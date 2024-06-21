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Троицкая родительская суббота 2024: какого числа
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Религия
 
13:08 21.06.2024 (обновлено: 15:06 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/traditsiya-1866432079.html
Троицкая родительская суббота: дата в 2024 году, традиции дня поминовения
Троицкая родительская суббота 2024: какого числа
Троицкая родительская суббота: дата в 2024 году, традиции дня поминовения
Троицкая родительская суббота — день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы. Какого числа Троицкая суббота в 2024 году, история праздника, что... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:08
2024-06-21T15:06
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Троицкая родительская суббота — день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы. Какого числа Троицкая суббота в 2024 году, история праздника, что можно и нельзя делать в этот день — в материале РИА Новости.Троицкая родительская суббота — 2024В православном календаре существуют особые дни поминовения усопших, которые называются родительскими субботами. Из них выделяют две, когда молятся за упокой не только близких, но и всех почивших православных, поэтому они называются Вселенскими поминальными субботами. Именно таковой является Троицкая родительская суббота.Какого числаВ 2024 году Троицкая родительская суббота выпадает на 22 июня.ИсторияСогласно уставу Вселенской православной церкви, перед праздником Троицы (Святой Пятидесятницы) совершается заупокойное богослужение по аналогии с первой Вселенской родительской субботой, которая проходит перед Неделей о Страшном суде, на Мясопустной седмице. Именно благодаря последующему Дню Святой Троицы эта родительская суббота получила свое название — Троицкая. Так же как и Мясопустная, она предшествует вхождению в пост, который начинается через седмицу и называется Апостольским.Истоки Троицкой родительской субботы можно найти в библейских текстах. Согласно православному символизму, Троицкая суббота обозначает последний день Церкви Ветхого Завета перед установлением новых традиций, которые связаны с Христом. Еще с древних времен закрепилось, что в день Пятидесятницы происходит искупление живых и мертвых с помощью силы Святого Духа, поэтому уже тогда Церковь призывала в этот день поминать усопших, не только близких, но и "всех от века".ТрадицииНа Троицкую родительскую субботу в храмах проводятся литургия и панихида. Как правило, начинается церковная служба в 9:00 (но время лучше уточнять напрямую в храме, который планируется посетить). По традиции верующие приходят заранее и подают заупокойные записки. В них указываются имена усопших родственников (полное имя в родительном падеже), при этом священнослужителей указывают во главе списка. В этот день можно заказать сорокоуст на 40 дней, полгода и год, тогда имена родственников будут упоминать в ежедневных церковных богослужениях. Также на Троицкую родительскую субботу принято ставить свечки и молиться за упокой усопших родных.Еще одной традицией считается приносить в храм еду, для этих целей ставится поминальный стол — канун. Разрешены постные блюда, сладости, домашняя выпечка, фрукты и литургийное вино, а после освящения продукты раздают всем желающим. После посещения храма принято подавать милостыню нуждающимся и просить их помолиться за упокой их умерших близких людей.Также на Троицкую родительскую субботу принято посещать кладбища. При этом не возбраняется ухаживать не только за могилами своих родных, но и за заброшенными безымянными захоронениями. Не запрещается устраивать поминальные трапезы, а вот оставлять еду на могилах не обязательно, ее лучше раздать нуждающимся.Что делать и как правильно провести праздникНа Троицкую родительскую субботу принято:Начинать Троицкую родительскую субботу принято с посещения храма. После литургии и панихиды верующие раздают милостыню и едут с семьей на кладбище, а завершается день поминальной трапезой дома, куда принято приглашать даже тех родственников, с которыми давно не виделись.Добрые дела в этот день должны совершаться в память об ушедших. Например, если умерший родственник страдал от какой-либо зависимости, то особенно благочестивой будет помощь живому, страдающему от схожей проблемы.Что нельзя делатьВ частности, в этот день нельзя:ПриметыВ народе верили, что в ночь на Троицкую родительскую субботу могут присниться усопшие близкие. Люди считали, что важно внимательно относиться к таким снам и слушать, что умершие будут говорить. Если сон спокойный, приснившийся усопший ничего не просит и никуда не зовет — все хорошо. Также считалось, что покойные могут помочь разрешить сложную жизненную ситуацию и дать совет. Немаловажной приметой являлось то, какой именно сон приснится. Раньше верили, что яркие, интересные и приятные сны видели праведники, а тусклые, тревожные и прерывистые — грешники.Многие приметы пришли еще со времен Древней Руси. Так, перед Троицкой родительской субботой раньше не купались, так как считалось, что в этот день русалки в водоемах поджидают людей, чтобы утащить их с собой. С этой же приметой был связан запрет на стирку белья. А чтобы не случилось беды, в саму Троицкую субботу молодые люди ходили вдоль водоемов и "разгоняли" русалок громкими криками.Накануне Троицы в дом приносили ветку осины. Если утром листья оставались зелеными, то год пройдет хорошо, близкие не будут болеть, а если ветка сохла, а листья желтели — надо готовиться к тяжелому году и потерям. Также существовало множество примет, связанных с погодой:Что поставить на стол в Троицкую родительскую субботуПомимо посещения церкви и кладбища, в Троицкую родительскую субботу также принято накрывать поминальный стол дома. За ним собираются родственники, вспоминают все самое хорошее об умерших и рассказывают о них младшим, чтобы те знали о том, какими были их предки и чтили их память в дальнейшем.На поминальный стол принято ставить кутью. Это несоленое блюдо из вареной крупы (пшеницы или риса), в которую добавляют мед. Допустимо добавлять цукаты и изюм. Именно с этого блюда начинается вся поминальная трапеза. Также нередко готовят блины, но для такого застолья они должны быть обычными, без начинки. Их можно есть вприкуску с кутьей.Так как поста в этот день нет — можно дополнительно готовить самые разные блюда. Главное, чтобы стол был без излишеств, ведь цель такой трапезы — не переесть, а уважить покойных памятью и хорошими словами. Нередко хозяйки пекут булочки и пирожки с начинкой, а в качестве первого можно приготовить зеленые щи или щавелевый суп. Особенно поощряются блюда со свежей зеленью, а также приготовленные с первым урожаем, будь то лук, укроп или редиска.
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религиозные праздники, православие, россия, в мире, традиции
Религия, Религиозные праздники, Православие, Россия, В мире, Традиции

