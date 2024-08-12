https://ria.ru/20240812/flebolog-1965583676.html

Врач-флеболог рассказала, как предотвратить развитие тромбоза

Врач-флеболог рассказала, как предотвратить развитие тромбоза - РИА Новости, 12.08.2024

Врач-флеболог рассказала, как предотвратить развитие тромбоза

Соблюдение режима питания и питьевого режима, борьба с вредными привычками, адекватная физическая активность и ношение компрессионных изделий помогут... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T03:16

2024-08-12T03:16

2024-08-12T03:16

общество

елена смирнова

россия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769836803_0:0:3510:1974_1920x0_80_0_0_e9f9dedf277e033e3d3bd3ce35968e9c.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Соблюдение режима питания и питьевого режима, борьба с вредными привычками, адекватная физическая активность и ношение компрессионных изделий помогут предотвратить развитие тромбоза, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова. "Конечно, можно предотвратить развитие тромбоза, и прежде всего это нормализация нашего образа жизни, борьба с вредными привычками, соблюдение режима питания, адекватная физическая активность, соблюдение питьевого режима", - рассказала Смирнова. Врач отметила, что в профилактике тромбоза помогает также ношение специализированных компрессионных изделий. Особенно это важно при планировании длительных авиаперелетов или поездок на автомобиле с вынужденным сидячим положением в течение нескольких часов. Кроме того, компрессионные изделия необходимы беременным женщинам. Говоря о питании и образе жизни людей с варикозом, флеболог уточнила, что категорических ограничений у них нет, однако стоит придерживаться некоторых предписаний. "Стоит избегать длительных статических нагрузок и избыточных физических, длительных авиаперелётов, нежелательно носить узкую сковывающую одежду и обувь. Следует ограничить воздействие высоких температур - это бани, сауны", - рассказала Смирнова. Кроме того, по ее словам, при занятии спортом следует исключить ряд упражнений, которые выполняются в вертикальном положении, чтобы уменьшить нагрузку на венозную систему.

https://ria.ru/20240521/operatsiya-1947423560.html

https://rsport.ria.ru/20231107/zozh-1908008266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, елена смирнова, россия, здоровье - общество