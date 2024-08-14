https://ria.ru/20240814/moskva-1966086896.html

Москва продолжит поддерживать жителей Курской области

Москва продолжит поддерживать жителей Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

Москва продолжит поддерживать жителей Курской области

Москва продолжит поддерживать жителей Курской области всем необходимым, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T09:20

2024-08-14T09:20

2024-08-14T09:20

курская область

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965412656_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bb3160766abc5e9db04571fd39cd9d5.jpg

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Москва продолжит поддерживать жителей Курской области всем необходимым, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Будем и дальше поддерживать жителей Курской области всем необходимым", – отметил мэр. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичные клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. Двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек - в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило в 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО. -0-

https://ria.ru/20240812/smirnov-1965741548.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240813/glava-1965987428.html

курская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, москва