Троицкая родительская суббота: дата в 2024 году, традиции дня поминовения

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЖенщина возлагает цветы на могилу в Троицкую родительскую субботу
Женщина возлагает цветы на могилу в Троицкую родительскую субботу - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Оглавление
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Троицкая родительская суббота — день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы. Какого числа Троицкая суббота в 2024 году, история праздника, что можно и нельзя делать в этот день — в материале РИА Новости.

Троицкая родительская суббота — 2024

В православном календаре существуют особые дни поминовения усопших, которые называются родительскими субботами. Из них выделяют две, когда молятся за упокой не только близких, но и всех почивших православных, поэтому они называются Вселенскими поминальными субботами. Именно таковой является Троицкая родительская суббота.
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Какого числа

В 2024 году Троицкая родительская суббота выпадает на 22 июня.

История

Согласно уставу Вселенской православной церкви, перед праздником Троицы (Святой Пятидесятницы) совершается заупокойное богослужение по аналогии с первой Вселенской родительской субботой, которая проходит перед Неделей о Страшном суде, на Мясопустной седмице. Именно благодаря последующему Дню Святой Троицы эта родительская суббота получила свое название — Троицкая. Так же как и Мясопустная, она предшествует вхождению в пост, который начинается через седмицу и называется Апостольским.
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Свечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Свечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения
Истоки Троицкой родительской субботы можно найти в библейских текстах. Согласно православному символизму, Троицкая суббота обозначает последний день Церкви Ветхого Завета перед установлением новых традиций, которые связаны с Христом. Еще с древних времен закрепилось, что в день Пятидесятницы происходит искупление живых и мертвых с помощью силы Святого Духа, поэтому уже тогда Церковь призывала в этот день поминать усопших, не только близких, но и "всех от века".

Традиции

На Троицкую родительскую субботу в храмах проводятся литургия и панихида. Как правило, начинается церковная служба в 9:00 (но время лучше уточнять напрямую в храме, который планируется посетить). По традиции верующие приходят заранее и подают заупокойные записки. В них указываются имена усопших родственников (полное имя в родительном падеже), при этом священнослужителей указывают во главе списка. В этот день можно заказать сорокоуст на 40 дней, полгода и год, тогда имена родственников будут упоминать в ежедневных церковных богослужениях. Также на Троицкую родительскую субботу принято ставить свечки и молиться за упокой усопших родных.
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Еще одной традицией считается приносить в храм еду, для этих целей ставится поминальный стол — канун. Разрешены постные блюда, сладости, домашняя выпечка, фрукты и литургийное вино, а после освящения продукты раздают всем желающим. После посещения храма принято подавать милостыню нуждающимся и просить их помолиться за упокой их умерших близких людей.
Также на Троицкую родительскую субботу принято посещать кладбища. При этом не возбраняется ухаживать не только за могилами своих родных, но и за заброшенными безымянными захоронениями. Не запрещается устраивать поминальные трапезы, а вот оставлять еду на могилах не обязательно, ее лучше раздать нуждающимся.

