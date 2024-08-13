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На защиту Курской области встала вся страна, заявил врио губернатора - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/zashita-1965977101.html
На защиту Курской области встала вся страна, заявил врио губернатора
На защиту Курской области встала вся страна, заявил врио губернатора - РИА Новости, 13.08.2024
На защиту Курской области встала вся страна, заявил врио губернатора
На защиту Курской области встала вся страна, из всех регионов приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и другая помощь, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:54
2024-08-13T16:54
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
алексей смирнов (политик)
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965932697_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_c4481c3f08ed8f9618990ba9c66b31ed.jpg
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. На защиту Курской области встала вся страна, из всех регионов приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и другая помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "На защиту Курской области встала вся страна. Со всей России нам приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале. Смирнов добавил, что главы регионов откликнулись в первые дни — они размещали в своих регионах переселенцев, оказывали финансовую, техническую, кадровую и моральную поддержку. "Мощнейшая поддержка" пришла из федерального центра, заверил Смирнов. "Сила России – в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом ещё раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку!", - подытожил Смирнов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1965885083.html
https://ria.ru/20240812/moratoriy-1965810440.html
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россия, курская область, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
На защиту Курской области встала вся страна, заявил врио губернатора

Смирнов: на защиту Курской области встала вся страна, отовсюду приходит помощь

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВерхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. На защиту Курской области встала вся страна, из всех регионов приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и другая помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"На защиту Курской области встала вся страна. Со всей России нам приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
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Смирнов добавил, что главы регионов откликнулись в первые дни — они размещали в своих регионах переселенцев, оказывали финансовую, техническую, кадровую и моральную поддержку. "Мощнейшая поддержка" пришла из федерального центра, заверил Смирнов.
"Сила России – в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом ещё раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку!", - подытожил Смирнов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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