https://ria.ru/20240813/polsha-1965976878.html
В Польше назвали причину массовой гибели птиц в Варшаве
В Польше назвали причину массовой гибели птиц в Варшаве - РИА Новости, 13.08.2024
В Польше назвали причину массовой гибели птиц в Варшаве
Врачи выяснили, что причиной массовой гибели птиц в Варшаве стал вирус Западного Нила, следует из результатов опубликованного совместного заявления главного... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:02
2024-08-13T17:02
2024-08-13T17:02
здоровье - общество
варшава
польша
евросоюз
инфекции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965979600_0:263:1793:1271_1920x0_80_0_0_49e583ef2c707d25ddf363890defff24.jpg
ВАРШАВА, 13 авг - РИА Новости. Врачи выяснили, что причиной массовой гибели птиц в Варшаве стал вирус Западного Нила, следует из результатов опубликованного совместного заявления главного ветеринарного врача и главного санитарного врача Польши. Около двух недель назад столичные жители обратили внимание на то, что птицы семейства вороновых массово болеют и умирают в Варшаве и ее окрестностях. В Национальном ветеринарном институте в связи со сложившейся ситуацией заявили, что результаты токсикологических тестов и анализов на вирус Западного Нила должны стать известны на этой неделе. "В пяти из семи образцов от серых воронов, представленных на тестирование из окружной ветеринарной инспекции в Варшаве, было обнаружено наличие генетического материала вируса Западного Нила (WNV-West Nilevirus)", - говорится в сообщении. Лихорадка Западного Нила — это вирусное зоонозное заболевание, которое в соответствии с Приложением к Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/1882 от 3 декабря 2018 года относится к заболеванию категории "Е", это означает, что необходим ветеринарный и санитарный контроль со стороны государственных органов. Надзор предполагает наблюдение за здоровьем и поведением животных, а также внимание к необычной смертности среди непарнокопытных и птиц. У большинства людей 80% инфекция вирусом Западного Нила протекает бессимптомно. Симптомы возникают примерно у 20% инфицированных пациентов. Смертность от этой инфекции составляет примерно 10%. "В нынешней ситуации риск симптоматических инфекций у людей в нашей стране следует считать низким", - отметили ветеринарный и санитарный врач страны.
https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html
https://ria.ru/20240419/gripp-1941135732.html
варшава
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965979600_0:95:1793:1439_1920x0_80_0_0_5360aea737279469126c809e6fa3d049.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, варшава, польша, евросоюз, инфекции
Здоровье - Общество, Варшава, Польша, Евросоюз, Инфекции
В Польше назвали причину массовой гибели птиц в Варшаве
Вирус Западного Нила стал причиной массовой гибели птиц в Варшаве
ВАРШАВА, 13 авг - РИА Новости. Врачи выяснили, что причиной массовой гибели птиц в Варшаве стал вирус Западного Нила, следует из результатов опубликованного совместного заявления главного ветеринарного врача и главного санитарного врача Польши.
Около двух недель назад столичные жители обратили внимание на то, что птицы семейства вороновых массово болеют и умирают в Варшаве и ее окрестностях. В Национальном ветеринарном институте в связи со сложившейся ситуацией заявили, что результаты токсикологических тестов и анализов на вирус Западного Нила должны стать известны на этой неделе.
"В пяти из семи образцов от серых воронов, представленных на тестирование из окружной ветеринарной инспекции в Варшаве, было обнаружено наличие генетического материала вируса Западного Нила (WNV-West Nilevirus)", - говорится в сообщении.
Лихорадка Западного Нила — это вирусное зоонозное заболевание, которое в соответствии с Приложением к Регламенту Комиссии (ЕС
) 2018/1882 от 3 декабря 2018 года относится к заболеванию категории "Е", это означает, что необходим ветеринарный и санитарный контроль со стороны государственных органов. Надзор предполагает наблюдение за здоровьем и поведением животных, а также внимание к необычной смертности среди непарнокопытных и птиц.
У большинства людей 80% инфекция вирусом Западного Нила протекает бессимптомно. Симптомы возникают примерно у 20% инфицированных пациентов. Смертность от этой инфекции составляет примерно 10%.
"В нынешней ситуации риск симптоматических инфекций у людей в нашей стране следует считать низким", - отметили ветеринарный и санитарный врач страны.