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Буддизм помогает найти ответы на современные вызовы, заявил глава Калмыкии - РИА Новости, 13.08.2024
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Религия
 
11:01 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/buddizm-1965875123.html
Буддизм помогает найти ответы на современные вызовы, заявил глава Калмыкии
Буддизм помогает найти ответы на современные вызовы, заявил глава Калмыкии - РИА Новости, 13.08.2024
Буддизм помогает найти ответы на современные вызовы, заявил глава Калмыкии
Глава Калмыкии Бату Хасиков на II Международном буддийском форуме отметил, что буддизм помогает найти ответы на современные вызовы человечества. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:01
2024-08-13T11:01
религия
россия
улан-удэ
япония
бату хасиков
буддизм
религия
республика калмыкия
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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков на II Международном буддийском форуме отметил, что буддизм помогает найти ответы на современные вызовы человечества. II Буддийский форум проходит с 12 по 14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем примут представители буддийских, религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Среди участников делегации из 15 стран, в том числе из Японии, стран Запада, а также Лаоса, Камбоджи, Бутана, Вьетнама, Непала, Шри-Ланки и других. "Для меня, как жителя Калмыкии, как гражданина Российской Федерации, большая честь со своими земляками принимать участие во II форуме… Знаете, наверное, каждый из нас в своей жизни встречался с вызовами, с какими-то, казалось бы, неразрешёнными вопросами… И именно философия буддизма, именно учение буддизма помогает нам найти ответы на многое, найти своё место в этом мире, понять своё предназначение, жить в гармонии с самим собой и в гармонии с окружающим миром", - сказал Хасиков на открытии форума. Он отметил, что в настоящее время есть запрос на это понимание и осознанность всего человечества, и для каждого буддиста России очень важно понимать, как к этой философии относится руководство страны. "И здесь я считаю важным поблагодарить нашего национального лидера - президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за особое отношение к буддизму. По его инициативе, как вы знаете, в 2022 году был создан Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям. И Калмыкия, как и другие буддийские регионы, с огромным удовольствием принимает участие в этой работе", - подчеркнул он. Также Хасиков рассказал, что в сентябре 2025 года Калмыкия, как самый западный оплот буддизма, примет III Международный буддийский форум. "Пользуясь случаем, я, конечно же, от всего сердца, от всей души хотел бы всех вас пригласить. Калмыкия славится своим радушием, своей мощной энергетикой. Это та земля, где веками ковались судьбы народов, у нас очень много схожего с нашим братским бурятским народом, Тывой. И наверное, мы, как и все народы России, сейчас принимаем те вызовы, которые есть. И намерены идти вперёд, созидать, помогать друг другу и побеждать", - заявил Хасиков. Двадцать первого мая во время встречи в Кремле Хасиков пригласил Путина на буддийский форум в Калмыкию в 2025 году.
https://ria.ru/20240811/buddizm-1965508426.html
https://ria.ru/20240812/forum-1965630130.html
https://ria.ru/20240730/buddisty-1962841872.html
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япония
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россия, улан-удэ, япония, бату хасиков, буддизм, религия, республика калмыкия
Религия, Россия, Улан-Удэ, Япония, Бату Хасиков, Буддизм, Религия, Республика Калмыкия
Буддизм помогает найти ответы на современные вызовы, заявил глава Калмыкии

Глава Калмыкии Хасиков: буддизм помогает найти ответы на современные вызовы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлава Республики Калмыкия Бату Хасиков
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков на II Международном буддийском форуме отметил, что буддизм помогает найти ответы на современные вызовы человечества.
II Буддийский форум проходит с 12 по 14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем примут представители буддийских, религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Среди участников делегации из 15 стран, в том числе из Японии, стран Запада, а также Лаоса, Камбоджи, Бутана, Вьетнама, Непала, Шри-Ланки и других.
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"Для меня, как жителя Калмыкии, как гражданина Российской Федерации, большая честь со своими земляками принимать участие во II форуме… Знаете, наверное, каждый из нас в своей жизни встречался с вызовами, с какими-то, казалось бы, неразрешёнными вопросами… И именно философия буддизма, именно учение буддизма помогает нам найти ответы на многое, найти своё место в этом мире, понять своё предназначение, жить в гармонии с самим собой и в гармонии с окружающим миром", - сказал Хасиков на открытии форума.
Он отметил, что в настоящее время есть запрос на это понимание и осознанность всего человечества, и для каждого буддиста России очень важно понимать, как к этой философии относится руководство страны.
"И здесь я считаю важным поблагодарить нашего национального лидера - президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за особое отношение к буддизму. По его инициативе, как вы знаете, в 2022 году был создан Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям. И Калмыкия, как и другие буддийские регионы, с огромным удовольствием принимает участие в этой работе", - подчеркнул он.
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Также Хасиков рассказал, что в сентябре 2025 года Калмыкия, как самый западный оплот буддизма, примет III Международный буддийский форум.
"Пользуясь случаем, я, конечно же, от всего сердца, от всей души хотел бы всех вас пригласить. Калмыкия славится своим радушием, своей мощной энергетикой. Это та земля, где веками ковались судьбы народов, у нас очень много схожего с нашим братским бурятским народом, Тывой. И наверное, мы, как и все народы России, сейчас принимаем те вызовы, которые есть. И намерены идти вперёд, созидать, помогать друг другу и побеждать", - заявил Хасиков.
Двадцать первого мая во время встречи в Кремле Хасиков пригласил Путина на буддийский форум в Калмыкию в 2025 году.
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РелигияРоссияУлан-УдэЯпонияБату ХасиковБуддизмРелигияРеспублика Калмыкия
 
 
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