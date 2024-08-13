https://ria.ru/20240813/predtecha-1814674931.html

Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции праздника

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2024 в какой день праздник, история, храмы

Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции праздника

Усекновение главы Иоанна Предтечи — православный праздник, установленный в память о казни Крестителя Господня. Ежегодно отмечается 11 сентября. Краткая история... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:54

2024-08-13T16:54

2024-08-13T16:54

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Усекновение главы Иоанна Предтечи — православный праздник, установленный в память о казни Крестителя Господня. Ежегодно отмечается 11 сентября. Краткая история и традиции торжества, молитвы, как проходят богослужения в храмах в этот день — в материале РИА Новости.Усекновение главы Иоанна ПредтечиУсекновение главы Иоанна Предтечи, которого также называют Крестителем — знаменательный день православного календаря, когда верующие вспоминают мученическую смерть пророка, одного из самых великих святых. Креститель - предшественник Иисуса Христа, который возвестил о Его приходе в мир. Имя Иоанна встречается в Евангелиях 94 раза, что уступает лишь упоминаниям Иисуса Христа.Пророк считается исторической фигурой - большинство исследователей признают подлинность его упоминаний в текстах Иосифа Флавия. Предтеча — самый великий из пророков, который свидетельствовал о пришествии на землю Сына Божия. Он завершает историю Ветхозаветной Церкви и открывает эпоху Нового Завета. С фигурой Иоанна Крестителя неразрывно связан Праздник Крещения Господня. На следующий день после Богоявления Церковь празднует Собор Иоанна Предтечи, а всего в святцах ему посвящены целых семь праздников.Какого числаПраздник Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2024 году, как и в любом другом, отмечается 11 сентября по григорианскому календарю и 29 августа по юлианскому, то есть по старому стилю.ИсторияКреститель жил аскетом в пустыне, часто проповедовал. По материнской линии он приходился троюродным братом Иисусу.История праздника уходит корнями в 32 год нашей эры. Полное его название: “Усекновение честной главы честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна”. Иоанна Пророка казнили за обличение царя Ирода и Иродиады — жены Филиппа (брата Ирода).Еще на Руси 11 сентября день памяти Усекновения честной главы Иоанна Предтечи, Крестителя Господня называли Иван Постный (так как в этот день соблюдается строгий пост) или Иван-полетник, поскольку это был один из последних летних дней (29 августа по юлианскому календарю).“В народе считалось, что Иван уводит лето красное и с этого дня осень вступает​ в свои права. В старые времена к этому дню завершались все денежные расчеты за летние работы. И купцы, зная, что народ с деньгами, не могли упустить своей выгоды и устраивали ярмарки-однодневки, ивановские торги. Мы и сегодня имеем в некоторых местностях традицию осенних ярмарок выходного дня, — рассказала Анна Бахтиярова, религиовед, историк.Событие праздника29 августа по старому стилю произошла мученическая кончина Иоанна, которому отрубили голову. До этого момента Креститель обличал грехи и пороки людей, в том числе - правителя Галилеи Ирода Антипы и Иродиады (жены Филиппа — брата Ирода), беззаконно сожительствовавших еще при жизни Филиппа.Ирод не решался казнить Иоанна, опасаясь гнева народа, среди которого пророк был популярен. Больше всего его смерти желала Иродиада.Казнь произошла во время пиршества в честь дня рождения Ирода. Тогда танец Саломеи, дочери Иродиады, так понравился царю, что он обещал падчерице исполнить любое ее желание. Девушка спросила у своей матери, о чем попросить царя, и та пожелала голову Иоанна. Ирод боялся разгневать Бога и народ, но все же исполнил обещание, казнив Крестителя. Саломея принесла матери голову Иоанна на блюде, а та в ярости пронзила ее кинжалом, а язык пророка проколола иглой.При этом Иродиада не позволила, чтобы тело и голаву Иоанна Предтечи захоронили в одном месте, так как боялась, что тот воскреснет и снова станет обличать ее. По этой причине голава Крестителя была закопана в нечистом месте. Однако благочестивая женщина Иоанна, узнав об этом, тайно нашла ее и поместила в сосуд, который погребла на Елеонской горе.