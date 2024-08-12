https://ria.ru/20240812/orel-1965673778.html

Орловская область открыла пункты сбора помощи для жителей Курской области

Орловская область открыла пункты сбора помощи для жителей Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

Орловская область открыла пункты сбора помощи для жителей Курской области

Пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области открыты в представительстве Орловской области в Москве и в центре патриотического воспитания в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:19

2024-08-12T12:19

2024-08-12T12:20

курская область

россия

орловская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области открыты в представительстве Орловской области в Москве и в центре патриотического воспитания в Орле, сообщили в пресс-службе правительства региона. "В представительстве Орловской области при правительстве Российской Федерации открылся пункт сбора помощи жителям Курской области. В пункт можно принести питьевую воду, продукты длительного хранения, средства личной гигиены и подгузники, постельное белье, одеяла, подушки, новую одежду, канцелярские товары, игрушки", – говорится в сообщении. Гуманитарную помощь принимают в Москве по адресу улица Гончарная, дом 12, строение 3. Также гумпомощь можно передать в центр патриотического воспитания "Патриот-57" в Железнодорожном районе Орла на улице Привокзальной, дом 8, который работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240811/pomosch-1965471749.html

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курская область, россия, орловская область, вооруженные силы украины