https://ria.ru/20240604/pravoslavnyy-1880934441.html

Православный календарь на июль 2024: праздники и традиции

Церковные православные праздники в июле 2024 в России: календарь на месяц

Православный календарь на июль 2024: праздники и традиции

Церковные праздники в июле – торжества, посвященные значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:18

2024-06-04T16:18

2024-06-04T16:18

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религиозные праздники

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Церковные праздники в июле – торжества, посвященные значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц лета в 2024 году в России — в материале РИА Новости.Церковный календарь на июль1 июля:Начало Петрова постаМучеников Леонтия, Ипатия и ФеодулаПреподобного Леонтия, канонарха Печерского2 июля:Петров постАпостола Иуды Иаковлева, брата ГосподняСвятителя Иова, патриарха Московского и всея РоссииСвятителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-ФранцисскогоПреподобного Паисия Великого3 июля:Петров постСвященномученика Мефодия, епископа ПатарскогоБлаговерного князя Глеба ВладимирскогоПеренесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского4 июля:Петров постМученика Иулиана ТарсийскогоОбретение мощей преподобного Максима ГрекаСвященномученика Терентия, епископа Иконийского5 июля:Петров постСвященномученика Евсевия, епископа СамосатскогоПреподобного Варлаама Хутынского6 июля:Петров постВладимирской иконы Божией МатериСобор Владимирских святыхПраведного отрока Артемия ВеркольскогоВторое перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского7 июля:Петров постРождество Иоанна ПредтечиПреподобного Антония ДымскогоПраведных отроков Иакова и Иоанна МенюжскихВсех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших8 июля:Петров постБлаговерных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев9 июля:Петров постТихвинской иконы Божией МатериСвятителя Дионисия, архиепископа СуздальскогоОбретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца10 июля:Петров постПреподобного Сампсона СтранноприимцаОбретение мощей преподобного Амвросия Оптинского11 июля:Петров постИкона Божией Матери "Троеручица"Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и ИоаннаПреподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцевПреподобного Ксенофонта Робейского, игумена12 июля:Святых первоверховных апостолов Петра и Павла (окончание Петрова поста)Преподобного Паисия Святогорца13 июля:Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и МатфияПрославление святителя Софрония, епископа Иркутского14 июля:Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших15 июля:Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во ВлахернеСвятителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси16 июля:Перенесение мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России, чудотворцаМученика Иакинфа РимскогоБлаговерных князей Василия и Константина ЯрославскихСвятителя Василия, епископа РязанскогоПреподобных Анатолиев ПечерскихПреподобных Иоанна и Лонгина ЯренгскихБлаженного Иоанна, Христа ради юродивого, МосковскогоПреподобного Никодима Кожеезерского17 июля:Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и АнастасииПреподобного Андрея Рублева, иконописцаБлаговерного князя Андрея БоголюбскогоСвятителя Андрея Критского, архиепископаПреподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона ДивногорцаОбретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца18 июля:Преподобного Афанасия, игумена АфонскогоОбретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворцаПреподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой)19 июля:Собор Радонежских святыхПреподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского20 июля:Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини МосковскойПреподобного Фомы МалеинаПреподобного Акакия СинайскогоМученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской21 июля:Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде КазаниМученика ПрокопияПраведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворцаСобор преподобных отцов Псково-Печерских22 июля:Священномученика Панкратия, епископа ТавроменийскогоСвятителя Феодора, епископа ЕдесскогоСвященномученика Кирилла, епископа Гортинского23 июля:Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в МосквеМучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада и прочихПреподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монаховПреподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах24 июля:Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении ЕленыВоспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися25 июля:Иконы Божией Матери: "Троеручица"Мучеников Прокла и ИларияПреподобного Михаила Малеина, игуменаПреподобного Арсения НовгородскогоМучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в КиевеПреподобномученика Симона Воломского, игумена26 июля:Собор Архангела ГавриилаПреподобного Стефана СавваитаВсех святых, в земле Литовской просиявших27 июля:Апостола от 70-ти АкилыПреподобного Стефана МахрищскогоПреподобного Никодима Святогорца28 июля:Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия) (День Крещения Руси)Память святых отцов шести Вселенских СоборовСобор Киевских святых29 июля:Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его30 июля:Великомученицы Марины (Маргариты) АнтиохийскойПреподобного Иринарха Соловецкого, игуменаПреподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха31 июля:Мученика Емилиана ДоростольскогоМученика Иакинфа АмастридскогоПреподобного Иоанна Многострадального, ПечерскогоПреподобных Памвы, затворника Печерского и Памвы (Памво) пустынника, НитрийскогоЦерковные праздникиНа июль 2024 года приходится два великих праздника: Рождество Иоанна Предтечи и День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Двунадесятых праздников в этом месяце нет.Рождество Иоанна ПредтечиИоанн Креститель – один из наиболее почитаемых святых. В честь него установлено несколько праздников: Зачатие (6 октября), Рождество (7 июля), Усекновение главы (11 сентября), Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения (20 января), Первое и второе обретение главы (9 марта), Третье обретение главы (7 июня) и праздник перенесения его десницы (правой руки) из Мальты в Гатчину (25 октября).День святых апостолов Петра и ПавлаПо преданию, 12 июля состоялась казнь Петра и Павла. Доподлинно неизвестно, произошло это одновременно или с разницей в один год.Простой рыбак, Петр (Симон при рождении) стал ближайшим учеником Христа и участником многих евангельских событий. За свою деятельность был распят вниз головой.Павел (при рождении Савл) был выходцем из богатой семьи и участвовал в гонениях христиан. Согласно Евангелию, по пути в Дамаск ему явился Иисус. От Его яркого света Савл ослеп на три дня и прозрел только, когда принял крещение.Посты в июлеДню Петра и Павла предшествует "апостольский" пост. Дата его начала зависит от того, на какое число выпадает праздник Святой Троицы. А вот дата окончания всегда одна и та же. Поэтому иногда Петров пост бывает довольно коротким – 8-10 дней, а иногда – длинным – месяц и более. В 2024 году он длится с 1 по 11 июля.Петров не такой строгий, как, например, Великий пост: исключается только мясная, молочная пища, яйца и птица, рыбу разрешено употреблять по субботам, воскресеньям и праздничным дням.Имена в июле по церковному календарюПо церковному календарю в июле свой день ангела отмечают носители многих мужских и женских имен. Более подробно ознакомиться с полным списком всех чтимых святых по дням в этом месяце можно заглянув в святцы, или месяцеслов.Приметы и поверьяСуществует много народных примет и поверий, связанных со вторым летним месяцем. Например, если он выдался жарким, то жди морозного декабря. Если ласточки и стрижи летают близко к земле, а воробьи прячутся под крышу – будет гроза. Ясный закат – к ясной погоде, красный – к ветру, бледный – к дождю.

https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html

https://ria.ru/20240603/petrov_post-1866417740.html

https://ria.ru/20240603/voznesenie-1792478145.html

https://ria.ru/20240603/troitsa-1737298760.html

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Никита Бизин

россия, рим, казань, религиозные праздники