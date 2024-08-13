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Киев при поддержке Запада совершил теракт под Курском, заявил Бортников - РИА Новости, 13.08.2024
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11:51 13.08.2024 (обновлено: 12:08 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/kiev-1965886003.html
Киев при поддержке Запада совершил теракт под Курском, заявил Бортников
Киев при поддержке Запада совершил теракт под Курском, заявил Бортников - РИА Новости, 13.08.2024
Киев при поддержке Запада совершил теракт под Курском, заявил Бортников
Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:51
2024-08-13T12:08
безопасность
россия
курская область
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, ее цели - мирное население и гражданские объекты, говорится в сообщении НАК. Во вторник в Москве под руководством Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции". "Открывая заседание, Бортников отметил, что киевский режим при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что по указанию председателя НАК в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан, предупреждения и пресечения терактов."На заседании подчёркнуто, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки", - добавляется в сообщении.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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безопасность, россия, курская область, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Курская область, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Вооруженные силы Украины
Киев при поддержке Запада совершил теракт под Курском, заявил Бортников

Глава ФСБ Бортников: Киев при поддержке Запада совершил теракт в Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США в приграничном районе Курской области
Уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов Ланцет боевой машины пехоты Bradley производства США в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
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Уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США в приграничном районе Курской области
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, ее цели - мирное население и гражданские объекты, говорится в сообщении НАК.
Во вторник в Москве под руководством Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции".
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"Открывая заседание, Бортников отметил, что киевский режим при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по указанию председателя НАК в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан, предупреждения и пресечения терактов.
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"На заседании подчёркнуто, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки", - добавляется в сообщении.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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БезопасностьРоссияКурская областьНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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