https://ria.ru/20240813/kollegiya-1965999680.html

В Морскую коллегию вошли главы "Росатома" и "Новатэка"

В Морскую коллегию вошли главы "Росатома" и "Новатэка" - РИА Новости, 13.08.2024

В Морскую коллегию вошли главы "Росатома" и "Новатэка"

В состав Морской коллегии РФ, в частности, вошли вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, ряд министров, а также глава "Росатома" Алексей Лихачев и... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:57

2024-08-13T17:57

2024-08-13T19:21

политика

россия

арктика

юрий трутнев

алексей лихачев

леонид михельсон

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новатэк

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В состав Морской коллегии РФ, в частности, вошли вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, ряд министров, а также глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава "Новатэка" Леонид Михельсон, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Председателем Морской коллегии назначен помощник президента, руководитель Совета по стратегическому развитию ВМФ Николай Патрушев. Кроме того, в коллегию вошли вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, руководитель Совета по защите национальных интересов РФ в Арктике Юрий Трутнев (заместитель председателя Коллегии), глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минприроды Александр Козлов, глава МЧС Александр Куренков, глава Минсельхоза Оксана Лут, глава Минтранса Роман Старовойт, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минэнерго Сергей Цивилев, а также глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Также в состав Морской коллегии включены глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Кроме того, членами коллегии стали начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков, первый замдиректора - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.В состав коллегии вошли начальник управления президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов и президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

https://ria.ru/20240813/kollegiya-1965998893.html

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политика, россия, арктика, юрий трутнев, алексей лихачев, леонид михельсон, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новатэк, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)