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Церковные православные праздники в июле 2024 в России: календарь на месяц
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:18 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/pravoslavnyy-1880934441.html
Православный календарь на июль 2024: праздники и традиции
Церковные православные праздники в июле 2024 в России: календарь на месяц
Православный календарь на июль 2024: праздники и традиции
Церковные праздники в июле – торжества, посвященные значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:18
2024-06-04T16:18
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Церковные праздники в июле – торжества, посвященные значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц лета в 2024 году в России — в материале РИА Новости.Церковный календарь на июль1 июля:Начало Петрова постаМучеников Леонтия, Ипатия и ФеодулаПреподобного Леонтия, канонарха Печерского2 июля:Петров постАпостола Иуды Иаковлева, брата ГосподняСвятителя Иова, патриарха Московского и всея РоссииСвятителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-ФранцисскогоПреподобного Паисия Великого3 июля:Петров постСвященномученика Мефодия, епископа ПатарскогоБлаговерного князя Глеба ВладимирскогоПеренесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского4 июля:Петров постМученика Иулиана ТарсийскогоОбретение мощей преподобного Максима ГрекаСвященномученика Терентия, епископа Иконийского5 июля:Петров постСвященномученика Евсевия, епископа СамосатскогоПреподобного Варлаама Хутынского6 июля:Петров постВладимирской иконы Божией МатериСобор Владимирских святыхПраведного отрока Артемия ВеркольскогоВторое перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского7 июля:Петров постРождество Иоанна ПредтечиПреподобного Антония ДымскогоПраведных отроков Иакова и Иоанна МенюжскихВсех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших8 июля:Петров постБлаговерных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев9 июля:Петров постТихвинской иконы Божией МатериСвятителя Дионисия, архиепископа СуздальскогоОбретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца10 июля:Петров постПреподобного Сампсона СтранноприимцаОбретение мощей преподобного Амвросия Оптинского11 июля:Петров постИкона Божией Матери "Троеручица"Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и ИоаннаПреподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцевПреподобного Ксенофонта Робейского, игумена12 июля:Святых первоверховных апостолов Петра и Павла (окончание Петрова поста)Преподобного Паисия Святогорца13 июля:Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и МатфияПрославление святителя Софрония, епископа Иркутского14 июля:Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших15 июля:Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во ВлахернеСвятителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси16 июля:Перенесение мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России, чудотворцаМученика Иакинфа РимскогоБлаговерных князей Василия и Константина ЯрославскихСвятителя Василия, епископа РязанскогоПреподобных Анатолиев ПечерскихПреподобных Иоанна и Лонгина ЯренгскихБлаженного Иоанна, Христа ради юродивого, МосковскогоПреподобного Никодима Кожеезерского17 июля:Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и АнастасииПреподобного Андрея Рублева, иконописцаБлаговерного князя Андрея БоголюбскогоСвятителя Андрея Критского, архиепископаПреподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона ДивногорцаОбретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца18 июля:Преподобного Афанасия, игумена АфонскогоОбретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворцаПреподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой)19 июля:Собор Радонежских святыхПреподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского20 июля:Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини МосковскойПреподобного Фомы МалеинаПреподобного Акакия СинайскогоМученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской21 июля:Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде КазаниМученика ПрокопияПраведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворцаСобор преподобных отцов Псково-Печерских22 июля:Священномученика Панкратия, епископа ТавроменийскогоСвятителя Феодора, епископа ЕдесскогоСвященномученика Кирилла, епископа Гортинского23 июля:Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в МосквеМучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада и прочихПреподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монаховПреподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах24 июля:Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении ЕленыВоспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися25 июля:Иконы Божией Матери: "Троеручица"Мучеников Прокла и ИларияПреподобного Михаила Малеина, игуменаПреподобного Арсения НовгородскогоМучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в КиевеПреподобномученика Симона Воломского, игумена26 июля:Собор Архангела ГавриилаПреподобного Стефана СавваитаВсех святых, в земле Литовской просиявших27 июля:Апостола от 70-ти АкилыПреподобного Стефана МахрищскогоПреподобного Никодима Святогорца28 июля:Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия) (День Крещения Руси)Память святых отцов шести Вселенских СоборовСобор Киевских святых29 июля:Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его30 июля:Великомученицы Марины (Маргариты) АнтиохийскойПреподобного Иринарха Соловецкого, игуменаПреподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха31 июля:Мученика Емилиана ДоростольскогоМученика Иакинфа АмастридскогоПреподобного Иоанна Многострадального, ПечерскогоПреподобных Памвы, затворника Печерского и Памвы (Памво) пустынника, НитрийскогоЦерковные праздникиНа июль 2024 года приходится два великих праздника: Рождество Иоанна Предтечи и День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Двунадесятых праздников в этом месяце нет.