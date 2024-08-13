Киев при поддержке Запада совершил теракт под Курском, заявил Бортников
Глава ФСБ Бортников: Киев при поддержке Запада совершил теракт в Курской области
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США в приграничном районе Курской области
Уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США в приграничном районе Курской области
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, ее цели - мирное население и гражданские объекты, говорится в сообщении НАК.
Во вторник в Москве под руководством Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции".
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"Открывая заседание, Бортников отметил, что киевский режим при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по указанию председателя НАК в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан, предупреждения и пресечения терактов.
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"На заседании подчёркнуто, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки", - добавляется в сообщении.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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