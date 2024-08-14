https://ria.ru/20240814/med-1966062320.html

Врач назвал допустимую порцию меда в день

Врач назвал допустимую порцию меда в день - РИА Новости, 14.08.2024

Врач назвал допустимую порцию меда в день

Взрослому человеку желательно съедать не более 2-3 чайных ложек меда в день, лучше употреблять его на завтрак или обед и не нагревать, от этого продукта... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T03:27

2024-08-14T03:27

2024-08-14T03:27

общество

андрей тяжельников

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взрослому человеку желательно съедать не более 2-3 чайных ложек меда в день, лучше употреблять его на завтрак или обед и не нагревать, от этого продукта необходимо отказаться людям с аллергией, людям сахарным диабетом, при ожирении, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Мед – хороший источник энергии и сил, поскольку состоит из натуральных сахаров - 80%, воды - 18%, пыльцы и белка. По этой же причине им не нужно злоупотреблять, так как большое количество быстрых углеводов дает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и почки. Взрослому человеку желательно съедать не более 2-3 чайных ложек меда в день - это 20-40 граммов, лучше употреблять его на завтрак или обед и при употреблении не нагревать", - рассказал Тяжельников. Врач добавил, что при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, бронхиальной астмы употребление мёда нужно ограничить. С осторожностью нужно давать мед детям не ранее 2-3 лет. "Нельзя употреблять мед людям с аллергией, людям сахарным диабетом, при ожирении", - добавил собеседник агентства. Православная церковь 14 августа (1 августа по старому стилю) празднует Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. В народе праздник получил название Медовый Спас, или Спас на воде, так как на Руси в этот день заканчивался медосбор и освящали воду.

https://ria.ru/20240810/dietolog-1965326607.html

https://rsport.ria.ru/20240805/frukty-i-yagody-s-samym-nizkim-soderzhaniem-sakhara-1958268085.html

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общество, андрей тяжельников, здоровье - общество, россия