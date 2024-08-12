Ефимов: четыре московских вокзала станут остановочными пунктами ВСМ-1
Ефимов: четыре московских вокзала станут остановочными пунктами ВСМ-1
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 12 августа - РИА Новости. Четыре остановочных пункта первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) планируется разместить в границах Москвы, на них пассажиры смогут совершить пересадку на станции метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Длина ВСМ-1 в черте столицы составит 25,2 километра. В границах города появятся четыре остановочных пункта, с которых станет комфортнее и быстрее осуществлять пересадку на некоторые станции метро и МЦД на Ленинградском вокзале, московских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. В настоящий момент специалисты Москомархитектуры с участием Института Генплана Москвы занимаются вопросами интеграции высокоскоростной магистрали в транспортную инфраструктуру столицы, разработкой градостроительной документации", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В столичном департаменте транспорта отметили, что запуск ВСМ-1 позволит пассажирам добираться из Зеленограда в центр Москвы за 14 минут, а из Твери – за 39 минут. Реализация проекта даст значительный импульс для развития отечественного машиностроения, технологий, интеллектуальных систем, сервисов пассажирских железнодорожных перевозок. Но главное – позволит повысить качество жизни в регионах, по территории которых пройдет магистраль.
Вокзал Крюково в Зеленограде станет конечной станцией для МЦД-3 на севере и первым остановочным пунктом ВСМ-1 в Москве на пути из Санкт-Петербурга, обратила внимание глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Следующие остановочные пункты ВСМ-1 в Москве – станции Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал, указали в пресс-релиза.
"На всех станциях планируется сформировать транспортно-пересадочные узлы. Развитые подземные и надземные конкорсы не только обеспечат комфортную пересадку пассажиров, но и свяжут между собой городские территории", – отметил первый заместитель директора Института Генплана столицы Игорь Бахирев.
ВСМ-1 пройдет через шесть субъектов РФ и свяжет Центральный и Северо-западный транспортные узлы, в которых проживают почти 30% населения России – свыше 40 миллионов человек, следует из сообщения. Так, запуск первой высокоскоростной магистрали позволит в 4,2 раза увеличить пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом.