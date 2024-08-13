https://ria.ru/20240813/buddizm-1965863148.html

Лавров поприветствовал участников II Международного буддийского форума

Лавров поприветствовал участников II Международного буддийского форума - РИА Новости, 13.08.2024

Лавров поприветствовал участников II Международного буддийского форума

Глава МИД России Сергей Лавров поприветствовал участников II Международного буддийского форума, отметив, что его проведение придает дополнительный импульс... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:50

2024-08-13T09:50

2024-08-13T09:50

религия

россия

улан-удэ

япония

сергей лавров

религия

буддизм

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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров поприветствовал участников II Международного буддийского форума, отметив, что его проведение придает дополнительный импульс развитию межкультурного и межконфессионального диалога, способствует упрочению атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами, объединению усилий для решения общих и насущных проблем. "Наряду с православием, исламом и иудаизмом, буддизм веками исповедуется в качестве одной из традиционных религий. В этой связи с удовлетворением констатирую, что запущенная в прошлом году инициатива уже подтвердила свою востребованность. Участие в форуме представителей различных стран, видных политиков, учёных, общественных деятелей, тому яркое свидетельство", - говорится в приветствии главы МИД РФ, которое зачитал на торжественным открытии форума президент Фонда содействию буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов. "В условиях продолжающегося формирования многополярного мироустройства, отражающего, в том числе, культурно-цивилизационное многообразие мира, ваши встречи придают дополнительный импульс развитию межкультурного и межконфессионального диалога, способствуют упрочению атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами, объединению усилий для решения общих и насущных проблем", - говорится в документе. Лавров выразил уверенность, что и на этот раз форум пройдёт в плодотворном ключе, внесет свой вклад в дискуссию о важности непреходящих духовно-нравственных ценностей, будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества и пожелал продуктивной работы на форуме. II Буддийский форум проходит с 12 по 14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Ожидается, что участие в нем примут делегации из 15 стран, в том числе из Японии, стран Запада, а также Лаоса, Камбоджи, Бутана, Вьетнама, Непала, Шри-Ланки и других. На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (геше Дымбрыл). На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше, чем в прошлом году. На них будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России – главы буддийской сангхи (общины) – учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240812/forum-1965630130.html

https://ria.ru/20240315/buddiyskaya-1933327463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, улан-удэ, япония, сергей лавров, религия, буддизм