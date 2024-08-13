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Грантовая поддержка участников форума "Байкал" составляет 14 млн рублей - РИА Новости, 13.08.2024
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Иркутская область
 
16:00 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/podderzhka-1965962504.html
Грантовая поддержка участников форума "Байкал" составляет 14 млн рублей
Грантовая поддержка участников форума "Байкал" составляет 14 млн рублей - РИА Новости, 13.08.2024
Грантовая поддержка участников форума "Байкал" составляет 14 млн рублей
Сумма грантовой поддержки социально значимых проектов международного молодежного форума "Байкал", который собрал в Иркутской области участников из 52 регионов... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:00
2024-08-13T16:00
иркутская область
россия
иркутская область
краснодарский край
игорь кобзев
александр журавский
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ИРКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Сумма грантовой поддержки социально значимых проектов международного молодежного форума "Байкал", который собрал в Иркутской области участников из 52 регионов России и 9 стран, составляет 14 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Приангарье состоялось официальное открытие международного молодежного форума "Байкал". Он будет работать до 16 августа. В торжественном открытии приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев, председатель областного парламента Александр Ведерников, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, директор "Ресурсного молодежного центра" Росмолодежи Павел Хлопин, федеральный инспектор по Иркутской области Алексей Калинин, который зачитал приветствие для участников форума от полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Главная тема мероприятия — "Цели устойчивого развития", она включает в себя четыре основных направления: туризм, предпринимательство, молодёжные сообщества, диалог культур. Предусмотрено два блока: проектный и образовательный. Участников ждут лекции, мастер-классы, ярмарка молодых предпринимателей Приангарья. Форум "Байкал" посетят спикеры и практики со всей России. В программе встречи с Ильей Авербухом – российским фигуристом и предпринимателем, Александром Карелиным – сенатором Совета Федерации, Анатолием Вассерманом – депутатом Государственной думы, Гузель Санжаповой – основателем бренда Малый Турыш, Владиславом Шерстобоевым – генеральным директором, членом совета директоров группы компаний Эксперт, Еленой Пистуновой – государственным советником Краснодарского края. "В мероприятии принимают участие 600 человек из 52 регионов России и девяти стран. В последний день работы форума его участников ждет защита проектов для двух грантовых конкурсов - от Росмолодёжи и министерства по молодежной политике Иркутской области. Общая сумма грантовой поддержки составляет 14 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов", - сообщил Игорь Кобзев. Он также отметил, что на форуме молодые люди в рамках проекта "Твой герой" встретятся с бойцами специальной военной операции, примут участие в акциях по сбору гуманитарной помощи и плетению маскировочных сетей. Международный молодежный форум "Байкал" проходит с 2008 года. Его цель - включение молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь страны. Форум проводится правительством Иркутской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи под патронатом аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.
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россия, иркутская область, краснодарский край, игорь кобзев, александр журавский, анатолий серышев, гранты
Иркутская область, Россия, Иркутская область, Краснодарский край, Игорь Кобзев, Александр Журавский, Анатолий Серышев, гранты

Грантовая поддержка участников форума "Байкал" составляет 14 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИРКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Сумма грантовой поддержки социально значимых проектов международного молодежного форума "Байкал", который собрал в Иркутской области участников из 52 регионов России и 9 стран, составляет 14 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Приангарье состоялось официальное открытие международного молодежного форума "Байкал". Он будет работать до 16 августа. В торжественном открытии приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев, председатель областного парламента Александр Ведерников, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, директор "Ресурсного молодежного центра" Росмолодежи Павел Хлопин, федеральный инспектор по Иркутской области Алексей Калинин, который зачитал приветствие для участников форума от полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Научные разработки институтов Приангарья войдут в новые нацпроекты
25 июля, 15:59
Главная тема мероприятия — "Цели устойчивого развития", она включает в себя четыре основных направления: туризм, предпринимательство, молодёжные сообщества, диалог культур. Предусмотрено два блока: проектный и образовательный. Участников ждут лекции, мастер-классы, ярмарка молодых предпринимателей Приангарья. Форум "Байкал" посетят спикеры и практики со всей России. В программе встречи с Ильей Авербухом – российским фигуристом и предпринимателем, Александром Карелиным – сенатором Совета Федерации, Анатолием Вассерманом – депутатом Государственной думы, Гузель Санжаповой – основателем бренда Малый Турыш, Владиславом Шерстобоевым – генеральным директором, членом совета директоров группы компаний Эксперт, Еленой Пистуновой – государственным советником Краснодарского края.
"В мероприятии принимают участие 600 человек из 52 регионов России и девяти стран. В последний день работы форума его участников ждет защита проектов для двух грантовых конкурсов - от Росмолодёжи и министерства по молодежной политике Иркутской области. Общая сумма грантовой поддержки составляет 14 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов", - сообщил Игорь Кобзев.
Он также отметил, что на форуме молодые люди в рамках проекта "Твой герой" встретятся с бойцами специальной военной операции, примут участие в акциях по сбору гуманитарной помощи и плетению маскировочных сетей.
Международный молодежный форум "Байкал" проходит с 2008 года. Его цель - включение молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь страны. Форум проводится правительством Иркутской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи под патронатом аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.
Площадки для обучения работе с БАС открываются в Приангарье - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Площадки для обучения работе с БАС открываются в Приангарье
5 августа, 11:06
 
Иркутская областьРоссияИркутская областьКраснодарский крайИгорь КобзевАлександр ЖуравскийАнатолий Серышевгранты
 
 
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