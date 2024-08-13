https://ria.ru/20240813/buddizm-1965847813.html

Участники буддийского форума призвали учредить международную организацию

Участники буддийского форума призвали учредить международную организацию - РИА Новости, 13.08.2024

Участники буддийского форума призвали учредить международную организацию

Участники II Международного буддийского форума в Улан-Удэ призвали учредить международную организацию, продвигающую подходы буддизма в экологии ради создания... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T08:41

2024-08-13T08:41

2024-08-13T09:50

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УЛАН-УДЭ, 13 авг - РИА Новости. Участники II Международного буддийского форума в Улан-Удэ призвали учредить международную организацию, продвигающую подходы буддизма в экологии ради создания нового ненасильственного мирового порядка. II Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. "Участники обсуждения пришли к общему мнению в отношении того, что человечество должно выработать ответственную экологическую этику. Моральный упадок человека, вызванный жадностью, ненавистью и невежеством, ускоряет деградацию окружающей среды, в то время как моральное возрождение может привести к улучшению условий. Буддизм предлагает глубокий взгляд на экологическую этику, подчеркивая неагрессивный, сострадательный и устойчивый подход к природе. Использование полезного тысячелетнего опыта буддизма в этой области могло бы быть поддержано учреждением международной организации, продвигающей подходы буддизма в реальных сферах, способствующих образованию нового ненасильственного мирового порядка", - огласил резолюцию на секции "Буддизм и экология" буддолог, доктор философских наук Сергей Лепехов. Как отмечается в документе, правительства, могут способствовать достижению экологического равновесия через разработку строгих экологических стандартов, поощрение использования возобновляемых источников энергии, а также поддержку проектов по охране природы и распространению экологического образования. "Буддизм дает ценные идеи о развитии устойчивых этичных отношений с природой. Придя к принципу отказа от жадности, ненависти, заблуждения, а также воспитывая глубокое уважение ко всем формам жизни, человечество сможет решить экологические проблемы, с которыми оно сталкивается, и двигаться к более гармоничному мир природы. Рекомендовано всемирно распространить полезный опыт экологического образования, и п продолжить обсуждение экологической проблематики на международных конференциях", - подчеркивается в резолюции. На дискуссии, присутствовало около 40 человек, выступило 8 основных спикеров, уточнил Лепехов. На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан Консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (геше Дымбрыл). На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году, - на которых будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240812/forum-1965630130.html

https://ria.ru/20240811/buddizm-1965508426.html

https://ria.ru/20240730/buddisty-1962841872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, улан-удэ, бангладеш, религия, буддизм