https://ria.ru/20240813/narod-1965956571.html

Народ без духовной идентичности не имеет будущего, заявил патриарх Кирилл

Народ без духовной идентичности не имеет будущего, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 13.08.2024

Народ без духовной идентичности не имеет будущего, заявил патриарх Кирилл

Общество, в котором большинство людей "потеряны", выпали из исторической преемственности поколений, лишены духовной идентичности, не имеет будущего, а такой... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:41

2024-08-13T15:41

2024-08-13T15:41

религия

москва

россия

иван грозный

борис годунов

софья алексеевна (царевна)

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886840636_0:40:1336:792_1920x0_80_0_0_c0c83291df1b31f13c5e92bd5e44e78b.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Общество, в котором большинство людей "потеряны", выпали из исторической преемственности поколений, лишены духовной идентичности, не имеет будущего, а такой народ "обрекается на опасность исчезновения", сказал патриарх Кирилл на открытии выставки "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в ГИМ.Он отметил, что отношение людей к национальной истории - один из показателей духовной зрелости общества, его нравственной и творческой силы."Сегодня человек, погруженный в глобализирующую реальность и мир без границ и ценностей, зачастую оказывается потерянным и как бы выпадает из исторического преемства поколений, лишается духовной идентичности. Это большая беда. Убежден, что общество, в котором таких людей большинство, не имеет будущего, а народ обрекается на опасность исчезновения", - сказал патриарх Кирилл.Именно поэтому современная политическая борьба нередко нацелена на то, чтобы лишить людей, страны прошлого, их ценностей - культурных, духовных, религиозных, продолжил предстоятель Русской церкви."Это не просто люди в состоянии аффекта борются с другой, противоборствующей силой. Такого рода действия имеют цель очень опасную - лишить людей прошлого, а потому подорвать их силу противостоять врагу настоящему. И речь не только о военном враге или вооружённых силах - о всем том, что может разрушить духовную, культурную подлинность народа", - подчеркнул патриарх.Он назвал очень важной, кропотливой, непростой и ответственной работой - помогать людям "осознать своё место в мире и почувствовать живую связь со своим народом". "Во многих семьях принято бережно сохранять и передавать предметы, принадлежавшие предкам - иконы, перед которыми молились бабушка и дедушка, книги, предметы обихода. Но если этот обычай оказывает влияние на укрепление семейных многолетних связей, то сколько же важно это в отношении народных реликвий, то есть духовных ценностей, которые имеют значение для жизни всего народа", - заметил патриарх Кирилл.Он также поблагодарил организаторов выставки за интересную работу и выразил надежду на то, что прикосновение к истории одной из старейших женских обителей Москвы и к русской национальной истории станет вдохновляющим открытием для многих наших соотечественников.Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории", приуроченная к 500-летию основания обители, откроется для широкой публики 14 августа в Государственном историческом музее (ГИМ), сообщали ранее в пресс-службе ГИМ. Посетители смогут увидеть артефакты XVI–XVII веков, "сохранившие мемориальный характер связи с историческими персоналиями": вкладные памятники Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей разных эпох в истории России, а также произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря, включающие выдающиеся памятники лицевого шитья XVI–XIX веков.

https://ria.ru/20240807/kirill-1964786947.html

https://radiosputnik.ru/20240810/poster-1965439767.html

https://ria.ru/20240810/rpts-1965328424.html

https://ria.ru/20240807/patriarkh-1964780935.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, иван грозный, борис годунов, софья алексеевна (царевна), религия