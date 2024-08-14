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В Бурятии прошел молебен, посвященный Будде Шакьямуни - РИА Новости, 14.08.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
06:53 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/buddisty-1966072788.html
В Бурятии прошел молебен, посвященный Будде Шакьямуни
В Бурятии прошел молебен, посвященный Будде Шакьямуни - РИА Новости, 14.08.2024
В Бурятии прошел молебен, посвященный Будде Шакьямуни
Молебен, посвященный Будде Шакьямуни, прошел в Иволгинском дацане Бурятии в рамках II Международного буддийского форума, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:53
2024-08-14T06:53
религия
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УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Молебен, посвященный Будде Шакьямуни, прошел в Иволгинском дацане Бурятии в рамках II Международного буддийского форума, сообщает пресс-служба правительства региона. "В буддийском храме "Согчен" Иволгинского дацана ламы и монахи из 15 стран провели молебен "Бурхан Багшын магтаал" для участников II Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности". Молебен посвящен Будде Шакьямуни и его первой монашеской общине - 16 архатам. Также подносится мандала Хамбо-ламе Этигелову и произносится текст благопожелания распространения буддийского учения", - говорится в сообщении. Отмечается, что молебен открывает двери к учению Будды, способствует устранению ложных воззрений и взглядов, дурных помыслов, намерений и препятствий на пути, способствует развитию в сознании чистых, искренних побуждений к вере и духовной практике. Второй Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. В Иволгинском дацане также проходит посвященная Этигэлову конференция.
https://ria.ru/20240814/buddisty-1966071123.html
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россия, улан-удэ, религия
Религия, Россия, Улан-Удэ, Религия
В Бурятии прошел молебен, посвященный Будде Шакьямуни

В Иволгинском дацане Бурятии прошел молебен, посвященный Будде Шакьямуни

© iStock.com / KONSTANTIN AKIMOVИволгинский дацан в Бурятии
Иволгинский дацан в Бурятии - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© iStock.com / KONSTANTIN AKIMOV
Иволгинский дацан в Бурятии . Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Молебен, посвященный Будде Шакьямуни, прошел в Иволгинском дацане Бурятии в рамках II Международного буддийского форума, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В буддийском храме "Согчен" Иволгинского дацана ламы и монахи из 15 стран провели молебен "Бурхан Багшын магтаал" для участников II Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности". Молебен посвящен Будде Шакьямуни и его первой монашеской общине - 16 архатам. Также подносится мандала Хамбо-ламе Этигелову и произносится текст благопожелания распространения буддийского учения", - говорится в сообщении.
Участники Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Участники буддийского форума поклонились нетленному ламе Этигэлову
Вчера, 06:23
Отмечается, что молебен открывает двери к учению Будды, способствует устранению ложных воззрений и взглядов, дурных помыслов, намерений и препятствий на пути, способствует развитию в сознании чистых, искренних побуждений к вере и духовной практике.
Второй Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. В Иволгинском дацане также проходит посвященная Этигэлову конференция.
Вид на Улан-Удэ с Лысой горы - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Участники буддийского форума почтили память павших в Великой Отечественной
Вчера, 04:53
 
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