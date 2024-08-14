https://ria.ru/20240814/buddizm-1966133031.html

Буддийский форум поддержал проект издания энциклопедии буддизма

Буддийский форум поддержал проект издания энциклопедии буддизма - РИА Новости, 14.08.2024

Буддийский форум поддержал проект издания энциклопедии буддизма

II Международный буддийский форум поддержал проект издания буддийской энциклопедии и призвал к активному научному изучению буддизма. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:48

2024-08-14T12:48

2024-08-14T12:48

религия

россия

улан-удэ

бангладеш

институт стран азии и африки

мгу имени м. в. ломоносова

религия

буддизм

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УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. II Международный буддийский форум поддержал проект издания буддийской энциклопедии и призвал к активному научному изучению буддизма. "Научное изучение буддизма, его наследия, культуры, литературы должно занять важное место в деятельности духовных общин и научных коллективов. Мы выступаем за развитие совместного проекта создания большой буддийской энциклопедии, издание научных и научно-популярных журналов и книг, которые смогут собрать вместе ведущих учёных и исследователей изо всех стран мира. Важное место также должны занять новые переводы ключевых буддийских трудов с комментариями и исследованиями, проведение круглых столов и конференций, учебных курсов и поддержка специальных общедоступных программ", - говорится в резолюции форума, опубликованной на его сайте. Ранее президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов рассказал в России идёт подготовка издания буддийской энциклопедии. По его словам, она будет содержать более 50 тысяч статей, а на ее издание уйдет не менее шести лет. Второй Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводился в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это были Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий, на которых обсуждалось буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблемы экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Кроме того, в рамках форума в Иволгинском дацане состоялась конференция о наследии нетленного ламы Этигэлова. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240814/buddizm-1966100838.html

https://ria.ru/20240814/buddizm-1966088654.html

россия

улан-удэ

бангладеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, улан-удэ, бангладеш, институт стран азии и африки, мгу имени м. в. ломоносова, религия, буддизм