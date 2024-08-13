https://ria.ru/20240813/kiev-1965886003.html

Киев при поддержке Запада совершил теракт под Курском, заявил Бортников

Киев при поддержке Запада совершил теракт под Курском, заявил Бортников - РИА Новости, 13.08.2024

Киев при поддержке Запада совершил теракт под Курском, заявил Бортников

Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:51

2024-08-13T11:51

2024-08-13T12:08

безопасность

россия

курская область

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964859360_0:0:1127:634_1920x0_80_0_0_a377882cdb08547252e7aaf57f7fdd07.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, ее цели - мирное население и гражданские объекты, говорится в сообщении НАК. Во вторник в Москве под руководством Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции". "Открывая заседание, Бортников отметил, что киевский режим при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что по указанию председателя НАК в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан, предупреждения и пресечения терактов."На заседании подчёркнуто, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки", - добавляется в сообщении.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

https://ria.ru/20240810/dzhonson-1965388883.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, курская область, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, вооруженные силы украины