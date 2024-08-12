https://ria.ru/20240812/berlin-1965739640.html
В правительстве Германии ответили на вопрос об атаке ВСУ в Курской области
В правительстве Германии ответили на вопрос об атаке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
В правительстве Германии ответили на вопрос об атаке ВСУ в Курской области
Атаки ВСУ в Курской области, в том числе применение ими немецкого оружия там, держатся Киевом в тайне и не согласовываются с Берлином, заявил официальный... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:43
2024-08-12T15:43
2024-08-12T15:43
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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Атаки ВСУ в Курской области, в том числе применение ими немецкого оружия там, держатся Киевом в тайне и не согласовываются с Берлином, заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер. "Очевидно, это очень секретная операция, подготовленная без обратной связи", - заявил Бюхнер, отвечая на вопрос журналистов, заручился ли Киев заранее разрешением Берлина использовать немецкое оружие в Курской области. По словам спикера, до правительства ФРГ о ситуации в указанном регионе доходит "противоречивая, а иногда и намеренно фальсифицированная информация". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html
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в мире, курская область, россия, киев, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины
В правительстве Германии ответили на вопрос об атаке ВСУ в Курской области
Правительство ФРГ: атаки ВСУ в Курской области не согласовывались с Берлином
БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Атаки ВСУ в Курской области, в том числе применение ими немецкого оружия там, держатся Киевом в тайне и не согласовываются с Берлином, заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.
"Очевидно, это очень секретная операция, подготовленная без обратной связи", - заявил Бюхнер, отвечая на вопрос журналистов, заручился ли Киев заранее разрешением Берлина использовать немецкое оружие в Курской области.
По словам спикера, до правительства ФРГ о ситуации в указанном регионе доходит "противоречивая, а иногда и намеренно фальсифицированная информация".
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.