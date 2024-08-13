На защиту Курской области встала вся страна, заявил врио губернатора
Смирнов: на защиту Курской области встала вся страна, отовсюду приходит помощь
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВерхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. На защиту Курской области встала вся страна, из всех регионов приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и другая помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"На защиту Курской области встала вся страна. Со всей России нам приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
Смирнов добавил, что главы регионов откликнулись в первые дни — они размещали в своих регионах переселенцев, оказывали финансовую, техническую, кадровую и моральную поддержку. "Мощнейшая поддержка" пришла из федерального центра, заверил Смирнов.
"Сила России – в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом ещё раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку!", - подытожил Смирнов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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12 августа, 16:03