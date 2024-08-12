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Маск все больше включается в мировую политику, заявил Пушков - РИА Новости, 12.08.2024
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01:34 12.08.2024
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Маск все больше включается в мировую политику, заявил Пушков
Маск все больше включается в мировую политику, заявил Пушков - РИА Новости, 12.08.2024
Маск все больше включается в мировую политику, заявил Пушков
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что предприниматель Илон Маск включается не только в американскую, но и мировую политику,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T01:34
2024-08-12T01:34
венесуэла
илон маск
николас мадуро
алексей пушков
совет федерации рф
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франция
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что предприниматель Илон Маск включается не только в американскую, но и мировую политику, критикуя победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы и выступая против внедрения "биологических мужчин" в женский спорт. "Илон Маск все больше включается не только в американскую, но и в мировую политику. Включается по-разному, что продемонстрировала его резкая критика победы Мадуро на выборах в Венесуэле. Вместе с тем за последние дни он показал себя одним из самых активных противников внедрения биологических мужчин в женский спорт, чем скандально "прославилась" Олимпиада в Париже", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Пушкова, Маск также критиковал действия британских властей по "удушению свободы слова и преследованию белых британцев, протестующих против вседозволенности для мигрантов". После того как Мадуро заявил, что работа социальной сети Х, бывшей Twitter, будет приостановлена в стране на 10 дней из-за нарушений законодательства Венесуэлы, Илон Маск в шутку обещал использовать космические лазеры против президента. Кроме того, Маск раскритиковал церемонию открытия Игр в Париже, написав в своем аккаунте в соцсети X, что это было "проявление вопиющего неуважения к христианам".
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венесуэла, илон маск, николас мадуро, алексей пушков, совет федерации рф, великобритания, франция
Венесуэла, Илон Маск, Николас Мадуро, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Великобритания, Франция
Маск все больше включается в мировую политику, заявил Пушков

Пушков: Маск включается не только в американскую, но и в мировую политику

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что предприниматель Илон Маск включается не только в американскую, но и мировую политику, критикуя победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы и выступая против внедрения "биологических мужчин" в женский спорт.
"Илон Маск все больше включается не только в американскую, но и в мировую политику. Включается по-разному, что продемонстрировала его резкая критика победы Мадуро на выборах в Венесуэле. Вместе с тем за последние дни он показал себя одним из самых активных противников внедрения биологических мужчин в женский спорт, чем скандально "прославилась" Олимпиада в Париже", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, Маск также критиковал действия британских властей по "удушению свободы слова и преследованию белых британцев, протестующих против вседозволенности для мигрантов".
После того как Мадуро заявил, что работа социальной сети Х, бывшей Twitter, будет приостановлена в стране на 10 дней из-за нарушений законодательства Венесуэлы, Илон Маск в шутку обещал использовать космические лазеры против президента. Кроме того, Маск раскритиковал церемонию открытия Игр в Париже, написав в своем аккаунте в соцсети X, что это было "проявление вопиющего неуважения к христианам".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Маск в шутку пригрозил Мадуро космическим лазером
9 августа, 08:13
 
ВенесуэлаИлон МаскНиколас МадуроАлексей ПушковСовет Федерации РФВеликобританияФранция
 
 
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