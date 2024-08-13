https://ria.ru/20240813/kursk-1965967361.html

В Курской области усилили медицинскую службу

В Курской области усилили медицинскую службу - РИА Новости, 13.08.2024

В Курской области усилили медицинскую службу

Медицинская служба Курской области усилена за счет специалистов федеральных учреждений, Москвы и близлежащих регионов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:13

2024-08-13T16:13

2024-08-13T16:13

россия

курская область

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Медицинская служба Курской области усилена за счет специалистов федеральных учреждений, Москвы и близлежащих регионов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Медицинская служба Курской области усилена за счет специалистов федеральных учреждений, Москвы и близлежащих регионов. Также привлечены силы и средства Курского медицинского университета. Координацию оказания медицинской помощи осуществляют министерство здравоохранения РФ и федеральный центр медицины катастроф", - написал Смирнов.Он отметил, что в области в достаточном количестве имеются резервные коечные мощности, лекарственные препараты, медицинские изделия, предметы первой необходимости. Организована совместная работа с ФМБА России, Роспотребнадзором и министерством обороны РФ. "Плановая медицинская помощь в нашем регионе также оказывается всем жителям в полном объеме", - подчеркнул Смирнов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kursk-1965681282.html

https://ria.ru/20240807/fmba-1964779913.html

https://ria.ru/20240808/bolnitsy-1965042378.html

россия

курская область

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россия, курская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вооруженные силы украины