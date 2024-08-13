https://ria.ru/20240813/dietolog-1965830133.html
Диетолог назвала допустимый процент вредной еды в рационе
Диетолог назвала допустимый процент вредной еды в рационе - РИА Новости, 13.08.2024
Диетолог назвала допустимый процент вредной еды в рационе
Для поддержания здоровья в рационе должно быть не больше 15% вредной пищи при условии, что остальные 85% занимает богатая микроэлементами и витаминами еда,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:13
2024-08-13T03:13
2024-08-13T03:13
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МОСКВА,13 авг - РИА Новости. Для поддержания здоровья в рационе должно быть не больше 15% вредной пищи при условии, что остальные 85% занимает богатая микроэлементами и витаминами еда, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау. "Чтобы питаться здорово, но при этом позволять себе еду для удовольствия без негативных последствий для здоровья, важно помнить про принцип 85/15. 85% вашего дневного рациона должно состоять из основной еды, включающей шесть групп продуктов: фрукты, овощи, злаки, белковые и молочные продукты, растительные масла", - отметила Рау. Диетолог подчеркнула, что оставшиеся 15% от всей калорийности рациона можно оставить на еду, которую условно можно назвать "пустыми калориями". "Это сладости, фастфуд, жирные блюда и прочие "вкусняшки", которые при чрезмерном употреблении могут плохо сказаться на вашем здоровье", - добавила она.
https://ria.ru/20240810/dietolog-1965326607.html
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Диетолог назвала допустимый процент вредной еды в рационе
Диетолог Рау: в рационе должно быть не больше 15 процентов вредной еды
МОСКВА,13 авг - РИА Новости. Для поддержания здоровья в рационе должно быть не больше 15% вредной пищи при условии, что остальные 85% занимает богатая микроэлементами и витаминами еда, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау.
"Чтобы питаться здорово, но при этом позволять себе еду для удовольствия без негативных последствий для здоровья, важно помнить про принцип 85/15. 85% вашего дневного рациона должно состоять из основной еды, включающей шесть групп продуктов: фрукты, овощи, злаки, белковые и молочные продукты, растительные масла", - отметила Рау.
Диетолог подчеркнула, что оставшиеся 15% от всей калорийности рациона можно оставить на еду, которую условно можно назвать "пустыми калориями".
"Это сладости, фастфуд, жирные блюда и прочие "вкусняшки", которые при чрезмерном употреблении могут плохо сказаться на вашем здоровье", - добавила она.