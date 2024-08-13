https://ria.ru/20240813/chudo-1965025891.html

Премьера нового развлекательного шоу "Чудо" состоится 17 августа на НТВ

Премьера нового развлекательного шоу "Чудо" состоится 17 августа на НТВ - РИА Новости, 13.08.2024

Премьера нового развлекательного шоу "Чудо" состоится 17 августа на НТВ

Премьера нового развлекательного шоу для всей семьи "Чудо" состоится на НТВ 17 августа в 20:00, его участниками станут юные таланты со всей России и из ближнего РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:00

2024-08-13T10:00

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Премьера нового развлекательного шоу для всей семьи "Чудо" состоится на НТВ 17 августа в 20:00, его участниками станут юные таланты со всей России и из ближнего зарубежья."Чудо" – это программа, где балом правят дети. Они продемонстрируют свои вокальные и актерские данные, сыграют на музыкальных инструментах, покажут цирковые номера и танцы самых разных направлений, а также удивят зрителей небанальными увлечениями. Ведущим программы станет российский актер, импровизатор Арсений Попов.Главной особенностью проекта станут личные обращения участников к народу. Телезрители смогут увидеть их как в самой программе, так и в новогодние праздники на НТВ. Самое яркое обращение телеканал покажет в новогоднюю ночь перед выступлением президента РФ Владимира Путина."Уже семь лет в эфире НТВ с успехом идет детский конкурс "Ты супер!", который мы очень любим и которым мы очень гордимся. И мы рады, что совсем скоро в линейке наших развлекательных проектов, популярных у семейной и молодой аудитории, появится еще одно шоу с участием талантливых детей. В проекте "Чудо" не будет оценок и строгих судей, и будет важный элемент, которого нет ни в одной другой программе. Все наши дети будут в конце своих выступлений записывать свое личное обращение к народу", – сказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.Участниками программы стали 146 ребят из разных уголков России и ближнего зарубежья. В эфире НТВ покажут свои умения дети из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Новороссийска, а также других городов и регионов страны. Также на сцену шоу "Чудо" выйдут юные таланты из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.Среди участников шоу есть обладатели необычных увлечений. Например, пятилетняя Любава Яковлева из Самары – двукратная рекордсменка книги рекордов России по метанию ножа, а силач Арсен Папоян из Тамбова в шесть лет установил мировой рекорд по толканию автомобиля. Кто-то из чудо-детей уже определился с профессией. Так, одиннадцатилетний Никита Никитин из Якутии знает все о птицах и уже проводит экскурсии в музее природы, а Полина Мессинезе из Белоруссии в шесть лет может составить конкуренцию взрослым профессиональным грумерам."Дети умеют удивлять, зачастую мы их — маленьких — недооцениваем. Они демонстрируют свои яркие способности, делают трюки лучше, чем многие взрослые, чем я — так точно! Как поется в одной известной песне: "наши дети буду лучше, чем мы". Дети — это наше будущее. Видимо, нас ждет хорошее будущее! Нам очень повезло, что в шоу нет элемента соревнования, мы просто позволяем нашим юным героям делать чудеса. Я очень хочу, чтобы зрители это почувствовали!" – поделился Арсений Попов.Ведущий считает, что создатели "Чуда" увидели в нем ребенка в теле взрослого и подумали, что он легко найдет с детьми общий язык. Приезжать на площадку для Арсения – одно удовольствие, так как это не очень похоже на работу, скорее на праздник.Декорациями к "Чуду" станут объемные модели поезда и самолета, высокие растения и лабиринты – все это изготовлено специально для шоу. Одна из основных декораций проекта – гигантский двухметровый стул весом около 100 килограммов, на котором юные таланты записывали обращения к народу. Поддерживать участников "Чуда" и помогать им создавать яркие номера будут известные блогеры, актеры и звезды российской эстрады. "Мир "Чуда" завораживает, я как будто попала в сказку. Сюда приходишь и сразу подвергаешься какому-то гипнозу, чего со мной давно не случалось. Жизнь диктует нам, что нужно рано взрослеть, быть серьезным, но, когда подпадаешь под обаяние этого шоу, хочется просто надеть панамку, взять ведерко и побежать на детскую площадку лепить куличики из песка", – рассказала певица Диана Анкудинова.Певец Akmal’ отметил: "В шоу нет жюри, что, на мой взгляд, заставляет чувствовать больше ответственности и волнения. Конечно, когда есть жюри, то участники испытывают спортивный интерес и азарт. Но было бы странно таких маленьких детей оценивать". Также он пожелал ребятам всегда оставаться собой.Блогер и певица Милана Хаметова тоже поделилась впечатлениями: "Я пришла поддержать Злату, она большая молодец! Я решила выступить с ней в номере, потому что в детстве я очень сильно хотела стать гимнасткой. Мы с мамой поняли, что это очень сложно, не сложилось у меня с этим спортом, но с тех пор я всегда слежу за гимнастикой. Мне правда безумно понравилось выступление", – отметила исполнительница.Она пожелала детям не сдаваться и идти к своей цели, а также не слушать хейтеров, ведь они просто завидуют."В проекте "Чудо" детишки действительно включены в процесс, им это нравится. Они не зажимаются перед камерой, видны их обаяние и харизма. Это классно, потому что, например, я в их возрасте убежал бы за кулисы, а они все ведут себя по-взрослому. Думаю, что их ждет действительно большое прекрасное будущее", – считает актер и блогер Андрей Борисов.Шоу "Чудо" – 17 августа в 20:00 на НТВ. Не пропустите!Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneLtWfebWEK

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, москва, нтв (телеканал), тимур вайнштейн, кино и сериалы