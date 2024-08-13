В Курской области усилили медицинскую службу
Смирнов: медслужбу усилили специалистами из Москвы и других регионов
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ в Центре гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ в Центре гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Медицинская служба Курской области усилена за счет специалистов федеральных учреждений, Москвы и близлежащих регионов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
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"Медицинская служба Курской области усилена за счет специалистов федеральных учреждений, Москвы и близлежащих регионов. Также привлечены силы и средства Курского медицинского университета. Координацию оказания медицинской помощи осуществляют министерство здравоохранения РФ и федеральный центр медицины катастроф", - написал Смирнов.
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Он отметил, что в области в достаточном количестве имеются резервные коечные мощности, лекарственные препараты, медицинские изделия, предметы первой необходимости. Организована совместная работа с ФМБА России, Роспотребнадзором и министерством обороны РФ.
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"Плановая медицинская помощь в нашем регионе также оказывается всем жителям в полном объеме", - подчеркнул Смирнов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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