Где хранятся мощи святогоДо нашего времени из мощей Крестителя сохранились лишь фрагменты его головы и правая рука (десница).“Тело было захоронено учениками Иоанна, а позже, во время правления Юлиана Отступника (IV век) останки сожжены. Сохранилась правая рука (десница), которая находится сейчас в Черногории”, — утверждает Анна Бахтиярова.По словам эксперта, десница Иоанна Крестителя, заключенная в золотой ковчег, лишена двух перстов. Мизинец находится в одном из музеев Стамбула, безымянный палец — в Италии.Голову же ученикам не отдали. Ее вынесла из дворца царя Ирода Иоанна — супруга домоправителя царя. А затем тайно погребла святыню в Елеонской горе.В последующем глава Иоанна Предтечи оказывается разделена на несколько фрагментов, которые хранятся в разных местах. Например, на Афоне, в монастыре святого Сильвестра в Риме, в мечети Омейядов в Дамаске (Иоанн Предтеча почитается и мусульманами как великий праведник), в Нагорном Карабахе.Мощи хранятся в храмах разных стран, в том числе:Перечислить все храмы невозможно, так как мощи святого многократно делились между христианскими государствами.Лицевая часть головы Крестителя находится во Франции, в соборе Амьенской Богоматери, куда она была доставлена в начале XIII века после захвата Константинополя:“Наиболее вероятно, что именно эта часть головы Предтечи подлинная. Здесь проводилось большое и качественное исследование святыни, которое косвенно подтверждает принадлежность головы Иоанну. А также эта святыня имеет четкий исторический путь. Справедливости ради надо сказать, что фрагменты главы, хранящиеся в других местах, исследованы не были”, — добавила религиовед.Богослужение и пост11 сентября в память святого Иоанна Предтечи проходят богослужения и соблюдается строгий пост, как выражение скорби о насильственной смерти Крестителя. В храмах читается отрывок из Евангелия от Марка (Мк., 6:14-30) во время Божественной литургии. Верующие же соблюдают дневной пост — нельзя есть мясо, рыбу и молочные продукты. Древ­ность по­ста в этот день под­твер­жда­ет­ся уста­вом иеру­са­лим­ско­го мо­на­сты­ря прп. Сав­вы Освя­щен­но­го, в котором говорится:“Будем есть мясо или другую изысканную пищу? А Креститель жил в безводной и бестравной пустыне — ни хлеба не ел, ни другой еды не имел. Вино пьем? А он не пил ни вина, ни другого питья мирского. Столом и одром его была земля, вкушал он только акриды (точное значение этого слова неизвестно, по мнению одних толкователей это стручки рожкового дерева, другие считают, что это — род съедобной саранчи. - Прим. ред.) и дикий мед. Вместо чаши — пригоршни воды, текущей из камня. Поэтому проведем этот день в посте и молитве”.В старину в этот день не ели ничего круглого и не брали в руки косу, топор, чтоб не оскорбить этим память мученической смерти Крестителя:“Даже не варили щи, так как нужно было резать капустный кочан, напоминающий своей формой голову. По той же причине не срезали мак, не рвали яблок, не копали картофеля”, — рассказала историк.По словам эксперта, хоть пост в этот день однодневный, к нему относились очень серьезно. Об этом можно судить по пословицам, что ходили в народе:Постились даже если праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи приходился на воскресенье.МолитвыСуществует несколько церковных песнопений, написанных к празднику. К ним относят: молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну, тропарь и кондак Усекновению главы Иоанна Предтечи. Иконы и храмыПророка Иоанна наиболее разнообразно среди других святых изображали на иконах. Иконопись отражает многие эпизоды жизни Крестителя. Как правило, Иоанна изображают одетым в верблюжью шкуру. Согласно Священному писанию: “Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих…” (Мк. 1, 6).Церквей и храмов Иоанна Предтечи или с его приделом в России, а также в Грузии, Абхазии, Латвии, Молдове, Израиле, Греции и других. странах насчитывается более 700.Народные традиции и поверьяДень памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи окружено разными традициями и поверьями. Среди них следующие:

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

религия, русская православная церковь, православие, религиозные праздники, иисус христос