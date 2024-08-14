Рейтинг@Mail.ru
Москва продолжит поддерживать жителей Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/moskva-1966086896.html
Москва продолжит поддерживать жителей Курской области
Москва продолжит поддерживать жителей Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Москва продолжит поддерживать жителей Курской области
Москва продолжит поддерживать жителей Курской области всем необходимым, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:20
2024-08-14T09:20
курская область
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965412656_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bb3160766abc5e9db04571fd39cd9d5.jpg
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Москва продолжит поддерживать жителей Курской области всем необходимым, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Будем и дальше поддерживать жителей Курской области всем необходимым", – отметил мэр. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичные клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. Двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек - в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило в 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО. -0-
https://ria.ru/20240812/smirnov-1965741548.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240813/glava-1965987428.html
курская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965412656_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_9c46e55ae6ab67cbcf4f4a9f5ff76e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, москва
Курская область, Россия, Москва
Москва продолжит поддерживать жителей Курской области

Собянин: Москва продолжит поддерживать жителей Курской области всем необходимым

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Москва продолжит поддерживать жителей Курской области всем необходимым, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"Будем и дальше поддерживать жителей Курской области всем необходимым", – отметил мэр.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Смирнов доложил Путину о ситуации в Курской области
12 августа, 15:47
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичные клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. Двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек - в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
Как сообщило в 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО. -0-
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Меликов предложил жителям Дагестана перечислить заработок на помощь курянам
13 августа, 17:19
 
Курская областьРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала