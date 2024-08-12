Орловская область открыла пункты сбора помощи для жителей Курской области
В Москве и Орле открыли пункты сбора гумпомощи для жителей Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гуманитарной помощи в креативном пространстве "Веранда" в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Сбор и выдача гуманитарной помощи в креативном пространстве "Веранда" в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области открыты в представительстве Орловской области в Москве и в центре патриотического воспитания в Орле, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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"В представительстве Орловской области при правительстве Российской Федерации открылся пункт сбора помощи жителям Курской области. В пункт можно принести питьевую воду, продукты длительного хранения, средства личной гигиены и подгузники, постельное белье, одеяла, подушки, новую одежду, канцелярские товары, игрушки", – говорится в сообщении.
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Гуманитарную помощь принимают в Москве по адресу улица Гончарная, дом 12, строение 3. Также гумпомощь можно передать в центр патриотического воспитания "Патриот-57" в Железнодорожном районе Орла на улице Привокзальной, дом 8, который работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
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