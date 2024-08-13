https://ria.ru/20240813/deti-1965772401.html

"Не пощадили даже детей". О чем 30 лет молчал Ватикан

"Не пощадили даже детей". О чем 30 лет молчал Ватикан - РИА Новости, 13.08.2024

"Не пощадили даже детей". О чем 30 лет молчал Ватикан

Полтонны тротила, трупы в соляной кислоте, едва не взорванная Пизанская башня — к этому может быть причастен главный судья Ватикана. Служителя Фемиды... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T08:00

2024-08-13T08:00

2024-08-13T08:03

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Полтонны тротила, трупы в соляной кислоте, едва не взорванная Пизанская башня — к этому может быть причастен главный судья Ватикана. Служителя Фемиды подозревают в связях с мафией. О большом скандале в самом маленьком государстве — в материале РИА Новости.Правовой парадоксОдин за другим в Ватикане отгремели процессы над кардиналами Джованни Беччу и Карло Вигано. Первый за коррупцию может провести ближайшие пять-шесть лет за решеткой, второго обвинили в расколе и отлучили от церкви за критику понтифика.Но, как говорится, Бог любит троицу. И вот на горизонте третий процесс. На этот раз на скамье подсудимых может оказаться председатель верховного трибунала Ватикана Джузеппе Пиньятоне.Бывший заместитель прокурора Палермо, а затем прокурор Реджо-ди-Калабрии и Рима, он тридцать лет вел отчаянную борьбу с итальянской мафией. Парадоксально, что именно в связях с ней Пиньятоне теперь и подозревают.Следователи предполагают, что в 1990-е юрист тесно сотрудничал с одиозной организацией Cosa Nostra: покрывал авторитетных мафиози, способствовал замедлению уголовных процессов. А главное — был причастен к делу об убийстве двух знаменитых адвокатов: Паоло Борселлино и Джованни Фальконе.Они в буквальном смысле положили жизни на алтарь войны с криминальным миром. Во второй половине 1980-х совершили невероятное — благодаря их титаническим усилиям за решетку угодило более трехсот сицилийских преступников.Неизбежно последовала вендетта. В единственном интервью после допросов Джузеппе Пиньятоне заявил, что невиновен и готов сотрудничать со следствием. Любопытно было бы узнать, что ему известно о жутких событиях минувших лет."Здесь умерла надежда"Жарким вечером 23 мая 1992-го на шоссе Пунта-Раизи — Палермо близ коммуны Капачи раздался оглушительный взрыв. Несколько автомобилей подбросило в воздух. Стометровый кусок дорожного полотна разодрало в клочья.Бронированный Fiat и две полицейские машины превратились в груду металла. Шутка ли — под асфальт заложили пятьсот килограммов взрывчатки. Надежда Сицилии, прославленный адвокат Джованни Фальконе умер по дороге в больницу на руках давнего друга и напарника Паоло Борселлино.Меньше чем через два месяца, 19 июля, второй взрыв (на этот раз в самом центре Палермо) уносит и его жизнь. Снова вечер, снова полтонны тротила, снова Fiat. Спасателям тогда с трудом удалось извлечь тела юриста и пятерых карабинеров из-под обломков зданий и горящих машин.От государственных похорон семьи отказались — не хотели, чтобы имена погибших использовали как знамя. На церемонии прощания толпа требовала незамедлительного расследования. Только вступивший в должность президента республики Луиджи Скальфаро еле-еле сумел пробраться через ряды разгневанных граждан.Судьба словно намеренно свела Фальконе и Борселлино для общей цели. Родились и выросли в Палермо, вместе учились в школе и на юридическом университете. Хотя политические взгляды друзей сильно рознились (один — убежденный коммунист, другой — правоверный католик и консерватор), их объединяло желание противостоять всесильной мафии.Тем более что случай представился. В начале 1980-х в городке Корлеоне началась межклановая разборка. Трех дней не проходило, как погибал тот или иной авторитет, а его семья позднее бесследно исчезала. Жертвами стали около 1200 человек. В том числе представители власти.