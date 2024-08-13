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На Украине потребовали от УПЦ передать ключи от часовни в Киевской лавре - РИА Новости, 13.08.2024
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Религия
 
23:55 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/minkultury-1966051279.html
На Украине потребовали от УПЦ передать ключи от часовни в Киевской лавре
На Украине потребовали от УПЦ передать ключи от часовни в Киевской лавре - РИА Новости, 13.08.2024
На Украине потребовали от УПЦ передать ключи от часовни в Киевской лавре
Министерство культуры Украины в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" потребовало от монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T23:55
2024-08-13T23:55
религия
украина
киев
россия
украинская православная церковь
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министерство культуры Украины в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" потребовало от монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) забрать личные вещи из часовни на территории Киево-Печерской лавры и передать ключи от нее до 16.00 (совпадает с мск) среды. Об этом говорится в письме в адрес монастыря, которое опубликовал у себя в Telegram-канале адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ. "Заповедник намерен использовать памятник архитектуры местного значения "Часовня над артезианской скважиной" (корпус 47)... для проведения богослужений военными капелланами... Предлагаем забрать личные вещи, передать ключи от корпуса 47 представителям заповедника до 16.00 14 августа", - говорится в тексте письма. Также там указано, что для проведения богослужений представителями монастыря в часовне нужно предварительное согласование с представителями национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Письмо датировано 13 августа. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается, тем не менее украинское государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах. В Хозяйственном суде Киева рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240520/tserkov-1947193994.html
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украина, киев, россия, украинская православная церковь
Религия, Украина, Киев, Россия, Украинская православная церковь
На Украине потребовали от УПЦ передать ключи от часовни в Киевской лавре

От монахов УПЦ потребовали забрать личные вещи из часовни в Киевской лавре

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министерство культуры Украины в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" потребовало от монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) забрать личные вещи из часовни на территории Киево-Печерской лавры и передать ключи от нее до 16.00 (совпадает с мск) среды.
Об этом говорится в письме в адрес монастыря, которое опубликовал у себя в Telegram-канале адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ.
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"Заповедник намерен использовать памятник архитектуры местного значения "Часовня над артезианской скважиной" (корпус 47)... для проведения богослужений военными капелланами... Предлагаем забрать личные вещи, передать ключи от корпуса 47 представителям заповедника до 16.00 14 августа", - говорится в тексте письма.
Также там указано, что для проведения богослужений представителями монастыря в часовне нужно предварительное согласование с представителями национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Письмо датировано 13 августа.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается, тем не менее украинское государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах.
В Хозяйственном суде Киева рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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