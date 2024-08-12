https://ria.ru/20240812/pomosch-1965738388.html
Выдача гумпомощи жителям Курской области идет круглосуточно
Выдача гумпомощи жителям Курской области идет круглосуточно - РИА Новости, 12.08.2024
Выдача гумпомощи жителям Курской области идет круглосуточно
Выдача гуманитарной помощи жителям приграничных территорий Курской области осуществляется в круглосуточном режиме, сообщил врио губернатора региона Алексей... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:37
2024-08-12T15:37
2024-08-12T15:37
курская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Выдача гуманитарной помощи жителям приграничных территорий Курской области осуществляется в круглосуточном режиме, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину на совещании. "В круглосуточном режиме осуществляется выдача гуманитарной помощи. В наличии на сегодня находится 10 тысяч суточных пайков, 28 тысяч недельных продуктовых наборов и 112 тысяч литров воды. В пути 13 тысяч суточных пайков, 260 тысяч литров воды и 148 тысяч недельных продуктовых наборов. Проблем здесь нет", - сообщил Смирнов. По словам врио главы Курской области, в оказании гуманитарной помощи принимают участие и жители региона.
https://ria.ru/20240809/gumpomosch-1965238028.html
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курская область, россия, владимир путин
Курская область, Россия, Владимир Путин
Выдача гумпомощи жителям Курской области идет круглосуточно
Смирнов: выдача жителям гуманитарной помощи осуществляется круглосуточно