Рождество Иоанна ПредтечиИоанн Креститель – один из наиболее почитаемых святых. В честь него установлено несколько праздников: Зачатие (6 октября), Рождество (7 июля), Усекновение главы (11 сентября), Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения (20 января), Первое и второе обретение главы (9 марта), Третье обретение главы (7 июня) и праздник перенесения его десницы (правой руки) из Мальты в Гатчину (25 октября).День святых апостолов Петра и ПавлаПо преданию, 12 июля состоялась казнь Петра и Павла. Доподлинно неизвестно, произошло это одновременно или с разницей в один год.Простой рыбак, Петр (Симон при рождении) стал ближайшим учеником Христа и участником многих евангельских событий. За свою деятельность был распят вниз головой.Павел (при рождении Савл) был выходцем из богатой семьи и участвовал в гонениях христиан. Согласно Евангелию, по пути в Дамаск ему явился Иисус. От Его яркого света Савл ослеп на три дня и прозрел только, когда принял крещение.Посты в июлеДню Петра и Павла предшествует "апостольский" пост. Дата его начала зависит от того, на какое число выпадает праздник Святой Троицы. А вот дата окончания всегда одна и та же. Поэтому иногда Петров пост бывает довольно коротким – 8-10 дней, а иногда – длинным – месяц и более. В 2024 году он длится с 1 по 11 июля.Петров не такой строгий, как, например, Великий пост: исключается только мясная, молочная пища, яйца и птица, рыбу разрешено употреблять по субботам, воскресеньям и праздничным дням.Имена в июле по церковному календарюПо церковному календарю в июле свой день ангела отмечают носители многих мужских и женских имен. Более подробно ознакомиться с полным списком всех чтимых святых по дням в этом месяце можно заглянув в святцы, или месяцеслов.Приметы и поверьяСуществует много народных примет и поверий, связанных со вторым летним месяцем. Например, если он выдался жарким, то жди морозного декабря. Если ласточки и стрижи летают близко к земле, а воробьи прячутся под крышу – будет гроза. Ясный закат – к ясной погоде, красный – к ветру, бледный – к дождю.
https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html
https://ria.ru/20240603/petrov_post-1866417740.html
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россия, рим, казань, религиозные праздники
Религия, Россия, Рим, Казань, Религиозные праздники

Православный календарь на июль 2024: праздники и традиции

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Церковные праздники в июле – торжества, посвященные значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц лета в 2024 году в России — в материале РИА Новости.
Церковный календарь на июль
1 июля:
Начало Петрова поста
Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула
Преподобного Леонтия, канонарха Печерского
2 июля:
Петров пост
Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня
Святителя Иова, патриарха Московского и всея России
Святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского
Преподобного Паисия Великого
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
3 июля:
Петров пост
Священномученика Мефодия, епископа Патарского
Благоверного князя Глеба Владимирского
Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского
4 июля:
Петров пост
Мученика Иулиана Тарсийского
Обретение мощей преподобного Максима Грека
Священномученика Терентия, епископа Иконийского
5 июля:
Петров пост
Священномученика Евсевия, епископа Самосатского
Преподобного Варлаама Хутынского
6 июля:
Петров пост
Владимирской иконы Божией Матери
Собор Владимирских святых
Праведного отрока Артемия Веркольского
Второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского
Церковные праздники в июне - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Церковный календарь на июнь 2024 года: православные праздники и посты
3 июня, 11:18
7 июля:
Петров пост
Рождество Иоанна Предтечи
Преподобного Антония Дымского
Праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских
Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших
8 июля:
Петров пост
Благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев
9 июля:
Петров пост
Тихвинской иконы Божией Матери
Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского
Обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца
10 июля:
Петров пост
Преподобного Сампсона Странноприимца
Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского
11 июля:
Петров пост
Икона Божией Матери "Троеручица"
Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна
Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
Преподобного Ксенофонта Робейского, игумена
12 июля:
Святых первоверховных апостолов Петра и Павла (окончание Петрова поста)
Преподобного Паисия Святогорца
13 июля:
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия
Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского
Петров пост - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Петров пост в 2024 году: когда начинается, подробный календарь питания
3 июня, 11:14
14 июля:
Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
15 июля:
Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
Святителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси
16 июля:
Перенесение мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России, чудотворца
Мученика Иакинфа Римского
Благоверных князей Василия и Константина Ярославских
Святителя Василия, епископа Рязанского
Преподобных Анатолиев Печерских
Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских
Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского
Преподобного Никодима Кожеезерского
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСвященнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018
Священнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Священнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018
17 июля:
Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии
Преподобного Андрея Рублева, иконописца
Благоверного князя Андрея Боголюбского
Святителя Андрея Критского, архиепископа
Преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца
Обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца
18 июля:
Преподобного Афанасия, игумена Афонского
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой)
19 июля:
Собор Радонежских святых
Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского
Вознесение - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Вознесение Господне: суть и традиции праздника
3 июня, 11:15
20 июля:
Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской
Преподобного Фомы Малеина
Преподобного Акакия Синайского
Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской
21 июля:
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
Мученика Прокопия
Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца
Собор преподобных отцов Псково-Печерских
22 июля:
Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
Святителя Феодора, епископа Едесского
Священномученика Кирилла, епископа Гортинского
23 июля:
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих
Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов
Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах
24 июля:
Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены
Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися
25 июля:
Иконы Божией Матери: "Троеручица"
Мучеников Прокла и Илария
Преподобного Михаила Малеина, игумена
Преподобного Арсения Новгородского
Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве
Преподобномученика Симона Воломского, игумена
Празднование Троицы в городах России - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Троица: главные заблуждения о празднике
3 июня, 18:41
26 июля:
Собор Архангела Гавриила
Преподобного Стефана Савваита
Всех святых, в земле Литовской просиявших
27 июля:
Апостола от 70-ти Акилы
Преподобного Стефана Махрищского
Преподобного Никодима Святогорца
28 июля:
Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия) (День Крещения Руси)
Память святых отцов шести Вселенских Соборов
Собор Киевских святых
29 июля:
Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его
30 июля:
Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской
Преподобного Иринарха Соловецкого, игумена
Преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха
31 июля:
Мученика Емилиана Доростольского
Мученика Иакинфа Амастридского
Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского
Преподобных Памвы, затворника Печерского и Памвы (Памво) пустынника, Нитрийского
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне с житием"
Репродукция иконы Иоанн Предтеча в пустыне с житием - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости
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Репродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне с житием"
Церковные праздники
На июль 2024 года приходится два великих праздника: Рождество Иоанна Предтечи и День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Двунадесятых праздников в этом месяце нет.
Рождество Иоанна Предтечи
Иоанн Креститель – один из наиболее почитаемых святых. В честь него установлено несколько праздников: Зачатие (6 октября), Рождество (7 июля), Усекновение главы (11 сентября), Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения (20 января), Первое и второе обретение главы (9 марта), Третье обретение главы (7 июня) и праздник перенесения его десницы (правой руки) из Мальты в Гатчину (25 октября).
День святых апостолов Петра и Павла
По преданию, 12 июля состоялась казнь Петра и Павла. Доподлинно неизвестно, произошло это одновременно или с разницей в один год.
Простой рыбак, Петр (Симон при рождении) стал ближайшим учеником Христа и участником многих евангельских событий. За свою деятельность был распят вниз головой.
Павел (при рождении Савл) был выходцем из богатой семьи и участвовал в гонениях христиан. Согласно Евангелию, по пути в Дамаск ему явился Иисус. От Его яркого света Савл ослеп на три дня и прозрел только, когда принял крещение.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"
Репродукция картины Эль Греко Апостолы Петр и Павел - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Репродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"
Посты в июле
Дню Петра и Павла предшествует "апостольский" пост. Дата его начала зависит от того, на какое число выпадает праздник Святой Троицы. А вот дата окончания всегда одна и та же. Поэтому иногда Петров пост бывает довольно коротким – 8-10 дней, а иногда – длинным – месяц и более. В 2024 году он длится с 1 по 11 июля.
Петров не такой строгий, как, например, Великий пост: исключается только мясная, молочная пища, яйца и птица, рыбу разрешено употреблять по субботам, воскресеньям и праздничным дням.
Имена в июле по церковному календарю
По церковному календарю в июле свой день ангела отмечают носители многих мужских и женских имен. Более подробно ознакомиться с полным списком всех чтимых святых по дням в этом месяце можно заглянув в святцы, или месяцеслов.
Приметы и поверья
Существует много народных примет и поверий, связанных со вторым летним месяцем. Например, если он выдался жарким, то жди морозного декабря. Если ласточки и стрижи летают близко к земле, а воробьи прячутся под крышу – будет гроза. Ясный закат – к ясной погоде, красный – к ветру, бледный – к дождю.
Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника святой Троицы - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Духов день 2024 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
3 июня, 18:42
 
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