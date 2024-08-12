https://ria.ru/20240812/efimov-1965562429.html

Ефимов: четыре московских вокзала станут остановочными пунктами ВСМ-1

Ефимов: четыре московских вокзала станут остановочными пунктами ВСМ-1 - РИА Новости, 12.08.2024

Ефимов: четыре московских вокзала станут остановочными пунктами ВСМ-1

Четыре остановочных пункта первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) планируется разместить в границах Москвы, на них пассажиры смогут совершить пересадку на... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:06

2024-08-12T10:06

2024-08-12T10:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 12 августа - РИА Новости. Четыре остановочных пункта первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) планируется разместить в границах Москвы, на них пассажиры смогут совершить пересадку на станции метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Длина ВСМ-1 в черте столицы составит 25,2 километра. В границах города появятся четыре остановочных пункта, с которых станет комфортнее и быстрее осуществлять пересадку на некоторые станции метро и МЦД на Ленинградском вокзале, московских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. В настоящий момент специалисты Москомархитектуры с участием Института Генплана Москвы занимаются вопросами интеграции высокоскоростной магистрали в транспортную инфраструктуру столицы, разработкой градостроительной документации", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В столичном департаменте транспорта отметили, что запуск ВСМ-1 позволит пассажирам добираться из Зеленограда в центр Москвы за 14 минут, а из Твери – за 39 минут. Реализация проекта даст значительный импульс для развития отечественного машиностроения, технологий, интеллектуальных систем, сервисов пассажирских железнодорожных перевозок. Но главное – позволит повысить качество жизни в регионах, по территории которых пройдет магистраль.Вокзал Крюково в Зеленограде станет конечной станцией для МЦД-3 на севере и первым остановочным пунктом ВСМ-1 в Москве на пути из Санкт-Петербурга, обратила внимание глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.Следующие остановочные пункты ВСМ-1 в Москве – станции Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал, указали в пресс-релиза."На всех станциях планируется сформировать транспортно-пересадочные узлы. Развитые подземные и надземные конкорсы не только обеспечат комфортную пересадку пассажиров, но и свяжут между собой городские территории", – отметил первый заместитель директора Института Генплана столицы Игорь Бахирев.ВСМ-1 пройдет через шесть субъектов РФ и свяжет Центральный и Северо-западный транспортные узлы, в которых проживают почти 30% населения России – свыше 40 миллионов человек, следует из сообщения. Так, запуск первой высокоскоростной магистрали позволит в 4,2 раза увеличить пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом.

https://ria.ru/20240811/efimov-1965488578.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы