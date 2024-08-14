https://ria.ru/20240814/forum-1966129377.html

Международный буддийский форум призвал сохранять традиционные ценности

Международный буддийский форум призвал сохранять традиционные ценности - РИА Новости, 14.08.2024

Международный буддийский форум призвал сохранять традиционные ценности

II Международный буддийский форум призвал хранить традиционные ценности и гармонию между человеком и природой, а также поддерживать чистоту природы и... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:33

2024-08-14T12:33

2024-08-14T12:33

религия

россия

улан-удэ

бангладеш

екатерина ii

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УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. II Международный буддийский форум призвал хранить традиционные ценности и гармонию между человеком и природой, а также поддерживать чистоту природы и психическое здоровье в обществе. "Сохранения традиционных ценностей в семье, государстве, в образовании, в политике являются надёжной основой для устойчивого мирового развития. Поддержание чистоты в природе и чистоты в сознании и психического здоровья в современном обществе, баланса окружающей среды и человека, постоянная работа над собственным сознанием и гармонией в мире являются взаимосвязанными частями развития современной цивилизации", - говорится в резолюции форума, опубликованной на его сайте. Все школы и направления буддизма, как подчеркивается в документе, равно важны для общего буддийского движения и перед лицом вызовов современности выступают за сохранение традиционных духовных ценностей, мудрости, сострадания, духовной дисциплины, экологической этики и укрепления братства между людьми. II Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводился в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это были Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий, на которых обсуждают буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблемы экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Кроме того, в рамках форума в Иволгинском дацане состоялась конференция о наследии нетленного ламы Этигэлова. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240813/rossija-1965953195.html

https://ria.ru/20240813/buddizm-1965875123.html

россия

улан-удэ

бангладеш

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россия, улан-удэ, бангладеш, екатерина ii