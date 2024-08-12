https://ria.ru/20240812/indiya-1965597838.html
В Индии семь человек погибли в давке в храме во время праздника
В Индии семь человек погибли в давке в храме во время праздника - РИА Новости, 12.08.2024
В Индии семь человек погибли в давке в храме во время праздника
Семь человек погибли, еще 35 получили травмы в давке, образовавшейся во время праздника в индуистском храме в штате Бихар на востоке Индии, передает телеканал... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T08:13
2024-08-12T08:13
2024-08-12T12:38
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БАНГКОК, 12 авг — РИА Новости. Семь человек погибли, еще 35 получили травмы в давке, образовавшейся во время праздника в индуистском храме в штате Бихар на востоке Индии, передает телеканал NDTV. По его информации, накануне в храме проходила ежегодная праздничная церемония. Туда выстроилась длинная очередь, в начале которой завязалась драка между продавцами цветов и цветочных гирлянд. Привлеченные для обеспечения порядка волонтеры из Национального кадетского корпуса применили бамбуковые полицейские дубинки "латхи" с металлическими наконечниками. По свидетельствам очевидцев, это вызвало панику и непроизвольное движение в толпе, в результате чего возникла давка. Всех пострадавших доставили в больницы. Родственники жертв и пострадавших обвиняют местную администрацию в плохой организации мероприятия. По их словам, профессиональных полицейских расставили только вдоль очереди, но их не было перед входом и внутри храма, где порядок обеспечивали кадеты-волонтеры. Тем не менее администрация района не признает за собой никаких ошибок или халатности, утверждая, что охрану порядка на празднике организовали в соответствии с существующими правилами.
https://ria.ru/20220120/proisshestviya-1768727508.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, бихар, индия, религия
Религия, В мире, Бихар, Индия, Религия
В Индии семь человек погибли в давке в храме во время праздника
Семь человек погибли, 35 пострадали в давке в индуистском храме на востоке Индии
БАНГКОК, 12 авг — РИА Новости.
Семь человек погибли, еще 35 получили травмы в давке, образовавшейся во время праздника в индуистском храме в штате Бихар на востоке Индии, передает телеканал NDTV
.
По его информации, накануне в храме проходила ежегодная праздничная церемония. Туда выстроилась длинная очередь, в начале которой завязалась драка между продавцами цветов и цветочных гирлянд.
Привлеченные для обеспечения порядка волонтеры из Национального кадетского корпуса применили бамбуковые полицейские дубинки "латхи" с металлическими наконечниками. По свидетельствам очевидцев, это вызвало панику и непроизвольное движение в толпе, в результате чего возникла давка.
Всех пострадавших доставили в больницы.
Родственники жертв и пострадавших обвиняют местную администрацию в плохой организации мероприятия. По их словам, профессиональных полицейских расставили только вдоль очереди, но их не было перед входом и внутри храма, где порядок обеспечивали кадеты-волонтеры. Тем не менее администрация района не признает за собой никаких ошибок или халатности, утверждая, что охрану порядка на празднике организовали в соответствии с существующими правилами.