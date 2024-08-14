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Учения ламы Этигэлова переводят на иностранные языки - РИА Новости, 14.08.2024
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Религия
 
12:03 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/lama-1966121872.html
Учения ламы Этигэлова переводят на иностранные языки
Учения ламы Этигэлова переводят на иностранные языки - РИА Новости, 14.08.2024
Учения ламы Этигэлова переводят на иностранные языки
Учения нетленного ламы Этигэлова переводят на иностранные языки, включая английский, китайский и старомонгольский, рассказали РИА Новости в Иволгинском дацане... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:03
2024-08-14T12:03
религия
россия
внутренняя монголия
улан-удэ
буддизм
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УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. Учения нетленного ламы Этигэлова переводят на иностранные языки, включая английский, китайский и старомонгольский, рассказали РИА Новости в Иволгинском дацане на II Международном буддийском форуме "Традиционный буддизм и вызовы современности". "Есть перевод на английский, на английском будет ещё, конечно, дополнение - ещё некоторые вещи мы будем переводить на английский. Но основные языки у нас идут - бурятский и русский. Также есть на китайском: есть верующие из Внутренней Монголии, они переводят (учения нетленного ламы Этигэлова - ред.) на старомонгольский и на китайский", - сообщили РИА Новости в Иволгинском дацане. В рамках Международного буддийского форума в Иволгинском дацане проходит конференция, посвященная ламе Этигэлову, его учениям и их богословскому осмыслению. Известный своими трудами по развитию буддизма в России Хамбо лама Даши Доржи Этигэлов, согласно официальным свидетельствам, скончался в 1927 году, но перед тем собрал учеников, сказал им проверять его могилу и сел в позу лотоса для медитации. Его тело в этой позе погребли в кедровом кубе. В 2002 году куб подняли из земли, оно почитается верующими как нетленное и ежегодно посещается паломниками как святыня. Тело ламы Этигэлова в позе лотоса хранится за стеклом в специально построенном для него дугане (храме) в центре Иволгинского дацана. Считается, что в состоянии своей медитации лама Этигэлов ежедневно передает послания действующему Пандито хамбо ламе Дамбе Аюшееву, они записываются и публикуются. На конференции в Иволгинском дацане был представлен сборник его учений за прошедший год - с 1 июня 2023 по 31 мая 2024 года. Второй Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II.
https://ria.ru/20240813/buddizm-1965875123.html
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россия, внутренняя монголия, улан-удэ, буддизм
Религия, Россия, Внутренняя Монголия, Улан-Удэ, Буддизм
Учения ламы Этигэлова переводят на иностранные языки

Учения нетленного ламы Этигэлова переводят на иностранные языки

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГлавный храм Иволгинского дацана
Главный храм Иволгинского дацана - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Главный храм Иволгинского дацана. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. Учения нетленного ламы Этигэлова переводят на иностранные языки, включая английский, китайский и старомонгольский, рассказали РИА Новости в Иволгинском дацане на II Международном буддийском форуме "Традиционный буддизм и вызовы современности".
"Есть перевод на английский, на английском будет ещё, конечно, дополнение - ещё некоторые вещи мы будем переводить на английский. Но основные языки у нас идут - бурятский и русский. Также есть на китайском: есть верующие из Внутренней Монголии, они переводят (учения нетленного ламы Этигэлова - ред.) на старомонгольский и на китайский", - сообщили РИА Новости в Иволгинском дацане.
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Буддизм помогает найти ответы на современные вызовы, заявил глава Калмыкии
13 августа, 11:01
В рамках Международного буддийского форума в Иволгинском дацане проходит конференция, посвященная ламе Этигэлову, его учениям и их богословскому осмыслению.
Известный своими трудами по развитию буддизма в России Хамбо лама Даши Доржи Этигэлов, согласно официальным свидетельствам, скончался в 1927 году, но перед тем собрал учеников, сказал им проверять его могилу и сел в позу лотоса для медитации. Его тело в этой позе погребли в кедровом кубе. В 2002 году куб подняли из земли, оно почитается верующими как нетленное и ежегодно посещается паломниками как святыня. Тело ламы Этигэлова в позе лотоса хранится за стеклом в специально построенном для него дугане (храме) в центре Иволгинского дацана. Считается, что в состоянии своей медитации лама Этигэлов ежедневно передает послания действующему Пандито хамбо ламе Дамбе Аюшееву, они записываются и публикуются. На конференции в Иволгинском дацане был представлен сборник его учений за прошедший год - с 1 июня 2023 по 31 мая 2024 года.
Второй Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II.
Участники Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Россияне стали больше интересоваться буддизмом, заявил лама Очиров
Вчера, 09:29
 
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