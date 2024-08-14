https://ria.ru/20240814/dtp-1966076793.html

Шесть автомобилей столкнулись в Марий Эл, один человек погиб

Шесть автомобилей столкнулись в Марий Эл, один человек погиб - РИА Новости, 14.08.2024

Шесть автомобилей столкнулись в Марий Эл, один человек погиб

Шесть автомобилей - два автобуса, два грузовика и две легковых машины - столкнулись ночью на трассе в Марий Эл, один человек погиб, трое пострадали, сообщает... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T07:57

2024-08-14T07:57

2024-08-14T07:57

происшествия

медведевский район

россия

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Шесть автомобилей - два автобуса, два грузовика и две легковых машины - столкнулись ночью на трассе в Марий Эл, один человек погиб, трое пострадали, сообщает Госавтоинспекция региона. ДТП произошло в среду около 01.10 в Медведевском районе на 10-м километре автодороги Йошкар-Ола-Зеленодольск. "Произошло ДТП с участием шести автомашин: двух автобусов, двух легковых автомобилей и двух грузовиков. В результате ДТП погиб водитель одного из грузовых автомобилей. Три человека получили травмы, один из них несовершеннолетний", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры Марий Эл, водитель грузового автомобиля, нарушив дистанцию, совершил наезд на стоящий впереди автобус "Киров - Соль-Илецк", после чего поочередно произошло столкновение автомобилей "Лада Гранта" и "Ауди", рейсового автобуса "Казань - Киров" и "Камаза".

https://ria.ru/20240814/dtp-1966054147.html

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

медведевский район

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происшествия, медведевский район, россия, республика марий эл