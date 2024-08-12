https://ria.ru/20240812/indiya-1965597838.html

В Индии семь человек погибли в давке в храме во время праздника

В Индии семь человек погибли в давке в храме во время праздника - РИА Новости, 12.08.2024

В Индии семь человек погибли в давке в храме во время праздника

Семь человек погибли, еще 35 получили травмы в давке, образовавшейся во время праздника в индуистском храме в штате Бихар на востоке Индии, передает телеканал... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T08:13

2024-08-12T08:13

2024-08-12T12:38

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БАНГКОК, 12 авг — РИА Новости. Семь человек погибли, еще 35 получили травмы в давке, образовавшейся во время праздника в индуистском храме в штате Бихар на востоке Индии, передает телеканал NDTV. По его информации, накануне в храме проходила ежегодная праздничная церемония. Туда выстроилась длинная очередь, в начале которой завязалась драка между продавцами цветов и цветочных гирлянд. Привлеченные для обеспечения порядка волонтеры из Национального кадетского корпуса применили бамбуковые полицейские дубинки "латхи" с металлическими наконечниками. По свидетельствам очевидцев, это вызвало панику и непроизвольное движение в толпе, в результате чего возникла давка. Всех пострадавших доставили в больницы. Родственники жертв и пострадавших обвиняют местную администрацию в плохой организации мероприятия. По их словам, профессиональных полицейских расставили только вдоль очереди, но их не было перед входом и внутри храма, где порядок обеспечивали кадеты-волонтеры. Тем не менее администрация района не признает за собой никаких ошибок или халатности, утверждая, что охрану порядка на празднике организовали в соответствии с существующими правилами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бихар, индия, религия