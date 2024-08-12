https://ria.ru/20240812/forum-1965630130.html

Путин поприветствовал участников II Международного буддийского форума

Путин поприветствовал участников II Международного буддийского форума - РИА Новости, 12.08.2024

Путин поприветствовал участников II Международного буддийского форума

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II Международного буддийского форума, отметив, что в Улан-Удэ продолжится разговор по широкому кругу... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:09

2024-08-12T10:09

2024-08-12T11:32

религия

россия

улан-удэ

владимир путин

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II Международного буддийского форума, отметив, что в Улан-Удэ продолжится разговор по широкому кругу проблем, связанных с продвижением в мире философии и культуры буддизма, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия II Международного буддийского форума. Отрадно, что ваш форум получил серьёзную поддержку верующих, религиозных, общественных объединений, учёных, богословов из многих государств. И сегодня вы вновь собрались в гостеприимном Улан-Удэ, чтобы продолжить вдумчивый, заинтересованный разговор по широкому кругу проблем, связанных с продвижением в мире философии и культуры буддизма, основанных на фундаментальных гуманистических ценностях, которые имеют непреходящее общечеловеческое значение. И конечно, вам предстоит выработать единые подходы в ответ на современные глобальные вызовы", - говорится в телеграмме. Президент также отметил, что буддисты России бережно хранят уникальное историческое, духовное наследие предков, воспитывают в подрастающем поколении уважение к самобытной культуре и обычаям отцов, дедов и прадедов. Лидер РФ подчеркнул, что особой признательности заслуживает значимый вклад буддийских организаций в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, этот богатый опыт может быть востребован и в других странах. "Убеждён, что нынешний форум пройдёт в творческом, созидательном ключе, будет способствовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества, реализации совместных проектов. Желаю вам всего самого доброго", - добавил он в телеграмме.II Буддийский форум проходит с 12 по 14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Ожидается, что участие в нем примут делегации из 15 стран, в том числе – из Японии, стран Запада, а также Лаоса, Камбоджи, Бутана, Вьетнама, Непала, Шри-Ланки и других.На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (геше Дымбрыл). На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году - на которых будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России – главы буддийской сангхи (общины) – учрежденного при императрице Екатерине II.Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240723/richard_gir-1961358253.html

https://ria.ru/20240807/delegatsija-1964666534.html

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россия, улан-удэ, владимир путин