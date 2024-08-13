https://ria.ru/20240813/polsha-1965976878.html

В Польше назвали причину массовой гибели птиц в Варшаве

В Польше назвали причину массовой гибели птиц в Варшаве - РИА Новости, 13.08.2024

В Польше назвали причину массовой гибели птиц в Варшаве

Врачи выяснили, что причиной массовой гибели птиц в Варшаве стал вирус Западного Нила, следует из результатов опубликованного совместного заявления главного... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:02

2024-08-13T17:02

2024-08-13T17:02

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варшава

польша

евросоюз

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ВАРШАВА, 13 авг - РИА Новости. Врачи выяснили, что причиной массовой гибели птиц в Варшаве стал вирус Западного Нила, следует из результатов опубликованного совместного заявления главного ветеринарного врача и главного санитарного врача Польши. Около двух недель назад столичные жители обратили внимание на то, что птицы семейства вороновых массово болеют и умирают в Варшаве и ее окрестностях. В Национальном ветеринарном институте в связи со сложившейся ситуацией заявили, что результаты токсикологических тестов и анализов на вирус Западного Нила должны стать известны на этой неделе. "В пяти из семи образцов от серых воронов, представленных на тестирование из окружной ветеринарной инспекции в Варшаве, было обнаружено наличие генетического материала вируса Западного Нила (WNV-West Nilevirus)", - говорится в сообщении. Лихорадка Западного Нила — это вирусное зоонозное заболевание, которое в соответствии с Приложением к Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/1882 от 3 декабря 2018 года относится к заболеванию категории "Е", это означает, что необходим ветеринарный и санитарный контроль со стороны государственных органов. Надзор предполагает наблюдение за здоровьем и поведением животных, а также внимание к необычной смертности среди непарнокопытных и птиц. У большинства людей 80% инфекция вирусом Западного Нила протекает бессимптомно. Симптомы возникают примерно у 20% инфицированных пациентов. Смертность от этой инфекции составляет примерно 10%. "В нынешней ситуации риск симптоматических инфекций у людей в нашей стране следует считать низким", - отметили ветеринарный и санитарный врач страны.

https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html

https://ria.ru/20240419/gripp-1941135732.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, варшава, польша, евросоюз, инфекции