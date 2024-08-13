https://ria.ru/20240813/sarov-1965955019.html

Саров стал городом с одним из самых низких показателей смертности в России

Саров стал городом с одним из самых низких показателей смертности в России - РИА Новости, 13.08.2024

Саров стал городом с одним из самых низких показателей смертности в России

Саров стал городом с одним из самых низких показателей смертности в России, за два года он снизился на 31%, заявила руководитель Федерального... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:36

2024-08-13T15:36

2024-08-13T15:41

общество

здоровье - общество

саров

россия

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Саров стал городом с одним из самых низких показателей смертности в России, за два года он снизился на 31%, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. "Сейчас в Сарове уровень смертности - один из самых низких в стране: 10 на 1000. Это намного ниже, чем в регионе, где находится Саров, и чем средние по России показатели. Показатель за два года снизился на 31%. Это свидетельствует об эффективности наших подходов", - сказала Скворцова во время открытия высокотехнологичного Сосудистого центра, расположенного в Сарове. По словам руководителя ФМБА, медицина города активно развивается последние годы. В 2021 году Саров вошел в национальный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ". В городе отремонтированы шесть поликлиник, ликвидирован дефицит медицинских кадров, также молодые специалисты обеспечены жильем. Уточняется, что открытие Сосудистого центра позволит обеспечить замкнутый цикл оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения и сосудистыми патологиями в Сарове, достигнув высокотехнологичного уровня - это и ангиография, рентгенэндоваскулярная хирургия, возможность стентирования, ангиопластика и другое. При этом экстренные пациенты получают ее фактически сразу после поступления – соблюдается правило "золотого часа", большую роль в этом играет близость к приемному отделению, ко всем диагностическим кабинетам (КТ, рентген, УЗИ, экспресс-лаборатория) и отделению анестезиологии и реанимации.

https://ria.ru/20240328/nauka-1936108577.html

саров

россия

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, саров, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)