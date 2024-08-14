https://ria.ru/20240814/buddizm-1966088654.html
Россияне стали больше интересоваться буддизмом, заявил лама Очиров
Россияне стали больше интересоваться буддизмом, заявил лама Очиров - РИА Новости, 14.08.2024
Россияне стали больше интересоваться буддизмом, заявил лама Очиров
Дид Хамбо лама Буддийской традиционной сангхи России Дагба Очиров рассказал, что россияне в XXI веке стали больше интересоваться буддизмом и его духовными... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:29
2024-08-14T09:29
2024-08-14T09:29
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буддизм
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УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. Дид Хамбо лама Буддийской традиционной сангхи России Дагба Очиров рассказал, что россияне в XXI веке стали больше интересоваться буддизмом и его духовными практиками, независимо от религиозной принадлежности. "Сегодня мы имеем полное право уверенно, прямо и открыто говорить, что есть подъем в последние 22 года интереса к буддизму, к буддийскому мировоззрению, вне зависимости от принадлежности к другим конфессиям, а также все возрастающий интерес россиян к буддийским духовным практикам", - сказал Очиров на конференции в Иволгинском дацане, посвященной нетленному ламе Этигэлову. Он отметил, что это - благо для верующих. Там, где практикуется учение Будды, народы живут в согласии и всегда находят компромиссы ради мирной совместной жизни, подчеркнул Очиров. "Так было испокон веков у нас в России", - заявил он. Известный своими трудами по развитию буддизма в России Хамбо лама Этигэлов, согласно официальным свидетельствам, скончался в 1927 году, но перед тем собрал учеников, сказал им проверять его могилу и сел в позу лотоса для медитации. Его тело в этой позе погребли в кедровом кубе. В 2002 году куб подняли из земли, оно почитается верующими как нетленное и ежегодно посещается паломниками как святыня. Тело ламы Этигэлова в позе лотоса хранится за стеклом в специально построенном для него дугане (храме) в центре Иволгинского дацана. Второй Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. В Иволгинском дацане также проходит посвященная Этигэлову конференция.
https://ria.ru/20240813/buddizm-1965874076.html
https://ria.ru/20240813/buddizm-1965875123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, улан-удэ, бангладеш, буддизм, религия
Религия, Россия, Улан-Удэ, Бангладеш, Буддизм, Религия
Россияне стали больше интересоваться буддизмом, заявил лама Очиров
Буддийский лама Очиров: россияне в 21 веке стали больше интересоваться буддизмом
УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. Дид Хамбо лама Буддийской традиционной сангхи России Дагба Очиров рассказал, что россияне в XXI веке стали больше интересоваться буддизмом и его духовными практиками, независимо от религиозной принадлежности.
"Сегодня мы имеем полное право уверенно, прямо и открыто говорить, что есть подъем в последние 22 года интереса к буддизму, к буддийскому мировоззрению, вне зависимости от принадлежности к другим конфессиям, а также все возрастающий интерес россиян к буддийским духовным практикам", - сказал Очиров на конференции в Иволгинском дацане, посвященной нетленному ламе Этигэлову.
Он отметил, что это - благо для верующих.
Там, где практикуется учение Будды, народы живут в согласии и всегда находят компромиссы ради мирной совместной жизни, подчеркнул Очиров.
"Так было испокон веков у нас в России", - заявил он.
Известный своими трудами по развитию буддизма в России Хамбо лама Этигэлов, согласно официальным свидетельствам, скончался в 1927 году, но перед тем собрал учеников, сказал им проверять его могилу и сел в позу лотоса для медитации. Его тело в этой позе погребли в кедровом кубе. В 2002 году куб подняли из земли, оно почитается верующими как нетленное и ежегодно посещается паломниками как святыня. Тело ламы Этигэлова в позе лотоса хранится за стеклом в специально построенном для него дугане (храме) в центре Иволгинского дацана.
Второй Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. В Иволгинском дацане также проходит посвященная Этигэлову конференция.