Москва продолжит поддерживать жителей Курской области
Собянин: Москва продолжит поддерживать жителей Курской области всем необходимым
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Москва продолжит поддерживать жителей Курской области всем необходимым, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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"Будем и дальше поддерживать жителей Курской области всем необходимым", – отметил мэр.
Смирнов доложил Путину о ситуации в Курской области
12 августа, 15:47
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичные клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. Двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек - в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило в 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО. -0-