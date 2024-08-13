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В Улан-Удэ открылся II Международный буддийский форум - РИА Новости, 13.08.2024
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Религия
 
08:55 13.08.2024 (обновлено: 11:55 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/buddizm-1965886782.html
В Улан-Удэ открылся II Международный буддийский форум
В Улан-Удэ открылся II Международный буддийский форум - РИА Новости, 13.08.2024
В Улан-Удэ открылся II Международный буддийский форум
Официальное открытие II Международного буддийского форума состоялось в столице республики Бурятия городе Улан-Удэ. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T08:55
2024-08-13T11:55
религия
россия
улан-удэ
бангладеш
алексей цыденов
религия
буддизм
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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Официальное открытие II Международного буддийского форума состоялось в столице республики Бурятия городе Улан-Удэ. Форум проводится в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито хамбо лам - глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. В своем приветственном выступлении глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что проведение форума сейчас, во времена глобальных изменений в мире, способствует сохранению традиционных гуманистических ценностей, а также диалогу и пониманию. "Я рад, что буддисты всего мира второй раз собрались в столице Бурятии… Этот форум уникален тем, что на одной платформе собрал политиков, общественных и религиозных деятелей, представителей науки, что способствует развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями, между странами всего мира… Дорогие друзья, во времена глобальных изменений в мире, сохранение традиционных гуманистических ценностей становится важной задачей современности. Защита традиционных ценностей должна способствовать диалогу и пониманию, подчеркивая уникальность и значимость каждой культуры", - поприветствовал Цыденов участников форума. Он отметил, что на протяжении длительного времени своего существования и развития буддизм обеспечивал мирное взаимодействие и взаимообогащение с традиционными обществами. И, по его словам, эти качества приобретают особую значимость в III тысячелетии, когда буддизм дает достойный ответ на вызовы современности и успешно взаимодействует с современными социальными институтами, наукой, философией и предлагает универсальную нравственную основу взаимопонимания и сотрудничества. "Учение Будды направляет нас на поиск истины, выход из сансары, осознание и видение вещей такими, какими они являются", - подчеркнул Цыденов.
https://ria.ru/20240812/forum-1965630130.html
https://ria.ru/20240813/kambodzha-1965867278.html
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россия, улан-удэ, бангладеш, алексей цыденов, религия, буддизм
Религия, Россия, Улан-Удэ, Бангладеш, Алексей Цыденов, Религия, Буддизм
В Улан-Удэ открылся II Международный буддийский форум

В Улан-Удэ состоялось официальное открытие II Международного буддийского форума

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
Международный форум Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Международный форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Официальное открытие II Международного буддийского форума состоялось в столице республики Бурятия городе Улан-Удэ.
Форум проводится в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито хамбо лам - глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин поприветствовал участников II Международного буддийского форума
Вчера, 10:09
В своем приветственном выступлении глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что проведение форума сейчас, во времена глобальных изменений в мире, способствует сохранению традиционных гуманистических ценностей, а также диалогу и пониманию.
"Я рад, что буддисты всего мира второй раз собрались в столице Бурятии… Этот форум уникален тем, что на одной платформе собрал политиков, общественных и религиозных деятелей, представителей науки, что способствует развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями, между странами всего мира… Дорогие друзья, во времена глобальных изменений в мире, сохранение традиционных гуманистических ценностей становится важной задачей современности. Защита традиционных ценностей должна способствовать диалогу и пониманию, подчеркивая уникальность и значимость каждой культуры", - поприветствовал Цыденов участников форума.
Он отметил, что на протяжении длительного времени своего существования и развития буддизм обеспечивал мирное взаимодействие и взаимообогащение с традиционными обществами. И, по его словам, эти качества приобретают особую значимость в III тысячелетии, когда буддизм дает достойный ответ на вызовы современности и успешно взаимодействует с современными социальными институтами, наукой, философией и предлагает универсальную нравственную основу взаимопонимания и сотрудничества.
"Учение Будды направляет нас на поиск истины, выход из сансары, осознание и видение вещей такими, какими они являются", - подчеркнул Цыденов.
Участники Международного буддийского форума - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
На форуме в Улан-Удэ предложили создать международную диалоговую площадку
10:19
 
РелигияРоссияУлан-УдэБангладешАлексей ЦыденовРелигияБуддизм
 
 
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