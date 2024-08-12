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Выдача гумпомощи жителям Курской области идет круглосуточно - РИА Новости, 12.08.2024
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15:37 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/pomosch-1965738388.html
Выдача гумпомощи жителям Курской области идет круглосуточно
Выдача гумпомощи жителям Курской области идет круглосуточно - РИА Новости, 12.08.2024
Выдача гумпомощи жителям Курской области идет круглосуточно
Выдача гуманитарной помощи жителям приграничных территорий Курской области осуществляется в круглосуточном режиме, сообщил врио губернатора региона Алексей... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:37
2024-08-12T15:37
курская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Выдача гуманитарной помощи жителям приграничных территорий Курской области осуществляется в круглосуточном режиме, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину на совещании. "В круглосуточном режиме осуществляется выдача гуманитарной помощи. В наличии на сегодня находится 10 тысяч суточных пайков, 28 тысяч недельных продуктовых наборов и 112 тысяч литров воды. В пути 13 тысяч суточных пайков, 260 тысяч литров воды и 148 тысяч недельных продуктовых наборов. Проблем здесь нет", - сообщил Смирнов. По словам врио главы Курской области, в оказании гуманитарной помощи принимают участие и жители региона.
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курская область, россия, владимир путин
Курская область, Россия, Владимир Путин
Выдача гумпомощи жителям Курской области идет круглосуточно

Смирнов: выдача жителям гуманитарной помощи осуществляется круглосуточно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Выдача гуманитарной помощи жителям приграничных территорий Курской области осуществляется в круглосуточном режиме, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину на совещании.
«
"В круглосуточном режиме осуществляется выдача гуманитарной помощи. В наличии на сегодня находится 10 тысяч суточных пайков, 28 тысяч недельных продуктовых наборов и 112 тысяч литров воды. В пути 13 тысяч суточных пайков, 260 тысяч литров воды и 148 тысяч недельных продуктовых наборов. Проблем здесь нет", - сообщил Смирнов.
По словам врио главы Курской области, в оказании гуманитарной помощи принимают участие и жители региона.
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