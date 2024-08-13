https://ria.ru/20240813/zashita-1965977101.html

На защиту Курской области встала вся страна, заявил врио губернатора

На защиту Курской области встала вся страна, заявил врио губернатора - РИА Новости, 13.08.2024

На защиту Курской области встала вся страна, заявил врио губернатора

На защиту Курской области встала вся страна, из всех регионов приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и другая помощь, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:54

2024-08-13T16:54

2024-08-13T16:54

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

алексей смирнов (политик)

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. На защиту Курской области встала вся страна, из всех регионов приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и другая помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "На защиту Курской области встала вся страна. Со всей России нам приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале. Смирнов добавил, что главы регионов откликнулись в первые дни — они размещали в своих регионах переселенцев, оказывали финансовую, техническую, кадровую и моральную поддержку. "Мощнейшая поддержка" пришла из федерального центра, заверил Смирнов. "Сила России – в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом ещё раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку!", - подытожил Смирнов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1965885083.html

https://ria.ru/20240812/moratoriy-1965810440.html

https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество