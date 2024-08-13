https://ria.ru/20240813/evrei-1965822564.html

Евреи в России с тревогой ждут наступающий день 9 Ава

Евреи в России с тревогой ждут наступающий день 9 Ава - РИА Новости, 13.08.2024

Евреи в России с тревогой ждут наступающий день 9 Ава

Российская еврейская община с тревогой ждет наступающий день 9 Ава, который связан с трагическими событиями истории еврейского народа, из-за возможного удара... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T00:35

2024-08-13T00:35

2024-08-13T11:23

религия

иран

израиль

тегеран (город)

исмаил хания

александр бородай

али хаменеи

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951364977_0:288:2880:1908_1920x0_80_0_0_509a8cdaae13d40c9ad52c2a16fa1795.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская еврейская община с тревогой ждет наступающий день 9 Ава, который связан с трагическими событиями истории еврейского народа, из-за возможного удара Ирана по Израилю, рассказал РИА Новости руководитель департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с правоохранительными учреждениями Аарон Гуревич. В этом году на 13 августа приходится 9-й день месяца Ав (по еврейскому календарю) — это траурная дата, связанная с трагедиями в еврейской истории. Так, в 422 году до нашей эры в этот день был разрушен первый иерусалимский храм, а в 68 году нашей эры — второй храм — святое место для богослужений, жертвоприношений и празднований. С вечера понедельника до вечера вторника евреи в память о тех событиях держат строгий пост: воздерживаются от пищи, воды, умывания, умащения и супружеской близости, а также не носят кожаную обувь и новую одежду, сидят на полу либо на низких скамьях. Также принято читать особые траурные молитвы — кинот. "И в древней, и в новейшей истории в этот день происходили события трагические для евреев. Например, с днем 9 Ава связаны начало депортации евреев из Варшавского гетто и открытие лагеря смерти в Треблинке недалеко от Варшавы, в котором были замучены сотни тысяч евреев. И исторический контекст, и напряженная обстановка на Ближнем Востоке добавляют тревожности в настроения еврейской общины перед 9 Ава. Я имею в ввиду заявления о возможном ударе Ирана по Израилю. Некоторые опасаются, что он может произойти именно 9 Ава, поскольку это траурный день для евреев", — сказал Гуревич. Он также обратил внимание на то, что в Израиле отменили пост 9 Ава для тех, кто несет службу в оперативных армейских подразделениях. Как ранее отмечал в своем обращении к иудеям по случаю 9 Ава президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, из-за разрушения первого и второго иерусалимского храмов евреи были обречены на многовековое изгнание, лишились возможности исполнять многие заповеди и служить Всевышнему так, как указано в Торе. Он напомнил, что, согласно Талмуду, первый храм был разрушен "за три греха: идолопоклонство, разврат и кровопролитие", а второй "за напрасную вражду, за беспричинную ненависть", а "причинами этого стали преступления людей не только перед Всевышним, но и друг перед другом". Поэтому, рассказал раввин, траур в день 9 Ава дан в том числе для того, чтобы понять, что трагические события не происходят без духовных причин и что именно духовным путем возможно и исправление их последствий. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает необходимым.

https://ria.ru/20240811/izrail-1965557894.html

https://ria.ru/20240812/iran-1965819566.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, израиль, тегеран (город), исмаил хания, александр бородай, али хаменеи, оон, хамас, религия