https://ria.ru/20240814/buddisty-1966072788.html

В Бурятии прошел молебен, посвященный Будде Шакьямуни

В Бурятии прошел молебен, посвященный Будде Шакьямуни - РИА Новости, 14.08.2024

В Бурятии прошел молебен, посвященный Будде Шакьямуни

Молебен, посвященный Будде Шакьямуни, прошел в Иволгинском дацане Бурятии в рамках II Международного буддийского форума, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T06:53

2024-08-14T06:53

2024-08-14T06:53

религия

россия

улан-удэ

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961463201_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41e3944421c4397c063e44d11030e184.jpg

УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Молебен, посвященный Будде Шакьямуни, прошел в Иволгинском дацане Бурятии в рамках II Международного буддийского форума, сообщает пресс-служба правительства региона. "В буддийском храме "Согчен" Иволгинского дацана ламы и монахи из 15 стран провели молебен "Бурхан Багшын магтаал" для участников II Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности". Молебен посвящен Будде Шакьямуни и его первой монашеской общине - 16 архатам. Также подносится мандала Хамбо-ламе Этигелову и произносится текст благопожелания распространения буддийского учения", - говорится в сообщении. Отмечается, что молебен открывает двери к учению Будды, способствует устранению ложных воззрений и взглядов, дурных помыслов, намерений и препятствий на пути, способствует развитию в сознании чистых, искренних побуждений к вере и духовной практике. Второй Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. В Иволгинском дацане также проходит посвященная Этигэлову конференция.

https://ria.ru/20240814/buddisty-1966071123.html

https://ria.ru/20240814/pamyat-1966065677.html

россия

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, улан-удэ, религия