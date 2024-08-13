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Народ без духовной идентичности не имеет будущего, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 13.08.2024
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Религия
 
15:41 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/narod-1965956571.html
Народ без духовной идентичности не имеет будущего, заявил патриарх Кирилл
Народ без духовной идентичности не имеет будущего, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 13.08.2024
Народ без духовной идентичности не имеет будущего, заявил патриарх Кирилл
Общество, в котором большинство людей "потеряны", выпали из исторической преемственности поколений, лишены духовной идентичности, не имеет будущего, а такой... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:41
2024-08-13T15:41
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Общество, в котором большинство людей "потеряны", выпали из исторической преемственности поколений, лишены духовной идентичности, не имеет будущего, а такой народ "обрекается на опасность исчезновения", сказал патриарх Кирилл на открытии выставки "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в ГИМ.Он отметил, что отношение людей к национальной истории - один из показателей духовной зрелости общества, его нравственной и творческой силы."Сегодня человек, погруженный в глобализирующую реальность и мир без границ и ценностей, зачастую оказывается потерянным и как бы выпадает из исторического преемства поколений, лишается духовной идентичности. Это большая беда. Убежден, что общество, в котором таких людей большинство, не имеет будущего, а народ обрекается на опасность исчезновения", - сказал патриарх Кирилл.Именно поэтому современная политическая борьба нередко нацелена на то, чтобы лишить людей, страны прошлого, их ценностей - культурных, духовных, религиозных, продолжил предстоятель Русской церкви."Это не просто люди в состоянии аффекта борются с другой, противоборствующей силой. Такого рода действия имеют цель очень опасную - лишить людей прошлого, а потому подорвать их силу противостоять врагу настоящему. И речь не только о военном враге или вооружённых силах - о всем том, что может разрушить духовную, культурную подлинность народа", - подчеркнул патриарх.Он назвал очень важной, кропотливой, непростой и ответственной работой - помогать людям "осознать своё место в мире и почувствовать живую связь со своим народом". "Во многих семьях принято бережно сохранять и передавать предметы, принадлежавшие предкам - иконы, перед которыми молились бабушка и дедушка, книги, предметы обихода. Но если этот обычай оказывает влияние на укрепление семейных многолетних связей, то сколько же важно это в отношении народных реликвий, то есть духовных ценностей, которые имеют значение для жизни всего народа", - заметил патриарх Кирилл.Он также поблагодарил организаторов выставки за интересную работу и выразил надежду на то, что прикосновение к истории одной из старейших женских обителей Москвы и к русской национальной истории станет вдохновляющим открытием для многих наших соотечественников.Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории", приуроченная к 500-летию основания обители, откроется для широкой публики 14 августа в Государственном историческом музее (ГИМ), сообщали ранее в пресс-службе ГИМ. Посетители смогут увидеть артефакты XVI–XVII веков, "сохранившие мемориальный характер связи с историческими персоналиями": вкладные памятники Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей разных эпох в истории России, а также произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря, включающие выдающиеся памятники лицевого шитья XVI–XIX веков.
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москва, россия, иван грозный, борис годунов, софья алексеевна (царевна), религия
Религия, Москва, Россия, Иван Грозный, Борис Годунов, Софья Алексеевна (царевна), Религия
Народ без духовной идентичности не имеет будущего, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: общество без духовной идентичности не имеет будущего

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Общество, в котором большинство людей "потеряны", выпали из исторической преемственности поколений, лишены духовной идентичности, не имеет будущего, а такой народ "обрекается на опасность исчезновения", сказал патриарх Кирилл на открытии выставки "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в ГИМ.
Он отметил, что отношение людей к национальной истории - один из показателей духовной зрелости общества, его нравственной и творческой силы.
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"Сегодня человек, погруженный в глобализирующую реальность и мир без границ и ценностей, зачастую оказывается потерянным и как бы выпадает из исторического преемства поколений, лишается духовной идентичности. Это большая беда. Убежден, что общество, в котором таких людей большинство, не имеет будущего, а народ обрекается на опасность исчезновения", - сказал патриарх Кирилл.
Именно поэтому современная политическая борьба нередко нацелена на то, чтобы лишить людей, страны прошлого, их ценностей - культурных, духовных, религиозных, продолжил предстоятель Русской церкви.
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"Это не просто люди в состоянии аффекта борются с другой, противоборствующей силой. Такого рода действия имеют цель очень опасную - лишить людей прошлого, а потому подорвать их силу противостоять врагу настоящему. И речь не только о военном враге или вооружённых силах - о всем том, что может разрушить духовную, культурную подлинность народа", - подчеркнул патриарх.
Он назвал очень важной, кропотливой, непростой и ответственной работой - помогать людям "осознать своё место в мире и почувствовать живую связь со своим народом". "Во многих семьях принято бережно сохранять и передавать предметы, принадлежавшие предкам - иконы, перед которыми молились бабушка и дедушка, книги, предметы обихода. Но если этот обычай оказывает влияние на укрепление семейных многолетних связей, то сколько же важно это в отношении народных реликвий, то есть духовных ценностей, которые имеют значение для жизни всего народа", - заметил патриарх Кирилл.
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Он также поблагодарил организаторов выставки за интересную работу и выразил надежду на то, что прикосновение к истории одной из старейших женских обителей Москвы и к русской национальной истории станет вдохновляющим открытием для многих наших соотечественников.
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории", приуроченная к 500-летию основания обители, откроется для широкой публики 14 августа в Государственном историческом музее (ГИМ), сообщали ранее в пресс-службе ГИМ. Посетители смогут увидеть артефакты XVI–XVII веков, "сохранившие мемориальный характер связи с историческими персоналиями": вкладные памятники Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей разных эпох в истории России, а также произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря, включающие выдающиеся памятники лицевого шитья XVI–XIX веков.
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