Что делать и как правильно провести праздник

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкТроицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Троицкая родительская суббота
На Троицкую родительскую субботу принято:
  • молиться за усопших родных и близких, а также за всех умерших православных христиан в храме и дома;
  • посещать кладбище, убираться на могилах родных и заброшенных захоронениях, возлагать цветы;
  • посетить Божественную литургию в храме;
  • заниматься несложной работой по дому, предаваться творческим занятиям и рукоделию;
  • подавать милостыню. При этом под ней подразумеваются не только деньги и еда, но и благочестивые поступки, важно помогать нуждающимся делами и поддержкой;
  • устраивать тихую домашнюю поминальную трапезу и вспоминать усопших родственников, рассказывать про них молодому поколению.
Начинать Троицкую родительскую субботу принято с посещения храма. После литургии и панихиды верующие раздают милостыню и едут с семьей на кладбище, а завершается день поминальной трапезой дома, куда принято приглашать даже тех родственников, с которыми давно не виделись.
Добрые дела в этот день должны совершаться в память об ушедших. Например, если умерший родственник страдал от какой-либо зависимости, то особенно благочестивой будет помощь живому, страдающему от схожей проблемы.

Что нельзя делать

В частности, в этот день нельзя:
  • предаваться унынию, грустить, горевать и плакать;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • устраивать пышные застолья, проводить свадьбы и шумные гуляния;
  • приносить в храм и жертвовать не постную еду;
  • проводить языческие обряды и гадать;
  • сквернословить, проявлять агрессию, ссориться и врать, а также обижаться и злиться;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • бездельничать.
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Приметы

В народе верили, что в ночь на Троицкую родительскую субботу могут присниться усопшие близкие. Люди считали, что важно внимательно относиться к таким снам и слушать, что умершие будут говорить. Если сон спокойный, приснившийся усопший ничего не просит и никуда не зовет — все хорошо. Также считалось, что покойные могут помочь разрешить сложную жизненную ситуацию и дать совет. Немаловажной приметой являлось то, какой именно сон приснится. Раньше верили, что яркие, интересные и приятные сны видели праведники, а тусклые, тревожные и прерывистые — грешники.
Многие приметы пришли еще со времен Древней Руси. Так, перед Троицкой родительской субботой раньше не купались, так как считалось, что в этот день русалки в водоемах поджидают людей, чтобы утащить их с собой. С этой же приметой был связан запрет на стирку белья. А чтобы не случилось беды, в саму Троицкую субботу молодые люди ходили вдоль водоемов и "разгоняли" русалок громкими криками.
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Накануне Троицы в дом приносили ветку осины. Если утром листья оставались зелеными, то год пройдет хорошо, близкие не будут болеть, а если ветка сохла, а листья желтели — надо готовиться к тяжелому году и потерям. Также существовало множество примет, связанных с погодой:
  • если в Троицкую субботу жарко — это к засухе и неурожаю;
  • если в небе появилась радуга — близкие и родственники весь год будут в здравии;
  • если пошел дождь — к хорошему урожаю грибов и ягод;
  • если утром обильная роса — жди ранних заморозков.

Что поставить на стол в Троицкую родительскую субботу

Помимо посещения церкви и кладбища, в Троицкую родительскую субботу также принято накрывать поминальный стол дома. За ним собираются родственники, вспоминают все самое хорошее об умерших и рассказывают о них младшим, чтобы те знали о том, какими были их предки и чтили их память в дальнейшем.
На поминальный стол принято ставить кутью. Это несоленое блюдо из вареной крупы (пшеницы или риса), в которую добавляют мед. Допустимо добавлять цукаты и изюм. Именно с этого блюда начинается вся поминальная трапеза. Также нередко готовят блины, но для такого застолья они должны быть обычными, без начинки. Их можно есть вприкуску с кутьей.
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Так как поста в этот день нет — можно дополнительно готовить самые разные блюда. Главное, чтобы стол был без излишеств, ведь цель такой трапезы — не переесть, а уважить покойных памятью и хорошими словами. Нередко хозяйки пекут булочки и пирожки с начинкой, а в качестве первого можно приготовить зеленые щи или щавелевый суп. Особенно поощряются блюда со свежей зеленью, а также приготовленные с первым урожаем, будь то лук, укроп или редиска.
 
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