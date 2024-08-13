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Саров стал городом с одним из самых низких показателей смертности в России - РИА Новости, 13.08.2024
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15:36 13.08.2024 (обновлено: 15:41 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/sarov-1965955019.html
Саров стал городом с одним из самых низких показателей смертности в России
Саров стал городом с одним из самых низких показателей смертности в России - РИА Новости, 13.08.2024
Саров стал городом с одним из самых низких показателей смертности в России
Саров стал городом с одним из самых низких показателей смертности в России, за два года он снизился на 31%, заявила руководитель Федерального... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:36
2024-08-13T15:41
общество
здоровье - общество
саров
россия
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Саров стал городом с одним из самых низких показателей смертности в России, за два года он снизился на 31%, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. "Сейчас в Сарове уровень смертности - один из самых низких в стране: 10 на 1000. Это намного ниже, чем в регионе, где находится Саров, и чем средние по России показатели. Показатель за два года снизился на 31%. Это свидетельствует об эффективности наших подходов", - сказала Скворцова во время открытия высокотехнологичного Сосудистого центра, расположенного в Сарове. По словам руководителя ФМБА, медицина города активно развивается последние годы. В 2021 году Саров вошел в национальный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ". В городе отремонтированы шесть поликлиник, ликвидирован дефицит медицинских кадров, также молодые специалисты обеспечены жильем. Уточняется, что открытие Сосудистого центра позволит обеспечить замкнутый цикл оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения и сосудистыми патологиями в Сарове, достигнув высокотехнологичного уровня - это и ангиография, рентгенэндоваскулярная хирургия, возможность стентирования, ангиопластика и другое. При этом экстренные пациенты получают ее фактически сразу после поступления – соблюдается правило "золотого часа", большую роль в этом играет близость к приемному отделению, ко всем диагностическим кабинетам (КТ, рентген, УЗИ, экспресс-лаборатория) и отделению анестезиологии и реанимации.
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общество, здоровье - общество, саров, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Здоровье - Общество, Саров, Россия, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Саров стал городом с одним из самых низких показателей смертности в России

Скворцова: уровень смертности в Сарове за два года снизился на 31%

CC BY-SA 4.0 / Воропинова Наталья / Город Саров, Нижегородская область
Город Саров, Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Воропинова Наталья /
Город Саров, Нижегородская область. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Саров стал городом с одним из самых низких показателей смертности в России, за два года он снизился на 31%, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
"Сейчас в Сарове уровень смертности - один из самых низких в стране: 10 на 1000. Это намного ниже, чем в регионе, где находится Саров, и чем средние по России показатели. Показатель за два года снизился на 31%. Это свидетельствует об эффективности наших подходов", - сказала Скворцова во время открытия высокотехнологичного Сосудистого центра, расположенного в Сарове.
По словам руководителя ФМБА, медицина города активно развивается последние годы. В 2021 году Саров вошел в национальный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ". В городе отремонтированы шесть поликлиник, ликвидирован дефицит медицинских кадров, также молодые специалисты обеспечены жильем.
Уточняется, что открытие Сосудистого центра позволит обеспечить замкнутый цикл оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения и сосудистыми патологиями в Сарове, достигнув высокотехнологичного уровня - это и ангиография, рентгенэндоваскулярная хирургия, возможность стентирования, ангиопластика и другое. При этом экстренные пациенты получают ее фактически сразу после поступления – соблюдается правило "золотого часа", большую роль в этом играет близость к приемному отделению, ко всем диагностическим кабинетам (КТ, рентген, УЗИ, экспресс-лаборатория) и отделению анестезиологии и реанимации.
Глюкометр - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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ОбществоЗдоровье - ОбществоСаровРоссияВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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