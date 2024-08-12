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Врач-флеболог рассказала, как предотвратить развитие тромбоза - РИА Новости, 12.08.2024
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03:16 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/flebolog-1965583676.html
Врач-флеболог рассказала, как предотвратить развитие тромбоза
Врач-флеболог рассказала, как предотвратить развитие тромбоза - РИА Новости, 12.08.2024
Врач-флеболог рассказала, как предотвратить развитие тромбоза
Соблюдение режима питания и питьевого режима, борьба с вредными привычками, адекватная физическая активность и ношение компрессионных изделий помогут... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T03:16
2024-08-12T03:16
общество
елена смирнова
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Соблюдение режима питания и питьевого режима, борьба с вредными привычками, адекватная физическая активность и ношение компрессионных изделий помогут предотвратить развитие тромбоза, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова. "Конечно, можно предотвратить развитие тромбоза, и прежде всего это нормализация нашего образа жизни, борьба с вредными привычками, соблюдение режима питания, адекватная физическая активность, соблюдение питьевого режима", - рассказала Смирнова. Врач отметила, что в профилактике тромбоза помогает также ношение специализированных компрессионных изделий. Особенно это важно при планировании длительных авиаперелетов или поездок на автомобиле с вынужденным сидячим положением в течение нескольких часов. Кроме того, компрессионные изделия необходимы беременным женщинам. Говоря о питании и образе жизни людей с варикозом, флеболог уточнила, что категорических ограничений у них нет, однако стоит придерживаться некоторых предписаний. "Стоит избегать длительных статических нагрузок и избыточных физических, длительных авиаперелётов, нежелательно носить узкую сковывающую одежду и обувь. Следует ограничить воздействие высоких температур - это бани, сауны", - рассказала Смирнова. Кроме того, по ее словам, при занятии спортом следует исключить ряд упражнений, которые выполняются в вертикальном положении, чтобы уменьшить нагрузку на венозную систему.
https://ria.ru/20240521/operatsiya-1947423560.html
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общество, елена смирнова, россия, здоровье - общество
Общество, Елена Смирнова, Россия, Здоровье - Общество
Врач-флеболог рассказала, как предотвратить развитие тромбоза

Врач Смирнова: соблюдение режима питания поможет предотвратить развитие тромбоза

© Depositphotos.com / luca9257Тромб
Тромб - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Depositphotos.com / luca9257
Тромб. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Соблюдение режима питания и питьевого режима, борьба с вредными привычками, адекватная физическая активность и ношение компрессионных изделий помогут предотвратить развитие тромбоза, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.
"Конечно, можно предотвратить развитие тромбоза, и прежде всего это нормализация нашего образа жизни, борьба с вредными привычками, соблюдение режима питания, адекватная физическая активность, соблюдение питьевого режима", - рассказала Смирнова.
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Врач отметила, что в профилактике тромбоза помогает также ношение специализированных компрессионных изделий. Особенно это важно при планировании длительных авиаперелетов или поездок на автомобиле с вынужденным сидячим положением в течение нескольких часов. Кроме того, компрессионные изделия необходимы беременным женщинам.
Говоря о питании и образе жизни людей с варикозом, флеболог уточнила, что категорических ограничений у них нет, однако стоит придерживаться некоторых предписаний.
"Стоит избегать длительных статических нагрузок и избыточных физических, длительных авиаперелётов, нежелательно носить узкую сковывающую одежду и обувь. Следует ограничить воздействие высоких температур - это бани, сауны", - рассказала Смирнова.
Кроме того, по ее словам, при занятии спортом следует исключить ряд упражнений, которые выполняются в вертикальном положении, чтобы уменьшить нагрузку на венозную систему.
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