В апреле 1982-го был убит член комиссии по борьбе с преступностью Пио Ла Торре. Полгода спустя — его преемник, генерал Карло Альберта Далла Кьеза вместе с женой. Пули буквально изрешетили их Autobianchi. На месте трагедии вскоре появилась табличка с надписью "Здесь умерла надежда на честный Палермо". Летом следующего года начинили взрывчаткой машину начальника городского управления образования Рокко Чинничи. Останки хоронили в закрытом гробу.Резню, как выяснилось, начал босс Тото Риина с целью победить государство в лобовом столкновении. Спустя несколько лет прокурор на процессе скажет, что его успех "был результатом чрезвычайного насилия, беспрецедентного даже для мафиози". Один из сообщников вспоминал, что во время подготовки очередного покушения сказал патрону: мол, пляж — не лучшее место для стрельбы, много детей."И что?! — ответил Риина. — Посмотрите на Бейрут: там каждый день умирают дети. Вы что же, считаете, что наши сицилийские дети чем-то хуже?"Хоть вертолет, хоть система ПВОНа борьбу с кровавым боссом отправили опытного юриста из Флоренции (родом сицилийца) Антонино Капоннетто. Он-то и взял себе в помощники Фальконе и Борселлино. Группа сразу включилась в работу. Уже в конце 1983-го был арестован дон Томмазо Бушетта. Торговец наркотиками, он потерял в войне Риино двух детей, брата, зятя, шурина и четырех внуков. И согласился сотрудничать со следствием."Но предупреждаю вас, <…> после этого допроса вы станете знаменитостью. Они будут пытаться уничтожить вас физически и морально. И это никогда не закончится. Вы все еще хотите допрашивать меня?" — писал Фальконе о разговоре с Бушеттой.Результатом показаний босса стали 366 ордеров на арест. Правительство оказывало группе расследователей максимальную поддержку. "Достаточно было открыть рот, и министерство предоставляло все: вертолеты, людей, материалы", — вспоминал Борселлино.На "Палермском максипроцессе" 1986-1987 годов оказались почти 500 мафиози. Чтобы их разместить, целый год строили специальный бункер. Оснастили его даже противоракетной установкой — на случай, если криминал ударит с воздуха. Более тысячи томов протоколов слушаний, 360 приговоров, и — поражение. На парламентских выборах большинство взяли социалисты. Новый министр юстиции свернул кампанию по борьбе с мафией.Длинные щупальца спрутаКроме того, у прославленного дуэта юристов начались проблемы с коллегами. В частности, Джованни Фальконе в дневниках писал о частых конфликтах с помощником прокурора Джузеппе Пиньятоне. В итоге первый уехал в Рим, а второй пошел на повышение.В 1992-м прогремели те два ужасных взрыва — Риина отомстил государству за разоренное осиное гнездо. Однако почти сразу его вместе с несколькими сообщниками арестовали. Приговор — 26 пожизненных сроков. Выйти уже не удастся. Но босс — он и за решеткой босс.Расследование убийства Фальконе и Борселлино шло медленно. Более того, Риина из камеры умудрялся диктовать свои условия и руководил акциями устрашения. Организовал серию терактов в нескольких итальянских городах, результат — десять погибших и около сотни раненых. Даже грозился взорвать Пизанскую башню и Олимпийский стадион в Риме.Ход делу дал только арест Сантино ди Маттео, одного из организаторов взрыва у Капачи. Он согласился стать пентито (осведомителем. — Прим. ред.) и рассказал следствию немало полезного. Правда, за это поплатился: люди Риины похитили его 12-летнего сына, два года держали на заброшенной вилле, пытали, убили, а труп растворили в соляной кислоте.Об этом инциденте стало известно не сразу. Прокуратура Палермо долго не решалась взяться за расследование, хотя семья мальчика неоднократно заявляла о его пропаже.А три года назад на свободу вышел еще один участник двойного убийства 1992-го — Джованни Бруска. Осужденный пожизненно, он также согласился сотрудничать. И, как писали итальянские СМИ, рассказал следствию немало интересного о событиях 30-летней давности. Быть может, в свете новых подробностей и вызвали на допрос Джузеппе Пиньятоне — нынешнего председателя суда Ватикана, а в прошлом прокурора Палермо.

https://ria.ru/20240809/evropa-1964977728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

палермо, ватикан, рим, аналитика - религия и мировоззрение