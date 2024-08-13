https://ria.ru/20240813/kitaj-1965868387.html

Буддисты призвали использовать традиции для расширения возможностей

Буддисты призвали использовать традиции для расширения возможностей - РИА Новости, 13.08.2024

Буддисты призвали использовать традиции для расширения возможностей

Вице-президент Китайской буддийской ассоциации Ху Сюэфэн на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ призвал использовать традиционную буддийскую культуру... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:28

2024-08-13T10:28

2024-08-13T10:28

религия

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улан-удэ

бангладеш

буддизм

китай

религия

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УЛАН-УДЭ, 13 авг - РИА Новости. Вице-президент Китайской буддийской ассоциации Ху Сюэфэн на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ призвал использовать традиционную буддийскую культуру для расширения возможностей современности, чтобы "написать новую главу в развитии буддизма". II Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из пятнадцати стран - это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. "Традиционная буддийская культура объединяет знания, мудрость и рациональное мышление, накопленные на протяжении тысячелетий, и содержит важные откровения для решения загадок, с которыми сталкивается современный человек. Мы должны использовать традиции для расширения возможностей современности, использовать современность в качестве руководящего направления, чтобы в сочетании традиции и современности возродить более мощную жизненную силу и жизненную силу традиционного буддизма; мы должны стремиться к культурным обменам и взаимному обучению, стремиться к мирному развитию, стремиться к совместному строительству человеческого сообщества с единой судьбой, написать новую главу в развитии буддизма в сочетании традиций и современности", - сказал на открытии форума Ху Сюэфэн. Он выразил надежду, что ученые и гости из всех стран-участниц смогут воспользоваться форумом, чтобы высказаться по теме взаимоотношений традиционного буддизма и современной цивилизации. На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан Консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (геше Дымбрыл). На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году, - на которых будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240811/buddizm-1965508426.html

https://ria.ru/20240812/forum-1965630130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, улан-удэ, бангладеш, буддизм, китай, религия