https://ria.ru/20240814/buddisty-1966071123.html

Участники буддийского форума поклонились нетленному ламе Этигэлову

Участники буддийского форума поклонились нетленному ламе Этигэлову - РИА Новости, 14.08.2024

Участники буддийского форума поклонились нетленному ламе Этигэлову

Участники II Международного буддийского форума в Улан-Удэ поклонились нетленному телу ламы Этигэлова в Иволгинском дацане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T06:23

2024-08-14T06:23

2024-08-14T16:49

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УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. Участники II Международного буддийского форума в Улан-Удэ поклонились нетленному телу ламы Этигэлова в Иволгинском дацане, передает корреспондент РИА Новости. Участники конференции в Иволгинском дацане в рамках форума заявили, что участие буддистов из разных стран в обсуждении феномена нетленного ламы Этигэлова вносит новые грани в понимание человеческих возможностей."Научно-практическая конференция "Феномен Пандито Хамбо-ламы Этигэлова" еще раз продемонстрировала возможности достижения необычного состояния практикующими буддистами, что позволило говорить о феномене Драгоценного Неиссякаемого Тела (главная святыня дацана, тело Этигэлова - ред.)... Участие делегаций Мьянмы, Монголии, Шри-Ланки... (и других стран - ред.), а также из Республики Тывы, Республики Калмыкии, Горного Алтая и чрезвычайных и полномочных послов Таиланда и Шри-Ланки, генерального консула КНР внесло новые грани в видении возможностей человека", - говорится в резолюции, прошедшей в Иволгинском дацане конференции, предоставленной журналистам организаторами.Известный своими трудами по развитию буддизма в России Хамбо лама Этигэлов, согласно официальным свидетельствам, скончался в 1927 году, но перед тем собрал учеников, сказал им проверять его могилу и сел в позу лотоса для медитации. Его тело в этой позе погребли в кедровом кубе. В 2002 году куб подняли из земли, тело почитается верующими как нетленное и ежегодно посещается паломниками как святыня. Тело ламы Этигэлова в позе лотоса хранится за стеклом в специально построенном для него дугане (храме) в центре Иволгинского дацана. Второй Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. В Иволгинском дацане также проходит посвященная Этигэлову конференция.

https://ria.ru/20240813/buddizm-1965875123.html

https://ria.ru/20240813/kitaj-1965868387.html

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россия, бангладеш, улан-удэ, религия