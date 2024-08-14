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Участники буддийского форума почтили память павших в Великой Отечественной - РИА Новости, 14.08.2024
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Религия
 
04:53 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/pamyat-1966065677.html
Участники буддийского форума почтили память павших в Великой Отечественной
Участники буддийского форума почтили память павших в Великой Отечественной - РИА Новости, 14.08.2024
Участники буддийского форума почтили память павших в Великой Отечественной
Участники II Международного буддийского форума в Улан-Удэ возложили цветы к мемориалу воинам-землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, передает... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T04:53
2024-08-14T04:53
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УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. Участники II Международного буддийского форума в Улан-Удэ возложили цветы к мемориалу воинам-землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов, а также представители Белоруссии, Китая, Монголии, Индии, Мьянмы, Непала, Шри-Ланки, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Тайланда. Второй международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II.
https://ria.ru/20240813/rossija-1965953195.html
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россия, белоруссия, китай, алексей цыденов, общество, религия
Религия, Россия, Белоруссия, Китай, Алексей Цыденов, Общество, Религия
Участники буддийского форума почтили память павших в Великой Отечественной

Буддисты возложили цветы к мемориалу воинам-землякам, павшим на фронтах ВОВ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Улан-Удэ с Лысой горы
Вид на Улан-Удэ с Лысой горы - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Улан-Удэ с Лысой горы. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. Участники II Международного буддийского форума в Улан-Удэ возложили цветы к мемориалу воинам-землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов, а также представители Белоруссии, Китая, Монголии, Индии, Мьянмы, Непала, Шри-Ланки, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Тайланда.
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13 августа, 15:30
Второй международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II.
Международный форум Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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