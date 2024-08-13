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Буддизм не противоречит науке, считает ректор университета в Улан-Удэ - РИА Новости, 13.08.2024
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Религия
 
10:55 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/buddizm-1965874076.html
Буддизм не противоречит науке, считает ректор университета в Улан-Удэ
Буддизм не противоречит науке, считает ректор университета в Улан-Удэ - РИА Новости, 13.08.2024
Буддизм не противоречит науке, считает ректор университета в Улан-Удэ
Буддизм не противоречит ни науке, ни изменениям, которые происходят в современном мире, считает ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:55
2024-08-13T10:55
религия
россия
улан-удэ
бангладеш
буддизм
религия
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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Буддизм не противоречит ни науке, ни изменениям, которые происходят в современном мире, считает ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (Дымбрыл багша). Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. "Есть у нас и новые участники, и те участники, которые были в прошлом году, и я думаю, что мы можем все вместе здесь собраться и поговорить о таких трудных моментах вызова, которые приходят к нам: какие могут быть решения? Здесь я вижу людей разных национальностей, разных профессий, и мы все здесь можем на одной площадке встретиться. Почему? Потому что я думаю, что буддизм прежде всего - это учение, и оно не противоречит тому, что в современном мире идут изменения, оно не идет вразрез с наукой, и поэтому научные деятели и монахи, а также люди обычных профессий могут собраться и обсудить возникающие проблемы", – сказал на открытии форума ректор Буддийского университета. На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан Консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее Дымбрыл багша. На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году, - на которых будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
https://ria.ru/20240813/kambodzha-1965867278.html
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россия, улан-удэ, бангладеш, буддизм, религия
Религия, Россия, Улан-Удэ, Бангладеш, Буддизм, Религия
Буддизм не противоречит науке, считает ректор университета в Улан-Удэ

Ректор университета в Улан-Удэ Дашибалданов: буддизм не противоречит науке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБуддийские молитвенные барабаны в монастыре Дацан Ринпоче Багша в Улан-Удэ
Буддийские молитвенные барабаны в монастыре Дацан Ринпоче Багша в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Буддизм не противоречит ни науке, ни изменениям, которые происходят в современном мире, считает ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (Дымбрыл багша).
Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
Участники Международного буддийского форума - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
На форуме в Улан-Удэ предложили создать международную диалоговую площадку
10:19
"Есть у нас и новые участники, и те участники, которые были в прошлом году, и я думаю, что мы можем все вместе здесь собраться и поговорить о таких трудных моментах вызова, которые приходят к нам: какие могут быть решения? Здесь я вижу людей разных национальностей, разных профессий, и мы все здесь можем на одной площадке встретиться. Почему? Потому что я думаю, что буддизм прежде всего - это учение, и оно не противоречит тому, что в современном мире идут изменения, оно не идет вразрез с наукой, и поэтому научные деятели и монахи, а также люди обычных профессий могут собраться и обсудить возникающие проблемы", – сказал на открытии форума ректор Буддийского университета.
На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан Консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее Дымбрыл багша. На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году, - на которых будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II.
Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
Международный форум Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Буддисты призвали использовать традиции для расширения возможностей
10:28
 
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