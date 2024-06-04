Православный календарь на июль 2024: праздники и традиции
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Церковные праздники в июле – торжества, посвященные значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц лета в 2024 году в России — в материале РИА Новости.
Церковный календарь на июль
1 июля:
Начало Петрова поста
Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула
Преподобного Леонтия, канонарха Печерского
2 июля:
Петров пост
Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня
Святителя Иова, патриарха Московского и всея России
Святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского
Преподобного Паисия Великого
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
3 июля:
Петров пост
Священномученика Мефодия, епископа Патарского
Благоверного князя Глеба Владимирского
Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского
4 июля:
Петров пост
Мученика Иулиана Тарсийского
Обретение мощей преподобного Максима Грека
Священномученика Терентия, епископа Иконийского
5 июля:
Петров пост
Священномученика Евсевия, епископа Самосатского
Преподобного Варлаама Хутынского
6 июля:
Петров пост
Владимирской иконы Божией Матери
Собор Владимирских святых
Праведного отрока Артемия Веркольского
Второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского
7 июля:
Петров пост
Рождество Иоанна Предтечи
Преподобного Антония Дымского
Праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских
Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших
8 июля:
Петров пост
Благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев
9 июля:
Петров пост
Тихвинской иконы Божией Матери
Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского
Обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца
10 июля:
Петров пост
Преподобного Сампсона Странноприимца
Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского
11 июля:
Петров пост
Икона Божией Матери "Троеручица"
Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна
Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
Преподобного Ксенофонта Робейского, игумена
12 июля:
Святых первоверховных апостолов Петра и Павла (окончание Петрова поста)
Преподобного Паисия Святогорца
13 июля:
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия
Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского
14 июля:
Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
15 июля:
Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
Святителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси
16 июля:
Перенесение мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России, чудотворца
Мученика Иакинфа Римского
Благоверных князей Василия и Константина Ярославских
Святителя Василия, епископа Рязанского
Преподобных Анатолиев Печерских
Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских
Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского
Преподобного Никодима Кожеезерского
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСвященнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018
Священнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018
17 июля:
Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии
Преподобного Андрея Рублева, иконописца
Благоверного князя Андрея Боголюбского
Святителя Андрея Критского, архиепископа
Преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца
Обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца
18 июля:
Преподобного Афанасия, игумена Афонского
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой)
19 июля:
Собор Радонежских святых
Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского
Вознесение Господне: суть и традиции праздника
3 июня, 11:15
20 июля:
Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской
Преподобного Фомы Малеина
Преподобного Акакия Синайского
Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской
21 июля:
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
Мученика Прокопия
Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца
Собор преподобных отцов Псково-Печерских
22 июля:
Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
Святителя Феодора, епископа Едесского
Священномученика Кирилла, епископа Гортинского
23 июля:
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих
Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов
Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах
24 июля:
Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены
Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися
25 июля:
Иконы Божией Матери: "Троеручица"
Мучеников Прокла и Илария
Преподобного Михаила Малеина, игумена
Преподобного Арсения Новгородского
Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве
Преподобномученика Симона Воломского, игумена
Троица: главные заблуждения о празднике
3 июня, 18:41
26 июля:
Собор Архангела Гавриила
Преподобного Стефана Савваита
Всех святых, в земле Литовской просиявших
27 июля:
Апостола от 70-ти Акилы
Преподобного Стефана Махрищского
Преподобного Никодима Святогорца
28 июля:
Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия) (День Крещения Руси)
Память святых отцов шести Вселенских Соборов
Собор Киевских святых
29 июля:
Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его
30 июля:
Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской
Преподобного Иринарха Соловецкого, игумена
Преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха
31 июля:
Мученика Емилиана Доростольского
Мученика Иакинфа Амастридского
Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского
Преподобных Памвы, затворника Печерского и Памвы (Памво) пустынника, Нитрийского
Репродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне с житием"
Церковные праздники
На июль 2024 года приходится два великих праздника: Рождество Иоанна Предтечи и День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Двунадесятых праздников в этом месяце нет.
Рождество Иоанна Предтечи
Иоанн Креститель – один из наиболее почитаемых святых. В честь него установлено несколько праздников: Зачатие (6 октября), Рождество (7 июля), Усекновение главы (11 сентября), Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения (20 января), Первое и второе обретение главы (9 марта), Третье обретение главы (7 июня) и праздник перенесения его десницы (правой руки) из Мальты в Гатчину (25 октября).
День святых апостолов Петра и Павла
По преданию, 12 июля состоялась казнь Петра и Павла. Доподлинно неизвестно, произошло это одновременно или с разницей в один год.
Простой рыбак, Петр (Симон при рождении) стал ближайшим учеником Христа и участником многих евангельских событий. За свою деятельность был распят вниз головой.
Павел (при рождении Савл) был выходцем из богатой семьи и участвовал в гонениях христиан. Согласно Евангелию, по пути в Дамаск ему явился Иисус. От Его яркого света Савл ослеп на три дня и прозрел только, когда принял крещение.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"
Репродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"
Посты в июле
Дню Петра и Павла предшествует "апостольский" пост. Дата его начала зависит от того, на какое число выпадает праздник Святой Троицы. А вот дата окончания всегда одна и та же. Поэтому иногда Петров пост бывает довольно коротким – 8-10 дней, а иногда – длинным – месяц и более. В 2024 году он длится с 1 по 11 июля.
Петров не такой строгий, как, например, Великий пост: исключается только мясная, молочная пища, яйца и птица, рыбу разрешено употреблять по субботам, воскресеньям и праздничным дням.
Имена в июле по церковному календарю
По церковному календарю в июле свой день ангела отмечают носители многих мужских и женских имен. Более подробно ознакомиться с полным списком всех чтимых святых по дням в этом месяце можно заглянув в святцы, или месяцеслов.
Приметы и поверья
Существует много народных примет и поверий, связанных со вторым летним месяцем. Например, если он выдался жарким, то жди морозного декабря. Если ласточки и стрижи летают близко к земле, а воробьи прячутся под крышу – будет гроза. Ясный закат – к ясной погоде, красный – к ветру, бледный – к дождю.