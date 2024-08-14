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Участники буддийского форума почтили память павших в Великой Отечественной

Участники буддийского форума почтили память павших в Великой Отечественной - РИА Новости, 14.08.2024

Участники буддийского форума почтили память павших в Великой Отечественной

Участники II Международного буддийского форума в Улан-Удэ возложили цветы к мемориалу воинам-землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, передает... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T04:53

2024-08-14T04:53

2024-08-14T04:53

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китай

алексей цыденов

общество

религия

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УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. Участники II Международного буддийского форума в Улан-Удэ возложили цветы к мемориалу воинам-землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов, а также представители Белоруссии, Китая, Монголии, Индии, Мьянмы, Непала, Шри-Ланки, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Тайланда. Второй международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II.

https://ria.ru/20240813/rossija-1965953195.html

https://ria.ru/20240813/buddizm-1965928511.html

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россия, белоруссия, китай, алексей цыденов, общество, религия