт-Петербурга.
"С началом специальной военной операции рынок воентеха вырос в разы, появилось большое количество малых компаний, перспективных инженерных команд, которым сегодня необходима финансовая поддержка и помощь во взаимодействии с заказчиком – структурами Минобороны России. Все это помогает обеспечить наш фонд. За время работы мы поддержали 15 перспективных проектов двойного назначения на общую сумму 1,5 миллиарда рублей, ряд из которых уже успешно применяется в зоне СВО. Убеждены, что проекты победителей смогут внести значимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны", — цитирует пресс-служба вице-президента, директора департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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Форум "Армия — 2024"МоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Патриот
 
 
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