https://ria.ru/20240813/buddizm-1965886782.html

В Улан-Удэ открылся II Международный буддийский форум

В Улан-Удэ открылся II Международный буддийский форум - РИА Новости, 13.08.2024

В Улан-Удэ открылся II Международный буддийский форум

Официальное открытие II Международного буддийского форума состоялось в столице республики Бурятия городе Улан-Удэ. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T08:55

2024-08-13T08:55

2024-08-13T11:55

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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Официальное открытие II Международного буддийского форума состоялось в столице республики Бурятия городе Улан-Удэ. Форум проводится в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито хамбо лам - глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. В своем приветственном выступлении глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что проведение форума сейчас, во времена глобальных изменений в мире, способствует сохранению традиционных гуманистических ценностей, а также диалогу и пониманию. "Я рад, что буддисты всего мира второй раз собрались в столице Бурятии… Этот форум уникален тем, что на одной платформе собрал политиков, общественных и религиозных деятелей, представителей науки, что способствует развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями, между странами всего мира… Дорогие друзья, во времена глобальных изменений в мире, сохранение традиционных гуманистических ценностей становится важной задачей современности. Защита традиционных ценностей должна способствовать диалогу и пониманию, подчеркивая уникальность и значимость каждой культуры", - поприветствовал Цыденов участников форума. Он отметил, что на протяжении длительного времени своего существования и развития буддизм обеспечивал мирное взаимодействие и взаимообогащение с традиционными обществами. И, по его словам, эти качества приобретают особую значимость в III тысячелетии, когда буддизм дает достойный ответ на вызовы современности и успешно взаимодействует с современными социальными институтами, наукой, философией и предлагает универсальную нравственную основу взаимопонимания и сотрудничества. "Учение Будды направляет нас на поиск истины, выход из сансары, осознание и видение вещей такими, какими они являются", - подчеркнул Цыденов.

https://ria.ru/20240812/forum-1965630130.html

https://ria.ru/20240813/kambodzha-1965867278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, улан-удэ, бангладеш, алексей цыденов, религия, буддизм