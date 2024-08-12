https://ria.ru/20240812/berlin-1965739640.html

В правительстве Германии ответили на вопрос об атаке ВСУ в Курской области

В правительстве Германии ответили на вопрос об атаке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

В правительстве Германии ответили на вопрос об атаке ВСУ в Курской области

Атаки ВСУ в Курской области, в том числе применение ими немецкого оружия там, держатся Киевом в тайне и не согласовываются с Берлином, заявил официальный... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:43

2024-08-12T15:43

2024-08-12T15:43

в мире

курская область

россия

киев

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965666072_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_17eddaf7530d4ad301f63199bd0e5a64.jpg

БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Атаки ВСУ в Курской области, в том числе применение ими немецкого оружия там, держатся Киевом в тайне и не согласовываются с Берлином, заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер. "Очевидно, это очень секретная операция, подготовленная без обратной связи", - заявил Бюхнер, отвечая на вопрос журналистов, заручился ли Киев заранее разрешением Берлина использовать немецкое оружие в Курской области. По словам спикера, до правительства ФРГ о ситуации в указанном регионе доходит "противоречивая, а иногда и намеренно фальсифицированная информация". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

курская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, россия, киев, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины